ज्या उमेदवाराच्या पाठिशी महिला, त्याचा मतपेटीत नंबर पहिला : एकनाथ शिंदे

लाडकी बहीण योजना बंद पाडण्याचे प्रयत्न विरोधकांनी केले. मात्र, ही योजना आता कधीही बंद होणार नाही. हा माझा शब्द आहे, असं एकनाथ शिंदे यांनी सांगितलं.

Eknath Shinde
एकनाथ शिंदे (ETV Bharat Reporter)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : January 7, 2026 at 5:50 PM IST

2 Min Read
अमरावती : "विधानसभा निवडणुकीनंतर पुन्हा नगरपरिषद निवडणुकीमध्ये देखील लाडक्या बहिणींची संख्या खूप जास्त होती. खरंतर लाडक्या भावाला निवडून आणण्याकरिता लाडक्या बहिणींचा सपोर्ट खूप महत्त्वाचा आहे. ज्या उमेदवारांच्या पाठिशी महिला, त्यांचा मतपेटीत नंबर पहिला," असं अमरावतीत जाहीर सभेला संबोधित करताना राज्याचे उपमुख्यमंत्री आणि शिवसेना नेते एकनाथ शिंदे यांनी म्हटलं आहे.


शिवसेनेचा स्ट्राईक रेट चांगला : "आपल्या शिवसेनेला काँग्रेसच्या दावणीला बांधण्याचा प्रयत्न झाला. त्यावेळी तुमचा हा भाऊ बंड करून उभा ठाकला. त्यावेळी उठाव करणारा हा भाऊ महाराष्ट्र आणि संपूर्ण देशानं पाहिला. आम्ही आमच्या विचारांची शिवसेना उभी केली. लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकीनंतर नगरपरिषद निवडणुकीत शिवसेनेचा स्ट्राईक रेट अतिशय उत्तम होता. आता देखील महापालिका निवडणुकीत शिवसेनेचा स्ट्राईक रेट चांगलाच राहील आणि अमरावती महापालिकेवर शिवसेनेचा भगवा फडकेल," असा विश्वास एकनाथ खडसे यांनी व्यक्त केला.

लाडकी बहीण योजना कधीही बंद होणार नाही : "मी एका गरीब शेतकरी कुटुंबात जन्माला आलो. माझी आई कशी काटकसर करायची, ते मी पाहिलं. माझ्या पत्नीची काटकसर देखील मी पाहिली. आपल्या बहिणींना काटकसर करावी लागते, याची मला जाणीव होती. या जाणिवेतूनच मी महाराष्ट्रात लाडकी बहीण योजना सुरू केली. माझ्या लाडक्या बहिणी या केवळ पंधराशे रुपयांवर समाधानी न राहता त्या लखपती बनाव्यात असं माझं स्वप्न आहे. तसंच ही लाडकी बहीण योजना बंद पाडण्याचे प्रयत्न विरोधकांनी केले. मात्र, ही लाडकी बहीण योजना आता कधीही बंद होणार नाही. हा माझा शब्द आहे," असं देखील एकनाथ शिंदे यांनी आपल्या भाषणातून स्पष्ट केलं.


जगदीश गुप्ता पुन्हा शिवसेनेत : आठ दिवसांपूर्वी शिवसेनेला जय श्रीराम करून, "आता आपण कुठल्याही पक्षात जाणार नाही," अशी घोषणा करणारे माजी मंत्री जगदीश गुप्ता पुन्हा एकदा एकनाथ शिंदे यांच्या उपस्थितीत जाहीर सभेच्या मंचावर उपस्थित होते. विशेष म्हणजे त्यांनी अमरावती शहरात शिवसेनेच्या सर्व उमेदवारांना विजयी करण्याचं आवाहन उपस्थितांना केलं. त्यामुळं जगदीश गुप्ता यांची अवघ्या चार-पाच दिवसात बदललेली भूमिका पाहून अमरावतीकरांना आश्चर्य वाटलं. दरम्यान, या जाहीर सभेला केंद्रीय राज्यमंत्री प्रताप जाधव, मोर्शीच्या नवनियुक्त नगराध्यक्षा प्रतिक्षा गुल्हाने, चांदुर रेल्वेच्या नगराध्यक्षा प्रियंका विश्वकर्मा, अमरावतीचे माजी खासदार आनंद अडसूळ, दर्यापूरचे माजी आमदार अभिजीत अडसूळ, बडनेराचे माजी आमदार ज्ञानेश्वर धाने, शिवसेनेच्या नेत्या प्रीती बंड आदी उपस्थित होते.

संपादकांची शिफारस

