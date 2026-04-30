"द बर्निंग ट्रक": महामार्गावर थरार, पानबरा गावाजवळ ट्रकला भीषण आग, लाखोंचं नुकसान
आग डिझेल टाकीजवळ लागल्याने काही क्षणातच ती भडकली. महामार्गावरून जात असलेल्या एका टँकरमधील अग्निशमन यंत्राचा वापर करून आग आटोक्यात आणण्याचा प्रयत्न केला.
Published : April 30, 2026 at 9:30 AM IST
नंदुरबार- गुजरात, महाराष्ट्राला जोडणाऱ्या नवापूर तालुक्यातील राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक 53 वर "द बर्निंग ट्रक" चा थरार पहायाला मिळाला. विसरवाडी नजीक असलेल्या पानबरा गावाजवळ गुजरातहून ओडिशाकडे जाणाऱ्या ट्रकला अचानक लागलेल्या आगीमुळे महामार्गावर काही काळ भीतीचं आणि गोंधळाचं वातावरण निर्माण झालं. ट्रक चालकाच्या लक्षात येताच त्यानं आग विझवण्याचा प्रयत्न केला. मात्र डिझेलने पेट घेत बघता बघता ट्रक जळून खाक झाला. चालकासमोरच ट्रकची राख झाली.
ट्रक जळून खाक - गुजरातहून ओडिशाकडे तांदूळ घेऊन जाणारा ट्रक क्रमांक जे. 08 ए.यू. 1238 हा गुजरात-महाराष्ट्राला जोडणाऱ्या महामार्ग क्रमांक 53 वरील विसरवाडी नजीक असलेल्या पानबरा गावाजवळ पोहोचताच डिझेल गळतीमुळे त्याला आग लागली. सुरुवातीला आग लहान स्वरूपात असताना ट्रक चालकानं तत्काळ खाली उतरून पाणी आणि मातीच्या सहाय्याने आग विझवण्याचा प्रयत्न केला. स्थानिक नागरिकांनीही मदतीचा हात पुढे केला. मात्र, आग डिझेल टाकीजवळ लागल्याने काही क्षणातच ती भडकली आणि आगीने रौद्र रूप धारण केलं. महामार्गावरून जात असलेल्या एका टँकरमधील अग्निशमन यंत्राचा वापर करून आग आटोक्यात आणण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, तोही निष्फळ ठरला. कडक उन्हामुळे डिझेलने पटकन पेट घेतल्यानं आगीचे लोळ लांबवरूनही दिसत होते. परिणामी, सुरक्षेच्या कारणास्तव महामार्गावरील वाहतूक काही काळासाठी थांबवावी लागली. या ट्रकमधील तांदूळ, भांडी व इतर साहित्य पूर्णतः जळून खाक झाले असून, ट्रकसह लाखो रुपयांचे नुकसान झाल्याचा प्राथमिक अंदाज व्यक्त करण्यात येत आहे.
जीवितहानी टळली - महामार्गावर ट्रक चालकाच्या निदर्शनास आलं की डिझेल टाकीजवळ धूर दिसत आहे. हे पाहताच त्याने ट्रक बाजूला लावून ट्रकमधील सहचालक चालक दोघांनी ट्रक मधून उतरून आग विझविण्याचा प्रयत्न केला. मात्र आगीनं रौद्र रूप धारण करीत ट्रक जळून खाक झाला, यात ट्रकचालक व सहचालकाचा सुदैवाने जीव वाचला. मात्र, आगीच्यावेळी तातडीने अग्निशमन यंत्रणा उपलब्ध न झाल्यामुळे परिस्थिती अधिक गंभीर होण्याची शक्यता होती.
महामार्ग पोलीस घटनास्थळी दाखल - घटनेची माहिती मिळताच महामार्ग वाहतूक मदत केंद्र पोलिसांनी घटनास्थळी धाव घेतली त्यांनी नवापूर नगर परिषदेचे अग्निबंब ला पाचारण केले तोपर्यंत ट्रक आगीच्या विळख्यात पूर्णतः जळून खाक झाला होता. काही तासानंतर अग्निशमन बंब आनंतर आग पूर्णतः आटोक्यात आणली. मात्र ट्रकमधील लाखो रुपयांचं साहित्य देखील जळून खात झालं आहे. यात मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झालं आहे. याबाबत विसरवाडी पोलीस ठाण्यात अग्नी उपद्रवाची नोंद करण्यात आली आहे.
