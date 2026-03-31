'असा मी नामकर्ण' पुस्तकात भोंदूबाबा खरातच्या चमत्काराचे किस्से; अंनिसनं दिलं 'हे' आव्हान

अशोक कुमार खरात हा भोंदूबाबा असल्याचे सिद्ध झालं असून, त्याने ज्योतिषीच्या नावाखाली अनेक महिलांचे लैंगिक शोषण केलंय. असं असताना आता नवनवीन गोष्टी समोर येत आहेत.

book Asa Mi Namakarn features tales of miracles
'असा मी नामकर्ण' पुस्तकात भोंदूबाबा खरातच्या चमत्काराचे किस्से
Published : March 31, 2026 at 11:59 AM IST

नाशिक- 'असा मी नामकर्ण' या पुस्तकात भोंदूबाबा खरातच्या चमत्काराचे किस्से लिहून लेखक नामकर्ण यांनी भोंदूबाबा अशोक खरातची प्रसिद्धी केलीय. पुस्तकातून अंधश्रद्धा पसरवल्याचा आरोप सिन्नरकरांनी केला असून, याबाबत अंनिसने याबाबत पुस्तकाचे लेखक आवरे यांना थेट आव्हान देत चमत्कार दाखवा आणि 21 लाख घेऊन जा, असं आव्हान दिलंय. अशोक कुमार खरात हा भोंदूबाबा असल्याचे सिद्ध झालं असून, त्याने ज्योतिषीच्या नावाखाली अनेक महिलांचे लैंगिक शोषण केल्याचंही समोर आलंय. असं असताना आता नवनवीन गोष्टी समोर येत आहेत.

आवारे यांनी स्वतःचा जीवन अनुभव लिहिला : 9 जून 2012 साली प्रसिद्ध झालेलं असा मी नामकर्ण या पुस्तकामध्ये लेखक नामकर्ण आवारे यांनी स्वतःचा जीवन अनुभव लिहिलाय. या पुस्तकात सिद्ध पुरुषाच्या सहवासात या शीर्षकाखाली त्यांनी भोंदूबाबा खरातच्या सिद्ध शक्तीची काही उदाहरणे लिहिलीत. सध्या या पुस्तकाची सिन्नर तालुक्यात चवीचवीने चर्चा सुरू आहे. याबाबत अंनिसने आक्षेप घेतला असून, चमत्कार दाखवा आणि 21 लाख रुपये घेऊन जा, असं आवाहन अंनिसनं लेखक आवारे यांना केलंय.


खरात याने पॅरिसमधून ब्रह्मांड शास्त्री पदवी घेतल्याचा दावा : नामकर्ण आवारे यांनी या पुस्तकात खरात हा व्यक्ती साधारण नाही, तर तो सिद्ध पुरुष आहे आणि मी त्याच्या जास्तीत जास्त सान्निध्यात राहण्याचा प्रयत्न करू लागलो. त्याच्या असणाऱ्या नैतिक आणि आध्यात्मिक सिद्ध शक्तीमुळे माझ्या जीवनात त्याला मी माझ्या गुरूंचे स्थान बहाल केलंय, त्यांच्या मार्गदर्शनामुळे माझा आत्मविश्वास वाढू लागलाय. आत्मविश्वासाने कामेही होऊ लागलीत. आम्ही परदेश दौरे केलेत. खरातने फ्रान्सची राजधानी पॅरिस येथे स्वबोर्न विद्यापीठात शिक्षण घेऊन उसिनोलॉजी ब्रह्मांड शास्त्री पदवी घेतली असून, ही पदवी घेताना त्याला सुवर्ण पदकाने सन्मानित करण्यात आलंय. उच्चविद्याविभूषित असणारे खरात ही पदवी घेतलेल्या भारतातील फक्त तीन व्यक्तींमधील एक व्यक्ती असून, महाराष्ट्रात ही पदवी घेतलेला तो एकमेव आहे, असा उल्लेख करण्यात आलाय. शिवाय खरात बीएससी झालेला असल्याचा उल्लेख लेखकाने केलेला आहे. या सर्व गोष्टी खोट्या असल्याचे सिन्नरकरांचे म्हणणे असून, या पुस्तकाच्या लेखामुळेच अंधश्रद्धा मोठ्या प्रमाणावर पसरलीय, असे नागरिक आणि वाचकांचे म्हणणे आहे.

भोंदूबाबाचा पहिला चमत्काराचा दावा : या पुस्तकामध्ये 'सिद्ध पुरुषाच्या सहवासात' या शीर्षकाखाली 1999 सालचा एक अनुभव कथन केलाय. या अनुभवात त्यांनी सांगितले की, कॅप्टन अशोक कुमार खरात आम्हाला सिन्नर पोलीस ठाण्याबाहेर निवडणुकीच्या दीड महिना अगोदर भेटला आणि त्यानं सांगितलं होतं की, 23,450 मतांनी माणिकराव कोकाटे निवडून येतील. मात्र या काळात एक भयंकर अपघात होईल, त्यात दोन कार्यकर्त्यांचा मृत्यू होईल आणि दोन कार्यकर्ते मृत्यूचे दाढेतून वाचतील. मात्र वाचलेल्यांपैकी काही काळाने त्यातील एकसुद्धा मृत होईल. पहिल्यांदा मृत होणाऱ्या दोघांच्या नावाचे अक्षर x x असेल तसेच वाचलेल्या दोघांमधून मृत्यू पावणारे एकाचे पहिले नावाचे अक्षर x x असेल. निवडणूक झाली आणि खरातने आम्हाला सांगितलेले भाकीत आम्ही लिहून ठेवले होते, ते खरे निघाले. नाशिकला मतमोजणीला उशीर झाला. नाशिकहून सिन्नरला जाताना शिंदे गावाजवळ मारुती ओम्नीचा अपघात झाला, दोन कार्यकर्ते मृत्युमुखी पडले आणि अपघातात रामा लोणारे, बबल्या कपोते असे दोघे गंभीर अवस्थेत जखमी झालेत. यातील बबल्या कपोते याचं काही महिन्यांनंतर निधन झालं आणि खरंच खरातवरील आमचा विश्वास वाढला. खरात एक अद्भुत शक्ती असलेली व्यक्ती आहे, असे मला जाणवले.



पुस्तकात लिहिलेला प्रसंग दुसरा : सिन्नर औद्योगिक वसाहतीच्या कार्यालयात कॅप्टन अशोक कुमार खरात आला. सर्व कामकाज उरकल्यावर त्यानं चला आपल्याला निघायचंय, असे बोलला. त्यानंतर खरातने माझ्याकडे ड्रायव्हरची मागणी केलीय. काहीही करून मला चालक द्या नाहीतर आमच्या गाडीचा 100 टक्के अपघात होणार आहेत, असे बोलल्यानंतर त्या ठिकाणी आमच्याकडे ड्रायव्हर उपलब्ध नव्हता. खरात गेल्यानंतर 15 मिनिटांनी निरोप आला की खरातच्या गाडीचा अपघात झाला. जो पोलीस अधिकारी गाडी चालवत होता, त्या पोलीस अधिकाऱ्याचे अपघातात दोन्ही पाय गेले आणि मला आश्चर्याचा धक्का बसला.


पुस्तकात लिहिलेला प्रसंग तिसरा : अशोक खरात आणि मी दिल्ली ते लुधियाना 300 किलोमीटरचा प्रवास चारचाकी वाहनाने करायचा होता. दिल्लीला विमानाने पोहोचायला आम्हाला सायंकाळचे सहा वाजले होते. आम्हाला आमचे स्नेही लुधियाना येथील प्रसिद्ध उद्योगपती महेंद्रसिंग धाडेवाल यांच्याकडे जायचे होते. त्यांची गाडी विमानतळावर घेण्यासाठी आली, आम्ही गाडीत बसलो. अगोदरच्या चालकाने गाडी दिल्ली बाहेर काढून दिली. त्यातून पुढे गाडी चालवायला दुसरा चालक बसला, वेळ रात्रीची होती. आम्ही पानिपतपर्यंत गेल्यानंतर अचानकपणे खरात म्हणाला, आवरे तुम्ही गाडी चालवायला बसा हा चालक 100 टक्के अपघात करणार आहे. याचं चलचित्र मला काही ठीक वाटत नाही आणि घडले तसेच. रस्त्यावर आलेल्या मोटारसायकलस्वाराला 110 किलोमीटरच्या वेगाने सरळ समोरासमोर गाडीने उडवून दिले. गाडीचे डाव्या बाजूचे चाक तुटून पडले, चालकासह आम्ही गाडीत होतो. आम्हाला थोडेसुद्धा लागले नाही. हाही चमत्कार खरात यानंच केला असून, माझ्या दृष्टीने अद्भुत प्रसंग होता.


...तर 21 लाखांचे बक्षीस घेऊन जा : भोंदूबाबा महिलांचे लैंगिक शोषण करत होता हे आता सिद्ध झालंय. तो जादूटोणाच्या नावाखाली लोकांची फसवणूक करीत होता. महाराष्ट्रात अनेक भोंदूबाबा पुस्तक प्रकाशित करीत असतात आणि त्यातून चमत्काराचे दावे करीत असतात. यात ते काही ठोकताळेही मांडत असतात किंवा समाजात एखादी घटना घडली की आम्ही सांगितलेलं खरं होतं, असा त्यांचा दावा असतो. यातून भक्तांमध्ये अंधश्रद्धा पसरवली जाते आणि त्यांचा विश्वास संपादन केला जातो. त्यामुळे आमचं भोंदूबाबांना आवाहन आहे की, त्यांनी अशा प्रकारचं भाकीत खरं करून दाखवावे, आम्ही त्यांना 21 लाखाचं बक्षीस देऊ, असं अंनिसचे कार्यवाहक कृष्णा चांदगुडे यांनी म्हटलंय.

