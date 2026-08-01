बीएमसीला मुंबईची काहीही पडलेली नाही, घनकचरा व्यवस्थापनाच्या भोंगळ कारभारावर हायकोर्टाचे ताशेरे
दिवसभर या परिसरात देश-विदेशातले पर्यटक येत असतात, ते आपल्या देशाची काय प्रतिमा घेऊन जात असतील?, अशी खंतही यावेळी न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी यांनी बोलून दाखवली.
Published : August 1, 2026 at 5:31 PM IST
मुंबई : मुंबई महानगरपालिका (बीएमसी) असंवेदनशील असून तिला आता मुंबईबद्दल आपलेपणाची भावनाच राहिलेली नाही. महापालिकेचे अधिकारी वातानुकूलित कार्यालयात बसून असतात, प्रभागात काय चाललंय? याची त्यांना अजिबात पडलेली नसते. या अधिकाऱ्यांना कसलीच परवा नाही, कोणतीही जाणीव नाही, अशा शब्दांत घनकचऱ्याच्या मुद्द्यावरून मुंबई हायकोर्टानं शुक्रवारी (31 जुलै) मुंबई महापालिका प्रशासनाची चांगलीच खरडपट्टी काढली.
काय आहे प्रकरण? : कांजूरमार्ग येथील डम्पिंग ग्राऊंडवरील चुकीच्या घनकचरा व्यवस्थापनामुळे होणाऱ्या त्रासाबाबत कन्नमवार को-ऑपरेटिव्ह हाऊसिंग सोसायटीच्यावतीनं हायकोर्टात अॅड. अभिजित राणे यांच्यामार्फत याचिका दाखल करण्यात आली आहे. या याचिकेवर शुक्रवारी न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी आणि न्यायमूर्ती आरती साठे यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी पार पडली. या सुनावणीत हायकोर्टानं महापालिकेच्या कारभारावर तीव्र नाराजी व्यक्त करत प्रशासनाला खडेबोल सुनावले. दक्षिण मुंबईतील महत्त्वाच्या पर्यटनस्थळांवर कचऱ्यामुळं निर्माण होणारी घाण आणि दुर्गंधी देशविदेशातील पर्यटकांना सहन करावी लागत असल्याबद्दल हायकोर्टानं प्रशासनाला जाब विचारत आपण खरोखरच सुसंस्कृत समाजात राहतोय का? स्वातंत्र्य आणि लोकशाहीची हीच किंमत आहे का? असे सवालही उपस्थित केले.
वारसास्थळांशेजारीच कचार डेपो, हायकोर्टाची तीव्र नाराजी : दक्षिण मुंबईतील राजाबाई टॉवर, मुंबई हायकोर्ट, सत्र न्यायालय आणि फोर्ट परिसरातील हॉर्निमन सर्कलसारख्या वारसा स्थळांच्या जवळ कचऱ्याचे ट्रक आणि कचरा संकलन केंद्रे उभी करताच कशी? असा सवालही यावेळी हायकोर्टानं उपस्थित केला. फोर्ट परिसरातील हॉर्निमन सर्कलजवळ सध्या भला मोठा कचरा डबा ठेवण्यात आल्यानं संपूर्ण परिसरात दुर्गंधी आणि अस्वच्छता पसरतेय. याबाबत संबंधित वॉर्ड अधिकाऱ्यांना अनेकदा तक्रार देऊनही सात दिवस उलचून गेले तरीही कारवाई झाली नसल्याबद्दल आश्चर्य व्यक्त करतानाच, यापुढंही अशी निष्क्रियता कायम राहिल्यास संबंधित अधिकाऱ्यांची गय करणार नाही, असा थेट इशाराच यावेळी हायकोर्टानं दिला.
परदेशी पर्यटकांसमोर आपण काय चित्र ठेवतोय? : दिवसभर या परिसरात देश-विदेशातले पर्यटक येत असतात, ते आपल्या देशाची काय प्रतिमा घेऊन जात असतील?, अशी खंतही यावेळी न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी यांनी बोलून दाखवली. परदेशात गेल्यावर आपले नागरिक कचरा आणि इतर नियमांचं काटेकोर पालन करतात, मात्र आपल्या देशात फिरताना ते रस्त्यावर कचरा टाकण्यास जराही मागेपुढे पाहत नाहीत. स्वच्छ पर्यावरण हवं असेल, तर नागरिकांनाही स्वच्छता राखण्याचं मूलभूत कर्तव्य आधी पार पाडावं लागेल, असंही यावेळी हायकोर्टानं अधोरेखित केलं. तसंच आपल्या कामात दिरंगाई करणाऱ्या महापालिका अधिकाऱ्यांनी नियमभंग करणाऱ्यांवर कठोर करताना कोणतीही तडजोड करू नये, असंही यावेळी हायकोर्टानं स्पष्ट केलं. घनकचरा व्यवस्थापन करताना कायदा-सुव्यवस्थेची समस्या निर्माण झाल्यास महानगरपालिकेनं तातडीनं पोलिसांची मदत घ्यावी, असे आदेश देत हायकोर्टानं याप्रकरणाची सुनावणी 12 ऑगस्टपर्यंत तहकूब केली आहे.
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