धरणाच्या पाण्यात दडला वडाळ्याचा स्वातंत्र्यलढा; आष्टीच्या लढ्यात तीन हुतात्म्यांनी दिले बलिदान
'भारत छोडो' आंदोलनाच्या काळात आष्टी इथं झालेल्या लढ्याला रक्तरंजित इतिहास आहे. वडाळा गावातील केशव ढोंगे, पंची गोंड आणि उदयभानजी कुबडे यांनी या लढ्यात हौतात्म्य पत्करलं.
Published : August 16, 2026 at 2:05 PM IST
अमरावती : अप्पर वर्धा धरणाच्या पाण्यात वडाळा गावाचा इतिहास दडला आहे. वर्धा जिल्ह्यातील आष्टी तालुक्यात असलेलं हे गाव वरुड आणि मोर्शीपासून अगदी जवळ होतं. आज या गावाचं अस्तित्व नाही. जुनी घरंही उरलेली नाहीत. मात्र, 16 ऑगस्ट 1942 रोजी याच वडाळा गावातून शेकडो ग्रामस्थ हातात तिरंगा घेऊन आष्टीच्या दिशेनं निघाले होते. ब्रिटिशांचा युनियन जॅक उतरवून तिरंगा फडकवणं, हा त्यांचा एकमेव उद्देश होता.
भारत छोडो आंदोलनाच्या काळात आष्टी इथं झालेल्या या लढ्याला रक्तरंजित इतिहास आहे. वडाळा गावातील केशव ढोंगे, पंची गोंड आणि उदयभानजी कुबडे यांनी या लढ्यात हौतात्म्य पत्करलं. स्वातंत्र्याच्या लढ्यात वडाळ्याच्या ग्रामस्थांनी दिलेलं हे योगदान आजही स्मरणात आहे. या ऐतिहासिक दिवसाच्या आठवणी वरुड येथील ज्येष्ठ निवृत्त शिक्षिका अनुमती गेडाम यांच्या स्मृतीत आजही ताज्या आहेत. त्या वेळी अवघ्या 8-9 वर्षांच्या असलेल्या गेडाम यांनी आंदोलनाचा थरार अनुभवला होता. खास ‘ईटीव्ही भारत’शी बोलताना त्यांनी त्या दिवसाच्या आठवणींना उजाळा देत वडाळा गावातून आष्टीकडे निघालेल्या तिरंगा यात्रेचा आणि स्वातंत्र्यसैनिकांच्या बलिदानाचा इतिहास कथन केला.
महात्मा गांधींची हाक अन् विदर्भात उठाव : दुसऱ्या महायुद्धाच्या पार्श्वभूमीवर ब्रिटिश साम्राज्य अडचणीत आलं होतं. भारताच्या स्वातंत्र्याचा प्रश्न सोडवण्यासाठी 1942 मध्ये ब्रिटिश सरकारने सर स्टेफर्ड क्रिप्स यांच्या नेतृत्वाखाली भारतात मिशन पाठवलं. मात्र, तत्काळ सत्ता हस्तांतरणाचा मार्ग निघाला नाही. महात्मा गांधींनी या प्रस्तावाची तुलना ‘बुडत्या बँकेवरील पुढील तारखेचा चेक’ अशी केली.
8 ऑगस्ट 1942 रोजी मुंबईतील गोवालिया टँक मैदानावर ‘भारत छोडो’चा ठराव मंजूर झाला. गांधीजींनी ‘करा किंवा मरा’चा संदेश दिला. त्यानंतर दुसऱ्याच दिवशी प्रमुख नेत्यांना अटक करण्यात आली. त्यामुळे आंदोलनाची धुरा सामान्य जनतेनं आपल्या हाती घेतली. विदर्भातील वर्धा, अमरावती आणि चंद्रपूर जिल्ह्यांत या आंदोलनाला मोठा प्रतिसाद मिळाला. राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराजांच्या ग्रामजागृतीच्या विचारांचाही ग्रामीण भागावर प्रभाव होता. वडाळ्यासारख्या गावांमध्ये स्वातंत्र्यासोबतच सामाजिक सुधारणांचे विचारही रुजले होते.
14 ऑगस्टला ठरला आष्टीचा सत्याग्रह : आष्टी परिसरात आंदोलनाची तयारी सुरू होती. 14 ऑगस्ट रोजी खडकी इथं बैठक घेऊन 16 ऑगस्टला आष्टी पोलीस ठाण्यावर मोर्चा नेण्याचा निर्णय झाला. शांततामय सत्याग्रह करून पोलीस ठाण्यावर तिरंगा फडकवणे, हा मोर्चाचा उद्देश होता.
वडाळ्यातही मोठी तयारी झाली. गावातील प्रमुख मंडळींच्या नेतृत्वाखाली ग्रामस्थ एकत्र आले. अनुमती गेडाम यांच्या आठवणीनुसार, त्यावेळी वडाळा हे 700 ते 800 लोकवस्तीचं गाव होतं. हातात तिरंगा घेत पुरुष, तरुण आणि ज्येष्ठ ग्रामस्थ ‘वंदे मातरम्’, ‘भारत माता की जय’च्या घोषणा देत जंगलातून आष्टीच्या दिशेनं निघाले.
आष्टीत पोहोचला तिरंग्याचा जनसागर : आष्टीत राजाभाऊ लोहे यांच्यासह स्थानिक कार्यकर्त्यांनी मोर्चाचं नेतृत्व केलं. सत्याग्रही पोलीस ठाण्याजवळ पोहोचले. सुरुवातीला वातावरण शांत होतं. मात्र, पोलिसांनी आंदोलकांना रोखल्यानं परिस्थिती तणावपूर्ण बनली. अखेर पोलिसांनी गोळीबार केला. या गोळीबारात डॉ. गोविंद मालपे, नवाब रशीद खान, हरिलाल मारवाडी, केशवराव ढोंगे, पंची गोंड आणि उदयभान कुबडे हुतात्मा झाले. वडाळ्यासाठी हा दिवस काळा ठरला. गावातील तीन सुपुत्र या लढ्यात हुतात्मा झाले आणि पुन्हा कधीही गावात परतले नाहीत, अशी आठवण अनुमती गेडाम यांनी सांगितली.
नेत्यासाठी स्वतःची छाती पुढे करणारा पंची गोंड : अनुमती गेडाम यांच्या स्मृतीत या घटनेचा हृदयद्रावक प्रसंग आजही जिवंत आहे. गोळीबाराच्या वेळी रामभाऊ लोहे यांच्या दिशेनं गोळी झाडली गेली. त्यावेळी पंची गोंड यांनी पुढे होत ती गोळी स्वतःच्या छातीवर झेलल्याचं त्या सांगतात. आपल्या नेत्यासाठी प्राण देणाऱ्या या आदिवासी स्वातंत्र्यसैनिकाचं बलिदान आष्टीच्या इतिहासातील अमर अध्याय आहे, असं अनुमती गेडाम यांनी सांगितलं.
गोळीबारानंतर आष्टीत जनक्षोभ : साथीदार डोळ्यांसमोर कोसळल्यानं जमाव संतप्त झाला. आंदोलनाला जनविद्रोहाचं स्वरूप आलं. आंदोलकांनी पोलीस ठाण्यावर ताबा मिळवून तिरंगा फडकवला. काही काळ आष्टी ब्रिटिश प्रशासनाच्या नियंत्रणाबाहेर गेल्याची नोंद इतिहासात आढळते.
यानंतर ब्रिटिशांनी दडपशाही सुरू केली. मोठ्या प्रमाणावर अटक करण्यात आली. अनेकांवर खटले भरले गेले आणि कठोर शिक्षा सुनावण्यात आल्या. आष्टी-चिमूरचा हा उठाव 1942 च्या भारत छोडो आंदोलनातील विदर्भातील सर्वात महत्त्वाच्या आंदोलनांपैकी एक ठरला.
वडाळा गेलं, पण आठवणी राहिल्या : आंदोलनानंतर ब्रिटिश सैन्य वडाळ्यात पोहोचलं. गावातील घरांवर कारवाई करण्यात आली. अनुमती गेडाम यांच्या कुटुंबालाही त्याची झळ बसली. त्यांच्या वडिलांना कारावास भोगावा लागला आणि कुटुंबाला घर सोडावं लागलं. 1943 मध्ये आंदोलनाच्या धक्क्यानं त्यांच्या आईचंही निधन झालं.
1947 मध्ये देश स्वतंत्र झाला. तुरुंगातून सुटलेले कार्यकर्ते घरी परतले. मात्र, अनेक कुटुंबांची घरं, माणसं आणि आयुष्य पूर्वीसारखे राहिलं नव्हते. अनुमती गेडाम यांचा अवघ्या 10 वर्षांचा चुलत भाऊ आंदोलनाच्या दिवशी गावातून निघालेल्या मोर्चात सर्वात पुढे होता. त्याचं पुढे काय झालं? हे आजही कोणालाही ठाऊक नाही.
16 ऑगस्ट 1942 हा केवळ आष्टीच्या इतिहासातील एक दिवस नाही, तर तो वडाळ्याच्या बलिदानाचा, आष्टीच्या प्रतिकाराचा आणि स्वातंत्र्यासाठी सामान्य माणसांनी केलेल्या असामान्य त्यागाचा दिवस आहे, असं अनुमती गेडाम यांनी सांगितलं.