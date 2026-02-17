ETV Bharat / state

"ऊन, पाऊस आणि आगीपासून सुरक्षित असलेला 'ब्लॅक बॉक्स' राजकारण्यांपासून सुरक्षित नाही", रोहित पवारांचा मोठा आरोप

रोहित पवार यांनी उद्या सकाळी यशवंतराव चव्हाण सेंटरमध्ये आयोजित पत्रकार परिषदेत आणखी नवे खुलासे करणार असल्याची माहिती दिली.

रोहित पवार
मुंबई : अजित पवारांच्या अपघातग्रस्त विमानातील ब्लॅक बॉक्सचं मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झाल्याची बाब समोर आलीय. याच पार्श्वभूमीवर अजित पवार यांचे पुतणे आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे आमदार रोहित पवार यांनी मंगळवारी (17 फेब्रुवारी) पुन्हा मोठे आरोप केले आहेत. मुंबई सत्र न्यायालयात एका प्रकरणाच्या सुनावणीसाठी आले असता तिथं उपस्थित मीडियाशी रोहित पवार यांनी संवाद साधला. यावेळी विमानातील ब्लॅक बॉक्स हा ऊन, पाऊस आणि आगीपासून ते अगदी बॉम्बस्फोटापासून सुरक्षित असतो. पण तो राजकारण्यांपासून सुरक्षित नाही, असं विधान रोहित पवार यांनी केलं. तसंच त्यांनी उद्या सकाळी यशवंतराव चव्हाण सेंटरमध्ये आयोजित पत्रकार परिषदेत आणखी नवे खुलासे करणार असल्याची माहिती दिली.


ब्लॅक बॉक्सबाबत रोहित पवारांचे आरोप : "विमानातील ब्लॅक बॉक्स हा ऊन, पाऊस आणि आगीपासून ते अगदी बॉम्बस्फोटापासून सुरक्षित असतो. पण तो राजकारण्यांपासून सुरक्षित नाही. आता यामध्ये काय राजकारण चाललंय, हे आपल्याला बघावं लागेल. त्याच्या खोलामध्ये जावं लागेल. यासंदर्भात बुधवारी सकाळी यंशवंतराव चव्हाण सेंटरमध्ये आयोजित पत्रकार परिषदेत अधिक खुलासा करू, " असं रोहित पवार यांनी मुंबई सत्र न्यायालयाबाहेर स्पष्ट केलं. याचबरोबर, "घटनेच्यावेळी नेमकं काय घडलं असावं?, कुठल्या नवीन गोष्टी आमच्यापर्यंत आल्या आहेत?, त्या सर्वांची उत्तर उद्या मिळतील. आम्ही गृहमंत्री आणि हवाई उड्डाण मंत्री यांच्याशी संपर्क साधून आमच्याकडे असणारे पुरावे त्यांना सादर केलेत. आम्हाला आशा आहे की, याचाही वापर होईल. आम्ही आमच्या पातळीवर तपास केलाय. त्यातील अनेक गोष्टी खऱ्या असल्याचं समोर येतंय. आम्हाला केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी वेळ दिला नाही, कारण त्यावेळी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी संसदेत नव्हते. त्यामुळं त्यांचं काम अमित शाह करत असतील," अशी प्रतिक्रिया रोहित पवार यांनी दिली.


अजित पवार विलीनीकरणाबाबत चर्चा करत होते : दरम्यान, राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या दोन्ही गटांच्या विलीनीकरणाबाबत अजित पवार हे राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षातील नेत्यांसोबत चर्चा करत होते, याचा रोहित पवार यांनी यावेळी पुनरुच्चार केला. "अजित पवार हे जयंत पाटील यांना नेहमी भेटायचे. गेल्या दीड वर्षांमधील सीसीटीव्ही चित्रिकरण काढून तपासा म्हणजे अजित पवार हे जयंत पाटील यांना कितीवेळा भेटलेत हे कळेल," असंही यावेळी रोहित पवार यांनी सांगितलं. याचबरोबर, "अपघात झाल्यानंतर याबाबत पार्थ आणि सुनेत्रा पवार यांच्याशी माझी चर्चा झाली होती. आता 13 दिवस झाल्यानंतर ते त्यांचं राजकारण करत आहेत. आम्ही आमचं समाजकारण करत आहोत. अजित पवारांच्या तेराव्या नंतर मी त्यांना भेटलो नाही," असं रोहित पवार यांनी सांगितलं.


फ्लाईट डेटा रेकॉर्डमधील डेटा सुरक्षित असल्याचा दावा : एअर एक्सिडेंट ब्यूरोनं दिलेल्या माहितीनुसार, अजित पवारांच्या विमान अपघातातील ब्लॅक बॉक्स सापडला होता. मात्र आगीत हा ब्लॅक बॉक्स जास्तच जळाल्याचे सांगण्यात येत होते. विमान अपघात झाला तरी ब्लॅक बॉक्स सुरक्षित राहावा, यापद्धतीनं त्याची रचना केलेली असते. मात्र आता नागरी विमान वाहतूक मंत्रालयानं पहिल्यांदाच या अपघाताविषयी अधिकृत निवेदन करण्यात आलं आहे. विमानात दोन स्वतंत्र फ्लाइट रेकॉर्डर होते, ज्यात एक डिजिटल फ्लाइट डेटा रेकॉर्डर (DFDR) आणि एक कॉकपिट व्हॉइस रेकॉर्डर (CVR) यांचा समावेश आहे. अपघातादरम्यान दोन्ही रेकॉर्डर दीर्घकाळ उच्च तापमानात होते आणि आगीमुळं त्यांच नुकसान झालं. परंतु एल 3-कम्युनिकेशन्सद्वारे निर्मित डिजिटल फ्लाइट डेटा रेकॉर्डर (डीएफडीआर) AAIB फ्लाइट रेकॉर्डर प्रयोगशाळेत यशस्वीरित्या डाउनलोड करण्यात आला, असं सांगितलं आहे.तसंच विमानाच्या दोन्ही रेकॉर्डरवर भीषण आगीतील उच्च तापमानाचा दुष्परिणाम झाला असला तरी L3 संभाषणाचा डेटा मिळवण्यात तपासयंत्रणेला यश आल्याचं एएआयबीनं स्पष्ट केलं आहे. आता कॉकपीट व्हॉईस रेकॉर्डरचा सखोल तांत्रिक तपास सुरू असल्याचं त्यांच्याकडून सांगण्यात आलंय. या कामात कॉकपीट व्हाईस रेकॉर्डरच्या कंपनीची मदत घेतली जात असून ज्या देशात विमान बांधणी झाली आहे, त्या देशातील अधिकृत संस्थेकडूनही मदत मागण्यात आलीय. त्यामुळं तपास प्रक्रियेवर विश्वास ठेवावा, असं आवाहन एएआयबीनं स्पष्ट केलं आहे.

