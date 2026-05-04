बंगालचा विजय हा कार्यकर्त्यांचा विजय, छळ झाला तरी मागे हटले नाहीत - मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

मुंबईत भाजपाकडून विजयोत्सव कार्यक्रमाचं आयोजन करण्यात आलं होतं. यावेळी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस बोलत होते.

The BJP's power in West Bengal is solely due to its workers; they did not back down despite facing persecution - Devendra Fadnavis
By ETV Bharat Marathi Team

Published : May 4, 2026 at 6:04 PM IST

मुंबई : "बंगालमध्ये भारतीय जनता पार्टीला (भाजपा) जो विजय मिळाला आहे, तो नरेंद्र मोदी यांच्या विकासाच्या व्हिजनला, आधुनिक राजकारणातले चाणक्य अमित शाह यांच्या नियोजनाला आणि प्रचंड हाल सहन करूनही मागे न हटलेल्या बंगालच्या कार्यकर्त्यांचा विजय आहे," असं राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हटलं आहे. सोमवारी (4 मे) पश्चिम बंगाल, आसाममधील विधानसभा निवडणुकीत भाजपानं बाजी मारली आहे. याच पार्श्वभूमीवर मुंबईत भाजपाकडून विजयोत्सव कार्यक्रमाचं आयोजन करण्यात आलं होतं. यावेळी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस बोलत होते.

मोदी है तो मुमकिन है : पश्चिम बंगालमध्ये 'कमळ' फुलवण्याचं भाजपाचं अनेक वर्षांचं स्वप्न अखेर साकार झालं आहे. तसंच आसाममध्ये भाजपानं दणदणीत विजय मिळवला आहे, तर पुद्दुचेरीची विधानसभा निवडणूकही भाजपानं जिंकली आहे. अशा परिस्थितीत पश्चिम बंगालमधील विजय हा भाजपासाठी अतिशय महत्त्वाचा आहे. यावर बोलताना देवेंद्र फडणवीस यांनी "मोदी है तो मुमकिन है"चा नारा पुन्हा एकदा सिद्ध झाला आहे आणि संपूर्ण देश हा नरेंद्र मोदी यांच्या पाठीशी उभा आहे. हे दाखवून देणारा हा विजय आहे," म्हटलं आहे.

पश्चिम बंगालमधील जंगलराज संपलं : "पश्चिम बंगालवर 30 वर्षे काँग्रेस, 36 वर्षे कम्युनिस्ट आणि 15 वर्षे ममता दीदी यांनी राज्य केलं. या सर्व काळात ज्या कोलकात्याला देशाची आर्थिक राजधानी म्हटलं जायचं, त्या कोलकात्याची अक्षरशः वाईट अवस्था झाली. 7000 उद्योग हे पश्चिम बंगालमधून बाहेर पडले. मात्र, आता पश्चिम बंगालमध्ये भाजपाची सत्ता आली आहे. पुन्हा एकदा पश्चिम बंगालचा विकास होणार आहे. पश्चिम बंगालमधील जंगलराज संपलं आहे. आता पश्चिम बंगालचा विकास मोठ्या प्रमाणावर होईल," अशी आशा देवेंद्र फडणवीस यांनी व्यक्त केली.

कार्यकर्त्यांमुळेच पश्चिम बंगालमध्ये भाजपाची सत्ता : पुढं देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, "केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी बंगालमधील गुंडाराज निवडणुकीच्यादरम्यान संपवून टाकला. ही पहिली अशी निवडणूक ठरली, ज्यावेळी कोणत्याही प्रकारचा खून हा झाला नाही. सर्व गुंडांना अमित शाह यांनी बंद केलं. तसंच बंगालमध्ये ममता दीदी यांचं राज्य असताना भाजपाच्या अनेक कार्यकर्त्यांवर हल्ले झाले. अनेक कार्यकर्त्यांना जाळून टाकण्यात आलं, त्यांना मारून टाकण्यात आलं, त्यांचे हात पाय, डोळे फोडले गेले. असं असतानाही बंगालमधील भाजपा कार्यकर्ता लढत राहिला आणि त्या कार्यकर्त्यांनी दाखवून दिलं की, भाजपाचा कार्यकर्ता कधीही मागे हटत नाही. या कार्यकर्त्यांमुळेच आज पश्चिम बंगालमध्ये भाजपाची सत्ता आली आहे."

आता घुसखोरी पूर्णपणे बंद होईल :"आज भारतातील 78 टक्के प्रदेशावर भाजपा किंवा एनडीएच राज्य आहे. बंगालचा विजय हा केवळ एका राज्यापुरता विजय नसून भारताच्या अखंडतेचा विजय आहे. ममता बॅनर्जी यांच्या काळामध्ये बांगलादेशामधून बांगलादेशी भारतात घुसायचे. ज्यामुळं भारताची अखंडता व सुरक्षितता धोक्यात यायची. मात्र आता घुसखोरी पूर्णपणे बंद होईल," असा विश्वासही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी व्यक्त केला. दरम्यान, पश्चिम बंगालमध्ये एकूण 294 जागांसाठी मतदान झाले. भाजपानं 198 च्या बहुमत आकड्यापेक्षा जास्त जागांवर आघाडी घेतली आहे.

