भाजपा गुंडांच्या टोळ्या चालवत आहेत; संजय राऊत कडाडले
राऊतांनी भाजपा राज्यात ज्या पद्धतीने गुंडराज, सत्तेचा गैरवापर, धाक दाखवत राज्य चालवतंय, त्यावरून ते मंत्रिमंडळ नाही, गुंडांच्या टोळ्या चालवतंय, अशी टीका संजय राऊतांनी केलीय.
Published : December 26, 2025 at 11:49 AM IST
मुंबई : राज्यात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका जाहीर झाल्यापासून राजकीय पक्षांकडून एकमेकांवर आरोप-प्रत्यारोपांच्या फैरी झडत आहेत. त्याच पार्श्वभूमीवर आज खासदार संजय राऊत यांनी विरोधी पक्षांचा शेलक्या शब्दात समाचार घेतला. राऊत यांनी भाजपा राज्यात ज्या पद्धतीने गुंडराज, सत्तेचा गैरवापर आणि धाक दाखवत राज्य चालवतंय, त्यावरून ते मंत्रिमंडळ नाही, गुंडांच्या टोळ्या चालवत आहे, असं दिसतं, अशी टीका संजय राऊतांनी केलीय. ते मुंबईत पत्रकारांशी बोलत होते.
कुठे गेला गोगावले यांचा मुलगा? : राज्याच्या कॅबिनेटमधले मंत्री भरत गोगावले यांचा मुलगा फरार आहे. महाडच्या नगरपरिषद निवडणुकीदरम्यान एका काँग्रेस कार्यकर्त्यावर ज्या प्रकारे त्यानं जीवघेणं हल्ला केला आणि पोलीस त्यांना मदत करीत आहेत हे गंभीर आहे. हायकोर्टाने त्यांचा अटकपूर्व जामीनसुद्धा फेटाळला, यावरून कळतं की हे प्रकरण किती गंभीर आहे, असंही संजय राऊत यांनी स्पष्ट केलंय. मंत्री, मंत्र्यांचे भाऊ यांनी खून केले, दरोडे टाकले, भ्रष्टाचार केला तर त्यांना राज्याचे गृहमंत्री आणि पोलीस महासंचालक यांनी अभय दिले आहे का? मंत्र्यांचा मुलगा फरार होतो. एक मंत्री 48 तास सापडत नाही. मी कोकाटेबद्दल बोलतोय आणि ही पोलीस यंत्रणा आहे की खाकी वर्दीतली मंत्र्यांची टोळी? कुठे गेला गोगावले यांचा मुलगा? असा सवाल राऊत यांनी उपस्थित केलाय.
साताऱ्याचा ड्रग्ज कारखाना कोणाच्या मालकीचा : विधानसभेतील कायदा-सुव्यवस्थेवर भाषण देत कोणालाही सोडणार नाही, असे म्हणता मग मंत्री, मंत्र्यांचे भाऊ, मंत्र्यांचे बाप कसे सुटतात? सातारा ड्रग्ज कारखान्याचं काय झालं? मला देवेंद्र फडणवीस सांगतील का? साताऱ्याचा ड्रग्ज कारखाना कोणाच्या मालकीचा आहे ते फडणवीसांना चांगलंच माहिती आहे. संबंधित मंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासमोर जवळजवळ गुडघ्यावर बसला. त्यामुळे फडणवीसांनी त्या ड्रग्ज कारखान्याच्या मालकाला अभय दिलंय. ती जागा एकनाथ शिंदे यांच्या भावाचीच आहे आणि मुंबई पोलीस दलातल्या एका माजी अधिकाऱ्याचा देखील त्या ड्रग्ज कारखान्याशी संबंध आहे, असा आरोप त्यांनी केलाय.
पैसा वापरून निवडणुका जिंकत आहेत : त्यात जो अधिकारी सहभागी आहे, तो शिंदे कुटुंबीयांशी संबंधित आहे. मी लवकरच त्याचे नाव सांगेन. भरत गोगावलेचा मुलगा कुठे आहे ते मी सांगितलं, तर पोलीस त्याला शोधून आणतील का? असा सवाल संजय राऊत यांनी केलाय. सगळीकडे गुंडाराज सुरू आहे. त्यामुळे जर त्यांच्या पक्षातील लोक हे थांबवण्यासाठी आम्हाला मदत करत असतील तर स्वागतच आहे, असंही राऊत म्हणाले. देवेंद्र फडणवीस नक्की कोणाला वाचवत आहेत? गुंडांना, त्यांच्या टोळ्यांना की स्वतःच्या मंत्र्यांना? हे टोळ्या चालवत आहेत. अशा अनेक मार्गानं पैसे गोळा करून राजकारणात आणत आहेत आणि तोच पैसा वापरून निवडणुका जिंकत आहेत, असा आरोप संजय राऊत यांनी केला.
...तर त्यांचं स्वागत करायला हवं : त्याचबरोबर दोन्ही राष्ट्रवादी जर एकत्र येणार असतील तर तो विषय राजकीय कमी आणि कौटुंबिक जास्त आहे, असं त्यांनी म्हटलं. महायुती आणि महाविकास आघाडी या दोन्हींमध्ये जर राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष असेल तर हा त्यांचा प्रश्न आहे, या क्षणी आम्ही काय बोलणार? असं सांगत भारतीय जनता पक्षाबरोबर सत्तेत असलेली लोक जर भाजपालाच हरवण्यासाठी आमच्यासोबत येत असतील तर त्यांचं स्वागत करायला हवं, असं संजय राऊतांनी स्पष्ट केलंय.
हेही वाचाः
निसर्गसौंदर्य, स्वच्छ समुद्रकिनारे आणि शांत वातावरण... नववर्षाच्या स्वागतासाठी हजारो पर्यटक आतापासूनच कोकणात दाखल
यंदाचं वर्ष सोलार वर्ष! राज्याच्या विश्वविक्रमात छत्रपती संभाजीनगर परिमंडळाचा सर्वात मोठा वाटा