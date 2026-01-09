ETV Bharat / state

"भाजपा म्हणजे विरोधकांचे नेते गिळणारी चेटकीण", हर्षवर्धन सपकाळ यांचा जोरदार हल्लाबोल

भाजपानं पुसून टाका हाच अजेंडा राबवला असल्याचा आरोप करत हर्षवर्धन सपकाळ यांनी सांगितलं की, "विलासराव देशमुख, बाळासाहेब ठाकरे, शरद पवार यांचे अस्तित्व पुसण्याचे प्रयत्न झाले."

Harshvardhan Sapkal launched a strong attack on BJP , Ahilyanagar
"भाजपा म्हणजे विरोधकांचे नेते गिळणारी चेटकीण", हर्षवर्धन सपकाळ यांचा जोरदार हल्लाबोल (ETV Bharat Reporter)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : January 9, 2026 at 7:51 PM IST

2 Min Read
अहिल्यानगर : "राज्यात सध्या गुंडगिरी, दडपशाही आणि सत्तेचा गैरवापर उघडपणे सुरू असून सत्ताधारी भाजपा विरोधकांना संपवण्याच्या मोहिमेवर निघाली आहे. भाजपा ही विरोधकांचे नेते खाणारी चेटकीण बनली असून फोडाफोडी, धमकावणं आणि खोट्या आरोपांचे राजकारण, हाच त्यांचा एकमेव अजेंडा आहे," अशी घणाघाती टीका काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ यांनी आज (9 जानेवारी) पत्रकार परिषदेत केली. यावेळी खासदार निलेश लंके, काँग्रेस शहराध्यक्ष दीप चव्हाण, राष्ट्रवादी काँग्रेस शहराध्यक्ष अभिषेक कळमकर यांच्यासह शेकडो कार्यकर्ते उपस्थित होते.


प्रचारालाच मज्जाव;विरोधकांवर पाळत : हर्षवर्धन सपकाळ म्हणाले, "भाजपा सत्तेत आल्यापासून राज्यात गुंडशाहीला मोकळं रान मिळालं आहे. आज विरोधकांना प्रचारासाठी मैदान मिळत नाही, आमच्या हालचालींवर पाळत ठेवली जाते. सरकारमार्फत हेरगिरी सुरू असून हा लोकशाहीवर थेट हल्ला आहे. तसंच भाजपाकडे आता निष्ठावंत कार्यकर्ते उरलेले नाहीत. त्यामुळं काँग्रेस व अन्य विरोधी पक्षांचे नेते पळवणे, फोडणे हाच त्यांचा धंदा झाला आहे. भाजपा म्हणजे विरोधकांचे नेते गिळणारी चेटकीण आहे," असा घणाघात हर्षवर्धन सपकाळ यांनी केला.


आधी स्वतः सत्तेतून बाहेर पडा, मग... : "महापालिका-नगरपालिका निवडणुकांमध्ये रस्ते, वीज, पाणी यांसारखे मूलभूत प्रश्न बाजूला सारून मराठी-उर्दू, महाराष्ट्रीयन-परप्रांतीय असे वाद पेटवून विकासाचे प्रश्न गायब करण्याचा भाजपाचा डाव असल्याचा आरोपही हर्षवर्धन सपकाळ यांनी केला. तसंच राज्यातील सत्ताधारी पक्ष एकमेकांवर टीका करताना दिसत असले तरी ही नुरा कुस्ती असल्याचा संशय व्यक्त करत, "आधी स्वतः सत्तेतून बाहेर पडा, मग टीका करा," असा टोला हर्षवर्धन सपकाळ यांनी लगावला.


पुसून टाका हाच भाजपचा अजेंडा : भाजपानं पुसून टाका हाच अजेंडा राबवला असल्याचा आरोप करत हर्षवर्धन सपकाळ यांनी सांगितलं की, "विलासराव देशमुख, बाळासाहेब ठाकरे, शरद पवार यांचे अस्तित्व पुसण्याचे प्रयत्न झाले. दोन शिवसेना, दोन राष्ट्रवादी तयार करून भाजपानं हे सिद्ध केलं. याचबरोबर, माजी पंतप्रधान अटल बिहारी वाजपेयी यांच्या नावाच्या योजना बंद केल्या जात असून लालकृष्ण आडवाणी व मुरली मनोहर जोशी यांनाही डावलण्यात आलं आहे. आरएसएस कार्यालयांमध्ये केवळ मोदी-शाह यांचेच फोटो लावण्याचा अजेंडा असून याला मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस साथ देत आहेत," अशी देखील टीका त्यांनी केली.


निवडणुकांत बंदुका-कोयत्यांची दहशत : यंदाच्या निवडणुकांत बंदुका व कोयत्यांच्या जोरावर दहशत निर्माण केली जात असून सोलापूर, खोपोली, अकोट इथं हत्या झाल्या तरी सरकार गंभीर नसल्याचा आरोप हर्षवर्धन सपकाळ यांनी केला. "निवडणूक आयोगही पक्षपाती भूमिका घेत असून निष्पक्ष निवडणुका होतील का, याबाबत शंका आहे," असंही ते म्हणाले.
"लोकशाही-संविधान वाचवण्यासाठी लढा सुरू आहे. काँग्रेस काही ठिकाणी स्वतंत्र, तर अनेक ठिकाणी आघाडीसोबत लढत आहे. बहुजन वंचित आघाडीचा नवा पाठिंबा मिळाला असून लोकशाही व संविधान वाचवण्यासाठीच ही निवडणूक लढवत आहोत," असे हर्षवर्धन सपकाळ यांनी स्पष्ट केलं.


निलेश लंके यांचा इशारा : यावेळी खासदार निलेश लंके म्हणाले, "सत्तेच्या माध्यमातून दहशत, बंदूक दाखवून धमकावणे सुरू आहे. हा प्रकार अत्यंत गंभीर आहे. या सर्व दडपशाहीला सामोरे जाऊन आम्ही उमेदवार निवडून आणण्यासाठी कटिबद्ध आहोत. सत्ताधाऱ्यांनी गोरगरिबांचे पैसे देण्याऐवजी राजकीय स्वार्थासाठी जनतेला वेठीस धरल्याचा आरोप करत, प्रत्येक सभा माझ्या नावाने पूर्ण होत नाही," असा टोला त्यांनी लगावला.

ही बाब पूर्णतः चुकीची : दरम्यान, वंचित बहुजन आघाडी जिल्हाध्यक्ष योगेश साठे म्हणाले की, "काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष राज्यातील अनेक ठिकाणी काँग्रेस व वंचित बहुजन आघाडी एकत्र निवडणूक लढवत असल्याचे जाहीरपणे सांगत आहेत. मात्र अहिल्यानगर महानगरपालिका निवडणुकीच्या संदर्भात ही बाब पूर्णतः चुकीची आहे. अहिल्यानगरमध्ये काँग्रेस आणि वंचित बहुजन आघाडी यांच्यात कोणतीही युती अथवा आघाडी नाही. वंचित बहुजन आघाडी ही या निवडणुकीत स्वतंत्रपणे, स्वबळावर आणि ठामपणे मैदानात उतरलेली असून आमचा लढा हा जनतेच्या प्रश्नांसाठी आहे."

