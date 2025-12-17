ETV Bharat / state

"महात्मा गांधींची चिरंतन आठवण पुसण्याचं पाप भाजपानं केलं", सतेज पाटलांचा मोदी सरकारवर हल्लाबोल

कोल्हापुरातील पापाची तिकटी इथल्या महात्मा गांधींच्या पुतळ्यासमोर आत्मक्लेश आंदोलन करण्यात आलं. त्यावेळी सतेज पाटील बोलत होते.

कोल्हापूर : "केंद्र सरकारनं अत्यंत दुर्दैवी पाऊल उचललं आहे. राष्ट्रपिता महात्मा गांधी यांच्या नावानं असणाऱ्या मनरेगा योजनेचं नाव बदलायचं काम सुरू करण्यात आलं आहे. या योजनेच्या माध्यमातून महात्मा गांधी यांची चिरंतन आठवण देशभरातील गरिबांसाठी होती. तेच पुसण्याचा पाप भाजपानं केलं आहे. सभागृहातदेखील विरोधी पक्षाच्या सर्व खासदारांनी हे बिल संयुक्त निवड समितीकडे पाठवा अशी मागणी केली आहे. पण बहुमताच्या जोरावर या देशात आम्ही काही करू शकतो, अशा पद्धतीचं नियोजन भाजपा आहे," असं म्हणत काँग्रेसचे विधान परिषदेतील गटनेते आमदार सतेज पाटील यांनी भाजपावर हल्लाबोल केला आहे. कोल्हापुरातील पापाची तिकटी इथल्या महात्मा गांधींच्या पुतळ्यासमोर आत्मक्लेश आंदोलन करण्यात आलं. त्यावेळी ते बोलत होते.

राज्यपातळीवर काही चर्चा सुरू : काँग्रेसच्या निष्ठावंत आमदार प्रज्ञा सातव भाजपामध्ये जाणार अशी चर्चा सुरू झाली आहे. याबाबत बोलताना आमदार सतेज पाटील म्हणाले, "मला सकाळी अनेक लोकांचे फोन आले. मी त्यांच्याशी संपर्क साधलेला आहे. त्यांच्याशी बोललो आहे. त्यामुळं मला वाटत नाही, त्या पक्ष सोडतील. अगदी कठीण परिस्थितीमध्ये त्यांना आमदारकी देण्याबाबतची भूमिका काँग्रेस पक्षानं घेतली होती. त्यामुळं मला वाटत नाही. अशा प्रकारे तडकाफडकी निर्णय घेतील." याचबरोबर, राज्यात होणाऱ्या महापालिका निवडणुकीत वंचित बहुजन आघाडी आणि काँग्रेस यांच्यात प्राथमिक चर्चा सुरू झाली आहे. काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ यांनी वंचितचे नेते प्रकाश आंबेडकर यांच्याशी चर्चा केली आहे. यावरही आमदार सतेज पाटील यांनी भाष्य केलं. "राज्यपातळीवर काही चर्चा सुरू आहेत. स्थानिक पातळीवर काही लोकांमध्ये तडजोड झाली आहे. पण, कोल्हापूरमध्ये तसा काही आमच्याकडे प्रस्ताव नाही," असं सतेज पाटील यांनी सांगितलं.



कोणत्याही मंत्र्यांवर कारवाई होणार नाही : "राज्य मंत्रिमंडळातील अजित पवारांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेसचे मंत्री माणिकराव कोकाटे यांच्या अडचणी वाढल्या आहेत. मात्र, त्यांना काहीही होणार नाही. केंद्र सरकार पाठिशी आहे. राज्य सरकार पाठिशी आहे. मंत्री शिरसाट असू देत किंवा कोकाटे असू देत कारवाई होणार नाही. कोणत्याही मंत्र्यावर कारवाई झालेली आम्ही वर्षभर पाहिलेली नाही. राज्यातील महायुती सरकार हे संवेदनशील आहे, असं वाटत नाही. कोणावर कारवाई होतील, अशी अपेक्षा जनतेनं सोडून दिली आहे," असं सतेज पाटील म्हणाले.


मुंबई महापालिकेत स्वतंत्र लढण्याची भूमिका : "मुंबई महानगरपालिकेचा विषय वेगळा आहे आणि महाराष्ट्राचा विषय वेगळा आहे. मुंबईमध्ये स्थानिक लोकांची मतमतांतरे वेगवेगळ्या आहेत. त्यामुळं त्या ठिकाणी काँग्रेस पक्षाची भूमिका स्वतंत्र जाण्याची भूमिका आहे. पण महाराष्ट्रात आम्ही अनेक ठिकाणी एकत्र आहोत. पुण्यात एकत्र आहोत. सांगलीत एकत्र आहोत. अनेक राज्यातल्या महत्त्वाच्या शहरात एकत्र आहेत," असंही सतेज पाटील म्हणाले. दरम्यान, कोल्हापुरात झालेल्या या आत्मक्लेष आंदोलनात माजी आमदार ऋतुराज पाटील, शिवसेना (उबाठा) उपनेते संजय पवार, विजय देवणे, राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे जिल्हाध्यक्ष व्ही.बी. पाटील, कॉम्रेड उदय नारकर, चंद्रकांत यादव, बाबुराव रानगे, तौफिक मुल्लाणी, राजू लाटकर, सचिन चव्हाण उपस्थित होते.

कोल्हापूर
भाजपा
सतेज पाटील
काँग्रेस
SATEJ PATIL

