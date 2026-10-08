'तरूणांना जाती-धर्मांमध्ये अडकवणारे समाजातील सर्वात मोठे गुंड'; युवा महोत्सवातील नाना पाटेकर यांच्या वक्तव्याने माजली होती खळबळ
कराडमधील युवा महोत्सवात नाना पाटेकर यांनी केलेल्या वक्तव्याने राजकीय आणि सामाजिक वर्तुळात चांगलीच खळबळ माजली होती.
Published : October 8, 2026 at 7:22 PM IST
सातारा - कसदार अभिनय आणि धारदार संवादानं हिंदी-मराठी चित्रपटसृष्टीत वेगळी ओळख निर्माण करणाऱ्या ज्येष्ठ अभिनेते नाना पाटेकर यांच्या निधनानंतर अनेक जुन्या आठवणींना उजाळा दिला जात आहे. चंदेरी दुनियेतील झगमगाटात न रमता सामाजिक बांधिलकीचे भान राखून आत्महत्याग्रस्त, दुष्काळग्रस्तांच्या मदतीसाठी धावून जात वास्तवातही खरा नायक असल्याचं दाखवून देणाऱ्या नाना पाटेकरांचा स्वभावही रोखठोक होता. त्याचा प्रत्यय कराडच्या सद्गुरू गाडगे महाराज कॉलेजच्या युवा महोत्सवात आला होता. 'जे तरूणांना जाती-धर्मांमध्ये अडकवतात, ते समाजातील सर्वात मोठे गुंड आहेत', असं वक्तव्य करत त्यांनी खळबळ उडवून दिली होती.
कराडच्या सद्गुरू गाडगे महाराज महाविद्यालयात ऑक्टोबर 2022 मध्ये 42वा जिल्हास्तरीय युवा महोत्सव झाला होता. ज्येष्ठ अभिनेते नाना पाटेकर उद्घाटक म्हणून उपस्थित होते. विद्यार्थ्यांनी विचारलेल्या प्रश्नांना उत्तरं देताना नाना पाटेकरांनी खळबळजनक वक्तव्य केलं होतं. 'जे तुम्हाला जाती-धर्मांमध्ये अडकवतात, ते समाजातील सर्वात मोठे गुंड आहेत', असं नाना म्हणाले होते. 'मी जात आणि धर्म पाळणार नाही, अशी शपथ तुम्ही विद्यार्थ्यांनी घ्यायला हवी, असंही ते म्हणाले होते.
विद्यार्थ्यांशी संवाद साधताना नाना पाटेकरांनी काही सल्ले देखील दिले होते. जात आणि धर्म पाळण्याऐवजी एकमेकांना दिलेला शब्द पाळला तर जगणं सोपं होईल. मी तुझ्यापेक्षा लहान किंवा मी तुझ्यापेक्षा मोठा, हा विचार जोपर्यंत तुमच्या मनातून जात नाही, तोपर्यंत तुम्ही खरंच पुढे जाणार नाहीत. हे सगळं ट्रेडमीलवर धावण्यासारखं आहे. तुम्ही तिथल्या तिथे पळत राहाल. हे कायम लक्षात ठेवा, असं त्यांनी विद्यार्थ्यांना सांगितलेलं.
जर तुम्हाला कुणी जात आणि धर्मामध्ये अडकवत असेल तर ते समाजातले सगळ्यात मोठे गुंड आहेत, हे नेहमी लक्षात ठेवा. देशातील प्रत्येक जातीनं, प्रत्येक धर्मानं आपला देश पुढे जाण्यासाठी काम केलं आहे. त्यामुळे सर्वांचा आदर करण्याचं आवाहन नानांनी विद्यार्थ्यांना केलं होतं. तुम्ही चित्रपटातील भूमिकांमधून अन्याय अत्याचारावर प्रहार करता, वास्तव मांडता. पण, प्रत्यक्ष आम्ही तसा प्रयत्न केला तर लोक अंगावर येतात, असा अनुभव एका विद्यार्थ्याने सांगितल्यानंतर 'खरं बोलायचं असेल तर परिणामांची काळजी करू नका. मरणाची भीती एकदा मनातून गेली की माणसाला कशाचीही भीती वाटत नाही', असं उत्तर नाना पाटेकर यांनी दिलं होतं.
हेही वाचा...