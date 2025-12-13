पूर्णा नदीकाठच्या धानोरा गावात सुंदर नारायण मंदिर; जाणून घ्या माहात्म्य...
नारायणाची सुंदर आणि पुरातत्व वारसा जपणारी मूर्ती या मंदिरात असून, मार्गशीर्ष महिन्यात सुंदर नारायणाच्या दर्शनाला भाविक मोठ्या संख्येनं येतात.
Published : December 13, 2025 at 4:36 PM IST|
Updated : December 13, 2025 at 4:46 PM IST
अमरावती- अमरावती जिल्ह्यात भातकुली तालुक्यात पूर्णा नदीच्या काठावर वसलेल्या धानोरा पूर्ण गावात एक प्राचीन सुंदर नारायण मंदिर आहे. नारायणाची सुंदर आणि पुरातत्व वारसा जपणारी मूर्ती या मंदिरात असून, मार्गशीर्ष महिन्यात सुंदर नारायणाचे दर्शनाला भाविक मोठ्या संख्येनं येतात. श्रद्धा आणि विश्वासाचा संगम असणाऱ्या सुंदर नारायण मंदिराबाबत "ईटीव्ही भारत"चा हा स्पेशल रिपोर्ट.
असं आहे मंदिर : हे मंदिर अनेक वर्ष जमिनीखाली दडलेलं होतं. गावातील मुलं विटी दांडू खेळत असताना जमिनीखाली दगड असल्याचं खेळण्यासाठी छोटा खड्डा खोदताना जाणवायचं. यामुळं या ठिकाणी खोदकाम केलं असता प्राचीन सुंदर नारायणाची मूर्ती असणारं मंदिर बाहेर आल्याचं सांगितलं जातंय. मंदिराचं बांधकाम अत्यंत साधं, लहान आणि ग्रामीण शैलीतलं आहे. गाभाऱ्यात प्रतिष्ठित असणारी मूर्ती मात्र लक्ष वेधणारी आल्याची माहिती मूर्तीशास्त्राचे जाणकार राहुल पंडित यांनी "ईटीव्ही भारत"शी बोलताना दिली.
अष्टभुज विष्णूची सुंदर मूर्ती : जमिनीच्या खाली असणाऱ्या मंदिराच्या गाभाऱ्यात सुंदर नारायणाची मूर्ती असून, ती अष्टभुज स्वरूपातील विष्णू मूर्ती आहे. मूर्तीच्या हातात शंख, चक्र, गदा, पद्म आणि इतर आयुधं सुंदर रचनेत दाखवलीत. काळ्या पाषाणात असणाऱ्या मूर्तीचे शिल्पकाम साधे मात्र नयनरम्य आहे. शिल्पकलेनुसार ही मूर्ती गुप्तकालीन इसवी सन तिसऱ्या ते चौथ्या शतक या काळातील असावी, असा तर्क मूर्तींशास्त्राचे अभ्यासक राहुल पंडित यांनी "ईटीव्ही भारत"शी भारती बोलताना व्यक्त केला.
दधिची ऋषींशी जोडली जाते आख्यायिका : धानोरा पूर्णा गावात दधिची ऋषींची पुराणकथा सांगितली जाते. पुराणकथेतील आख्यायिकेनुसार देव आणि दानव यांच्या युद्धात देवांना कोणतेही शस्त्र उपयोगी पडत नव्हतं. दधिची ऋषींनी देवांचे अनेक अस्त्र, शस्त्र यांचं पाणी करून प्यायलं होतं. देवांची गरज पाहता देवांनी दधिची ऋषींना शस्त्रास्त्रांचे पाणी पिऊन वज्रासारखे कठोर झालेली तुमची हाडं द्यावीत, अशी मागणी केली. दधिची ऋषींनी स्वतःला भस्म करून आपली हाडं देवांना दिली. या हाडापासून इंद्रदेवानं वज्र तयार केलं.
...म्हणून सोळाव्या वर्षांनंतर शनीची साडेसाती लागते : विशेष म्हणजे त्यावेळी पतीसोबत पत्नींनं सती जाण्याची प्रथा होती. दधिची ऋषीची पत्नी सुवाच्छला ही त्यावेळी गर्भवती होती. गर्भवती महिलेला सती जाण्याची परवानगी नव्हती. अशा परिस्थितीत सुवाच्छला हिनं गर्भाशयातील गर्भ पिंपळाच्या झाडाच्या ढोलीत ठेवून ती सती गेली. यानंतर पिंपळाच्या ढोलीत दधिची ऋषींचा मुलगा पिंपळोदाचा जन्म झाला. पिपळोदानं पुढे शनिदेवाची उपासना केली आणि कोणत्याही मनुष्याला वयाच्या 16 व्या वर्षांपर्यंत शनीची खूप कृपा होऊ नये, असं वरदान मागितलं. वयाच्या सोळाव्या वर्षांनंतर ज्यांना शनीची साडेसाती लागते, त्यांनी शनि देवासोबतच पिंपळोदाच्या झाडाची उपासना केली तर त्याचा शनिदोष मुक्त होतो, अशी आख्यायिका असल्याचे राहुल पंडित यांनी सांगितलंय.
असे प्रकटले सुंदर नारायण : दधिची ऋषींना तपश्चर्येमुळं नारायण प्रसन्न झालेत. नदीला ऋषींनी त्यांना आपल्यासोबत गावी पूर्णा नगरला येण्याची विनंती केली. श्रीनारायणानं ही विनंती मान्य केली, मात्र तुझं गाव येईस्तोवर मागेवळून पाहायचं नाही, अशी अट घातली. पूर्णा नगर हे गाव काही अंतरावर असताना दधिची ऋषींनी मागे वळून पाहिलं, त्यावेळी श्रीनारायण आहे, त्याच जागी स्तब्ध उभे राहिलेत. ज्या ठिकाणी नारायण उभे राहिले ते स्थान म्हणजे धानोरा पूर्ण गावातील या मंदिराचा गाभारा असल्याची माहिती मंदिरातील पुजारी श्रीपाद साहूरकर "ईटीव्ही भारत"शी बोलताना म्हणाले.
