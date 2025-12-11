ETV Bharat / state

ऐतिहासिक काळा घोडा परिसराचे सुशोभीकरण अंतिम टप्प्यात, लवकरच अवजड वाहनांवर बंदी

काळा घोडा परिसरात सुरू असलेल्या सुशोभीकरण कामांचा आढावा आयुक्त भूषण गगराणी यांनी प्रत्यक्ष पाहणी करुन घेतला.

December 11, 2025

मुंबई : दक्षिण मुंबईतील ब्रिटिशकालीन काळा घोडा परिसरातील डॉ. व्ही. बी. गांधी मार्ग, रुदरफोर्ड मार्ग आणि बी. भरूचा मार्ग याठिकाणी सुरू असलेलं सुशोभीकरण अंतिम टप्प्यात आलं आहे. मुंबई महानगरपालिका या परिसराचे सुशोभीकरण करत असून, सुशोभीकरणानंतर मुंबईकरांसह, देश-विदेशातील पर्यटकांसाठी हा परिसर खुला करण्यात येणार असल्याची माहिती आयुक्त भूषण गगराणी यांनी गुरूवारी (11 डिसेंबर) दिली. तसंच या ठिकाणी सुरू असलेल्या सुशोभीकरण कामांचा आढावा आयुक्त भूषण गगराणी यांनी प्रत्यक्ष पाहणी करुन घेतला. यानंतर त्यांनी माध्यमांशी संवाद साधला.

पाच रस्त्यांचे सुशोभीकरण : आयुक्त भूषण गगराणी म्हणाले की, "हा परिसर युनेस्कोच्या 'व्हिक्टोरियन गॉथिक अँड आर्ट डेको आसम्बल ऑफ मुंबई' या जागतिक वारसा स्थळाला लागूनच असल्यामुळं मुंबईकर नागरिक तसंच पर्यटकांना 'हेरिटेज वॉक'चा आनंद घेता यावा, या उद्देशानं काळा घोडा परिसरातील साईबाबा मार्ग, रोप वॉक लेन, डॉ. व्ही. बी. गांधी मार्ग/फोर्ब्स स्ट्रीट, रुदरफोर्ड स्ट्रीट आणि बी. भरुचा मार्ग या पाच रस्त्यांचे सुशोभीकरण महानगरपालिकेकडून सुरू आहे. यासाठी पहिल्या टप्प्यात एकूण 3 हजार 443 चौरस मीटर क्षेत्रफळावर सुशोभीकरण करण्यात येत आहे."

अवजड वाहनांना बंदी : पर्यटक जेव्हा मुंबईत येतात, तेव्हा गेटवे ऑफ इंडिया, मरीन ड्राईव्ह या पर्यटन स्थळांसोबतच ते काळा घोडा परिसराला देखील भेट देतात. या परिसरात विविध रेस्टॉरंट, हॉटेल्स, दागिन्यांचे शोरूम आणि कपड्यांचे शोरूम आहेत. याबाबत आयुक्तांना विचारले असता त्यांनी सांगितलं की, "या परिसरात फेरफटका मारताना, खरेदी करताना, चविष्ट पदार्थांचा आस्वाद घेतांना पर्यटकांना इतर सुविधाही पुरविण्यासाठी महानगरपालिकेनं सुशोभीकरणाची कामं हातात घेतली आहेत. सुशोभीकरणाचं काम पूर्ण झाल्यानंतर परिसरात अवजड वाहनांना बंदी घालण्यात येणार आहे. या परिसराच्या चारही बाजूंना अद्ययावत बॅरिकेटस् लावण्यात येणार आहेत. तसंच बी. भरूचा मार्गावरील चौकात 'प्लाझा' साकारण्यात येणार आहे."

परिसरात नेहमीच वर्दळ : पुढं आयुक्त भूषण गगराणी म्हणाले की, "सुशोभीकरणादरम्यान करडा आणि काळा ग्रॅनाईट तसंच बेसॉल्ट फरशीचा यासाठी वापर करण्यात आला आहे. या प्लाझाजवळ टेबल-खुर्चीवर बसून मुंबईकर, पर्यटक या परिसराचा, येथील स्वादिष्ट पदार्थांचा आनंद घेऊ शकणार आहेत. संपूर्ण परिसरात वळणदार असं फूटपात देखील बांधलं जात आहे. दक्षिण मुंबईतील ऐतिहासिक वारसा आणि पुरातन वास्तू असलेला परिसर म्हणून काळा घोडा परिसराची ओळख आहे. त्यामुळं नागरिक, पर्यटकांची या भागात नेहमीच वर्दळ असते," असं आयुक्त भूषण गगराणी यांनी सांगितलं.

ऐतिहासिक वारसा असलेल्या इमारती : याचबरोबर, "काळा घोडा सांस्कृतिकदृष्ट्या समृद्ध आणि कलात्मकदृष्ट्याही देखणा परिसर आहे. इथं संग्रहालये, कला दालने आणि ऐतिहासिक वारसा असलेल्या इमारती आहेत. दरवर्षी भरविला जाणारा काळा घोडा कला महोत्सव या परिसराची सांस्कृतिक ओळख आहे. त्यामुळं या भागात जी काही हॉटेल्स रेस्टॉरंट शोरूम आहेत. त्यांच्या नावाच्या पाट्या देखील एकसारख्या आकाराच्या आणि नियमात असायला हव्यात अशा सूचना संबंधित अधिकाऱ्यांना देण्यात आल्या आहेत," अशी माहिती आयुक्त भूषण गगराणी यांनी दिली आहे.

संपादकांची शिफारस

