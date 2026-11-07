कोल्हापूरच्या अंबाबाई मंदिरातील किरणोत्सव, स्थापत्य आणि खगोलशास्त्राचा अद्भुत संगम, अनेक शतकांचा इतिहास
कोल्हापूरच्या अंबाबाई मंदिरात अद्भूत स्थापत्य आणि खगोलशास्त्राच्या रचनेतून साकारलेला, मावळतीच्या सूर्यकिरणांनी देवीला अभिषेक घालणारा पारंपरिक किरणोत्सव सोहळा दरवर्षी वर्षातून दोनदा पार पडतो.
Published : November 7, 2026 at 8:04 PM IST
कोल्हापूर : बेसाल्ट दगडात संपूर्ण हेमाडपंथी बांधकाम, सूर्याच्या उत्तरायण आणि दक्षिणायनात वर्षातून दोनदा होणारा अभूतपूर्व किरणोत्सव आणि मावळतीच्या सूर्यकिरणांनी आई जगदंबा अंबाबाईला घातलेला अभिषेक, अशा वातावरणात गेली अनेक शतकं साडेतीन शक्तीपीठांपैकी एक असलेल्या अंबाबाई मंदिरातील किरणोत्सव पार पडत आहे. साधारणतः 9व्या शतकात मंदिराच्या बांधकामाला सुरुवात झाली आणि 12व्या शतकात मंदिर बांधून पूर्ण झालं. तेव्हापासून आतापर्यंत वर्षातून दोनदा होणारा हा किरणोत्सव म्हणजे देशभरातून येणाऱ्या भाविकांच्या डोळ्यांचं पारणं फेडणारा सोहळा ठरला आहे. पृथ्वीच्या परिवलनाचा अभ्यास करून केलेल्या रचनेचं वैशिष्ट्यपूर्ण उदाहरण ठरलेल्या या किरणोत्सवाचा इतिहास पाहूया 'ईटीव्ही भारत'च्या या वृत्तातून.
शिलाहार आणि त्यानंतर चालुक्यांच्या राजवटीत निर्माण झालेल्या प्रमुख मंदिरांपैकी करवीर निवासिनी आई अंबाबाईचं मंदिर नागर शैलीत बांधलं गेलं आहे. हेमाडपंथी बांधकामाचा उत्कृष्ट नमुना असलेल्या या मंदिराचा कोपरा अन् कोपरा वैशिष्ट्यपूर्ण रचनेनं साकारला आहे. मंदिराची रचना करताना पृथ्वीच्या परिवलन प्रक्रियेचा विचार करण्यात आला आहे. सूर्य जेव्हा वर्षातून दोनदा उत्तरायण आणि दक्षिणायन परिक्रमा पूर्ण करतो, तेव्हा मावळतीची किरणं मंदिराचा प्रमुख दरवाजा असलेल्या महाद्वारातून मंदिरात प्रवेश करतात. वर्षातील नोव्हेंबर महिना आणि जानेवारी महिन्याचा शेवटचा आठवडा किंवा फेब्रुवारी महिन्याचा पहिला आठवडा या काळात दोनदा हा किरणोत्सव सोहळा पार पडतो.
महाद्वारातून आलेली किरणं गरुड मंडप, गणपती मंदिर, कासव चौक, पितळी उंबरठा, खजिना चौक, गर्भकुटी आणि गर्भगृह असा प्रवास करून देवीच्या मूर्तीवर विसावतात. किरणांची जशी तीव्रता असते, तसा किरणोत्सव होतो. मावळतीची सूर्यकिरणं पहिल्या दिवशी आई अंबाबाईच्या कमल चरणांना स्पर्श करतात, दुसऱ्या दिवशी आई अंबाबाईच्या कटिभागापर्यंत पोहोचतात, तर तिसऱ्या दिवशी सूर्यकिरणं आई अंबाबाईचं मुखकमल उजळवून टाकतात; याच वेळी किरणोत्सव पूर्ण झाला असं मानलं जातं. महाद्वारापासून सुरू झालेला सूर्यकिरणांचा हा नैसर्गिक प्रवास आई अंबाबाईच्या मुखकमलापर्यंत पोहोचतो. हा अद्भुत संगम पाहण्यासाठी देशभरातून भाविक या काळात अंबाबाई मंदिरात दाखल होतात. पश्चिम महाराष्ट्र देवस्थान समितीच्या वतीनं या सोहळ्याचं चोख नियोजन केलं जातं. तसंच खगोलशास्त्राच्या अभ्यासकांसाठीसुद्धा कोल्हापूरच्या अंबाबाई मंदिरातील किरणोत्सव म्हणजे एक पर्वणी ठरत असल्याचं मत किरणोत्सव अभ्यासक प्रा. डॉ. मिलिंद कारंजकर यांनी व्यक्त केलं.
अत्याधुनिक उपकरणांच्या साहाय्यानं किरणोत्सवाचा अभ्यास
उत्तरायण आणि दक्षिणायन किरणोत्सवाच्या पार्श्वभूमीवर, सूर्यकिरणांच्या दिशेचा विशेष अभ्यास पाच दिवसांच्या कालावधीत केला जातो. या किरणोत्सवाच्या वेळी सूर्यकिरणं मंदिराच्या विशिष्ट भागात योग्य दिशेनं आणि अपेक्षित कोनातून पडतात का, याची खात्री करणं महत्त्वाचं असतं. यामध्ये सूर्यकिरणांची दिशा, त्यांचा पडण्याचा कोन, वातावरणातील परिस्थिती तसंच किरणोत्सवाच्या मार्गात इमारती, झाडे किंवा इतर कोणते भौतिक अडथळे येतात का, याची तपासणी करण्यात आली. या अभ्यासासाठी अॅनिमोमीटर, मॅग्नेटोमीटर, हाय रिझॉल्व्हिंग पॉवर टेलिस्कोप आणि लक्स मीटर यांसारख्या शास्त्रीय उपकरणांचा वापर करण्यात येतो. या उपकरणांच्या साहाय्यानं आवश्यक निरीक्षणं व मोजमापं घेऊन, किरणोत्सवाच्या दृष्टीनं सूर्यकिरणांची स्थिती आणि संभाव्य अडथळ्यांचा अभ्यास करण्यात येतो. यंदा 9 ते 13 नोव्हेंबरदरम्यान दक्षिणायन किरणोत्सव होणार आहे.
सोनेरी किरणांनी उजळतं आई अंबाबाईचं रूप
मावळतीच्या सूर्यकिरणांमध्ये लाल रंग अधिक प्रमाणात असतो, यामुळे सूर्याची किरणं सोनेरी भासतात. पूर्वाभिमुख आणि पश्चिमाभिमुख मंदिरं असलेल्या ठिकाणी किरणोत्सव होतो; मात्र कोल्हापूरच्या आई अंबाबाई मंदिराची अनेक वैशिष्ट्यं आहेत. सूर्य मावळण्याच्या काही वेळ आधी आई अंबाबाईचा किरणोत्सव होतो. जेव्हा पूर्ण क्षमतेनं किरणोत्सव होतो, तेव्हा आई अंबाबाईच्या मूर्तीवर मावळतीची सोनेरी किरणं पूर्णपणे पडलेली असतात. यामुळे आई अंबाबाईची मूर्ती सोनेरी किरणांनी झळाळून निघते. हाच किरणोत्सव सोहळा काही मिनिटे आधी झाला असता, तर हे विहंगम दृश्य पाहायला मिळालं नसतं. म्हणूनच कोल्हापूरच्या किरणोत्सवाचं हेच मुख्य वैशिष्ट्य असल्याचं मंदिर अभ्यासक उमाकांत राणींगा यांनी सांगितलं.
राज्यातील या मंदिरांमध्येही होतो किरणोत्सव सोहळा
करवीर निवासिनी आई अंबाबाई या साडेतीन शक्तिपीठांपैकी एक असलेल्या मंदिरासह जोतिबा डोंगरावरील यमाई देवी मंदिर, चक्रेश्वरवाडी येथील मंदिर आणि कोल्हापूर जिल्ह्यातील खिद्रापूर येथील मंदिर या ठिकाणीही काही प्रमाणात किरणोत्सव सोहळा होतो, असंही अभ्यासकांनी सांगितलं. मात्र, कोल्हापूरच्या अंबाबाई मंदिरातील किरणोत्सव सोहळा पाहण्यासाठी देशभरातून भाविक दाखल होत असतात. वातावरणातील बदल आणि किरणोत्सवाच्या मार्गात झालेली अतिक्रमणं यामुळे गेल्या काही वर्षांत या सोहळ्यात अडथळे निर्माण झाले आहेत; मात्र खगोलशास्त्राचा उत्कृष्ट नमुना असलेल्या या सोहळ्याचं महत्त्व गेली अनेक शतकं कायम असल्याचं पाहायला मिळतं.
हेही वाचा -
32 फुटी भव्य लामणदिव्याने उजळला काव्यरत्नावली चौक, जळगावकरांची पाहण्यासाठी गर्दी