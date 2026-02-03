ठाणे, कल्याण, उल्हासनगर महापालिकेवर युतीचा झेंडा; तिन्ही महापालिकेला निधी कमी पडू देणार नाही - डॉ. श्रीकांत शिंदे
नागरिकांनी दर्शविलेल्या विश्वासाला तडा जाऊ देणार नाही, असं प्रतिपादन कल्याण डोंबिवली महापालिकेच्या नवनिर्वाचित महापौर हर्षाली विजय चौधरी यांनी केलं.
Published : February 3, 2026 at 8:13 PM IST
ठाणे : आज कल्याण डोंबिवली, उल्हासनगर, आणि ठाणे महापालिकेवर युतीची सत्ता आली असून या तिन्ही महापालिका क्षेत्रातील विकास कामांना राज्य आणि केंद्र सरकारकडून मोठ्या प्रमणात निधी मिळवून देणार असल्याचं प्रतिपादन खासदार डॉ. श्रीकांत शिंदे यांनी कल्याणमध्ये केलं. ते कल्याण डोंबिवली महापालिकेच्या महापौर आणि उपमहापौर पदाच्या निवडणुकीसाठी आले होते. यावेळी महापौरपदासाठी शिवसेनेच्या वतीने नगरसेविका हर्षाली चौधरी - थविल यांचा एकमेव अर्ज आला. तर उपमहापौर पदासाठी भाजपाच्यावतीनं नगरसेवक राहुल दामले यांचाही एकमेव उमेदवारी अर्ज आल्यानं पीठासन अधिकारी तथा मुंबई जिल्हा अधिकारी आचल गोयल यांनी दोघांचीही बिनविरोध निवड झाल्याचे सभागृहात जाहीर केले. तर उल्हासनगर महापालिकेतही युतीची सत्ता येऊन महापौरपदी शिवसेनच्या अश्विनी निकम तर उपमहापौरपदी भाजपाचे अमर लुंड हे बिनविरोध निवडणून आले आहेत.
प्रशासकीय राजवटही संपुष्टात : विशेष म्हणजे 1983 नंतरची सर्वात मोठी असणारी प्रशासकीय राजवटही आता अवघ्या काही तासांत संपुष्टात आली आहे. 1983 मध्ये कल्याण डोंबिवली महानगरपालिका स्थापन झाल्यानंतर लागू झालेली प्रशासकीय राजवट तब्बल 1995 पर्यंत म्हणजेच तब्बल 12 वर्षे होती. त्यानंतर कोविडमुळे 2020 मध्ये कार्यकाळ संपल्यानं कल्याण डोंबिवली महानगरपालिकेवर प्रशासकीय राजवट लागू झाली होती. मात्र, आता कल्याण डोंबिवलीच्या महापौर आणि उपमहापौरपदाची निवड झाल्याने गेल्या 6 वर्षांपासून असलेली ही प्रशासकीय राजवटही संपुष्टात आली आहे.
'तुम्ही निवडून आले तेव्हा क्रिकेटची टीम होती, मात्र...' : दरम्यान, या महापौर आणि उपमहापौरपद निवडीच्या विशेष सभेमध्येच सत्ताधारी आणि विरोधी पक्षाच्या नगरसेवकांमधील तीन नगरसेवक अनुपस्थित होते. यावेळी टोलेबाजी दिसून आली. शिवसेनेचे नगरसेवक सचिन पोटे यांनी शिवसेना (उबाठा) पक्षाच्या गटनेत्यांना जोरदार टोला लगावला. 'तुम्ही निवडून आले तेव्हा क्रिकेटची टीम होती, मात्र इकडे सभागृहात येईपर्यंत ती कबड्डीची झाली', या शब्दांत सचिन पोटे यांनी शाब्दिक कोटी केलेली पाहायला मिळाली. ज्यानंतर सभागृहात एकच हशा पिकला होता.
पहिल्याच दिवशी गाजली महासभा : पहिल्याच महासभेत शिवसेना नगरसेवक मल्लेश शेट्टी यांनी अधिकाऱ्यांना झापले. "तुम्हाला बोलण्याचा अधिकार नाही. बोलू नका नाहीतर बाहेर पडा, अधिकाऱ्यांना खूप माज आलाय," असं ते म्हणाले. दरम्यान, महापौर निवडीनंतर भाषण दरम्यान अतिरिक्त आयुक्त योगेश गोडसे आणि मल्लेश शेट्टी मध्ये वाद झाल्याच पाहवयास मिळाले आहे. कल्याण डोंबिवली महापालिका पहिलीच विशेष महासभा वादग्रस्त शिवसेनेचे नगरसेवक मल्लेश शेट्टी यांनी थेट अतिरिक्त आयुक्तांना बाहेर जाण्याचे सांगितले सभागृहात तुम्हाला बोलण्याचा अधिकार नाही , सभागृह महापौर चालवतात असल्याचे नगरसेवक मल्लेश शेट्टी यांनी अधिकाऱ्याला भर सभेत सुनवले.
नागरिकांनी दर्शविलेल्या विश्वासाला तडा जाऊ देणार नाही - हर्षाली चौधरी : नागरिकांनी दर्शविलेल्या विश्वासाला तडा जाऊ देणार नाही, असं प्रतिपादन कल्याण डोंबिवली महापालिकेच्या नवनिर्वाचित महापौर हर्षाली विजय चौधरी यांनी केलं. "जनतेची कामे व्यवस्थित होणं गरजेचं आहे, यासाठी सर्वांची साथ असावी परंतु नागरिकांनी दाखविलेल्या विश्वासाला तडा जाऊ देणार नाही, माझ्या वरील जबाबदारीचे सोनं करेन," अशा शब्दात महापौर हर्षाली चौधरी यांनी उपस्थितांना आश्वासित केले.
