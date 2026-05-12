पंतप्रधान मोदींच्या आवाहनाचा अखिल भारतीय हिंदू महासभेनं घेतला समाचार, मोदींना केले कडक सवाल

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या सोने खरेदी करु नका आणि काटकसरीच्या आवाहनावरुन देशभर काहूर उठलं आहे. अखिल भारतीय हिंदू महासभेनंही त्यावर प्रश्न उपस्थित केलेत.

Published : May 12, 2026 at 7:18 PM IST

Updated : May 12, 2026 at 8:00 PM IST

कोल्हापूर - आखाती देशांमधील युद्धजन्य परिस्थितीमुळे इंधनाच्या दरांमध्ये वाढ झाली आहे. या पार्श्वभूमीवर देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी जनतेला संबोधित करताना काटकसर करण्याच्या सूचना केल्या आहेत. मात्र यावर देशभरातून संताप व्यक्त केला जात आहे. आधी पंतप्रधान मोदी यांनी परदेश दौरे रद्द करावेत त्यांच्यासह मंत्र्यांनी ताफ्यातील गाड्या कमी कराव्यात आणि मग जनतेला सल्ले द्यावेत अशा संतप्त प्रतिक्रिया कोल्हापुरात उमटल्या. याबाबतचं निवेदन अखिल भारतीय हिंदू महासभेच्या वतीनं जिल्हाधिकारी विजय राठोड यांना देण्यात आलं.

सोनं कमी खरेदी करा, खाद्यतेल आणि खासगी गाड्यांचा वापर कमी करावा तसंच वर्क फॉर्म होम करण्याला प्राधान्य द्यावं या पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या वक्तव्यानं देशभरात संभ्रमावस्था निर्माण झाली आहे. नुकत्याच देशभरात पाच राज्यांच्या विधानसभा निवडणुका पार पडल्या. या निवडणुकांमध्ये भाजपानं वर्चस्व मिळवत पश्चिम बंगाल आसाम पुद्दुचेरी राज्यात सत्ता मिळवली. यानंतर बंगळूरू आणि हैदराबाद येथे जनतेला संबोधित करताना पंतप्रधान मोदी यांनी असं वक्तव्य केल्यामुळं देशभरातील नागरिक गोंधळून गेले आहेत. कोल्हापुरातील अखिल भारतीय हिंदू महासभेच्या वतीनं पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या वक्तव्याचा समाचार घेत पंतप्रधान मोदी यांना असं वक्तव्य करून नेमकं काय सिद्ध करायचं आहे? आधीच घरगुती गॅस पेट्रोल डिझेलच्या दराने उच्चांक गाठला असताना देश महागाईच्या खाईत लोटला गेलेला आहे. त्यावर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी काहीही बोलत नाहीत. उलट जनतेला असे सल्ले देतात हे योग्य नाही, प्रथम पंतप्रधान मोदी यांनी याची सुरुवात स्वतःपासून करावी परदेश दौरे रद्द करावेत. त्यांच्या सहकाऱ्यांना गाड्यांचा ताफा कमी करण्याच्या सूचना द्याव्यात, देशभरातील खासदार आमदारांची पेन्शन रद्द करावी. याबाबतचं निवेदन अखिल भारतीय हिंदू महासभेच्या वतीनं कोल्हापूरचे जिल्हाधिकारी विजय राठोड यांना देण्यात आलं. यावेळी जिल्हाध्यक्ष अभिजीत पाटील यांनी पंतप्रधान मोदींच्या वक्तव्याचा समाचार घेतला.

सोशल मीडियावर मिम्सचा पाऊस - गेले दोन दिवस पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या वक्तव्यानं देशभरात सोशल मीडियावर कल्लोळ माजला आहे. अनेकजणांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या वक्तव्याची खिल्ली उडवत मिम्स बनवले आहेत. कौटुंबिक प्रसंग, राजकीय हेवेदावे आणि मजेशीर विनोदी शैलीत बनवलेल्या या मिम्सने नेटकरी हास्यकल्लोळात बुडाले आहेत. विशेष म्हणजे सोशल मीडियावर बहुतांश विरोधातील मजकूर अधिक असल्यानं अनेकांनी कमेंटबॉक्स संतप्त प्रतिक्रियांनी फुल्ल केले आहेत.



विधानपरिषद गटनेते आमदार सतेज पाटील यांनी साधला निशाणा - देशाच्या पंतप्रधानांनी असं वक्तव्य करणं म्हणजे फसलेलं परराष्ट्र धोरण आहे. अमेरिकेच्या आणि ट्रम्प सरकारच्या दबावाखाली भारतानं केलेला करार त्याचा हा परिणाम आहे. आंतरराष्ट्रीय पातळीवर आज मैत्री कुणाशीच राहिलेली नाही, अशी देशाची परिस्थिती आहे. अमेरिकेबरोबर संवाद साधताना इतर सगळ्या गोष्टी कारणीभूत ठरलेल्या आहेत. टॅक्स संदर्भात परराष्ट्र मंत्र्यांना विचारल्यावर ते म्हणतात मला माहीत नाही. भारतातल्या दोन प्रमुख मंत्र्यांनी एकमेकांकडे बोट दाखवले. हे जे विस्कटलेलं धोरण आहे याचा परिणाम आता भारतातल्या सामान्य नागरिकांवर व्हायला लागला आहे. पश्चिम बंगालची निवडणूक झाल्यानंतर सिलेंडरचा दर वाढला, पेट्रोल-डिझेलचा देखील आज तुटवडा आहे. परंतु ज्यावेळी किंमत कमी असताना क्रूड ऑइल इम्पोर्ट केलं जात होतं, त्याचा फायदा देशातल्या जनतेला 5-7 वर्षांमध्ये मिळाला. परंतु जेव्हा धोरण चुकते, त्याचा फटका सरकारला बसतो, तेव्हा ते लोकांवर ढकललं जातं. ज्यावेळी पंतप्रधान असं बोलतात त्यावेळी गोंधळाची परिस्थिती निर्माण होते. कोविडमध्ये थाळी वाजवा म्हणाले होते, तसं असेल तर आम्हाला माहीत नाही, असा टोला आमदार सतेज पाटील यांनी लगावला.

