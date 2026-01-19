ETV Bharat / state

राज्यातील 12 जिल्ह्यांमध्ये एमआयएम लढवणार जिल्हापरिषद निवडणूक

एमआयएम राज्यातील 12 जिल्हा परिषद, पंचायत समितीच्या निवडणुकीत उमेदवारी देणार आहे. पक्षाने स्थापन केलेल्या समितीचे सदस्य शारेख नक्षबंदी यांनी ही माहिती दिली.

माध्यमांना माहिती देताना शारेख नक्षबंदी आणि इतर
माध्यमांना माहिती देताना शारेख नक्षबंदी आणि इतर (ETV Bharat Reporter)
January 19, 2026

छत्रपती संभाजीनगर - महानगर पालिका निवडणुकीत एमआयएम पक्षानं अनपेक्षित यश मिळवलं. या कामगिरीनं आत्मविश्वास बळावल्यानंतर आता पक्ष जिल्हापरिषद आणि पंचायत समिती निवडणुकीच्या रिंगणात उतरणार असल्याची माहिती पक्षातर्फे पत्रकार परिषदेत देण्यात आली. महाराष्ट्रामध्ये 19 महानगरपालिकेमध्ये 125 जागा जिंकल्यावर कार्यकर्त्यांमध्ये उत्साह निर्माण झाला आहे. यामुळं 12 जिल्हा परिषद पंचायत समितीच्या निवडणुकीत उमेदवारी देणार आहे अशी माहिती पक्षाने स्थापन केलेल्या समितीचे सदस्य शारेख नक्षबंदी यांनी दिली. आगामी निवडणुकीत पुन्हा एकदा नियोजन करून पुढे जाणार असल्याचं त्यांनी सांगितलं.


नियोजन करून लढल्याने फायदा - महानगर पालिका निवडणुकीत याआधी लढत असताना मागेल त्याला उमेदवारी देण्यात आली होती. मात्र यावर्षी योग्य नियोजन करून काम करण्यात आल्याची माहिती पक्षाचे नेते नासेर सिद्दिकी यांनी दिली. उमेदवारी देत असताना आधी सर्वेक्षण करण्यात आलं, त्यानंतर उमेदवारांची माहिती मागवून त्यावर वेगवेगळ्या स्तरातून माहिती मागवण्यात आली होती. इतकंच नाही तर उमेदवारांच्या मुलाखती घेऊन निवडून येण्याची क्षमता पाहिली गेली. शिवाय मतदार संघाचा विकास कसा करणार याबाबत माहिती घेतल्यावर उमेदवारी देण्यात आली. त्याचाच फायदा झाला आणि राज्यातील महानगर पालिकांमध्ये 125 जागांवर विजय मिळवता आला. या कामगिरीमुळं कार्यकर्त्यांमध्ये उत्साह निर्माण झाला असून जिल्हापरिषद निवडणुकीत नक्कीच फायदा होईल असा विश्वास असल्यानं निवडणूक लढणार असल्याचं नेते नासेर सिद्दिकी यांनी सांगितलं.


ग्रामीण भागाच्या विकासासाठी लढणार - राज्यात पहिल्यांदाच एमआयएम पक्षाला मोठं मताधिक्य मिळालं, पक्षासाठी पोषक वातावरण असल्यानं जिल्हापरिषद पंचायत समिती निवडणुकीत ग्रामीण भागात पक्षाची ताकद आजमावण्यासाठी चांगली संधी असल्यानं निवडणूक पक्ष लढवणार असल्याची माहिती नासेर सिद्दिकी यांनी दिली. ग्रामीण भागाचा विकास हा एकच अजेंडा ठेवून निवडणूक लढवणार असल्याचं त्यांनी सांगितलं. उमेदवारांना अर्ज करण्यासाठी सांगण्यात आलं असून प्रत्येक जिल्ह्यात एक समिती नेमण्यात आली आहे. ते उमेदवारांची चाचपणी करणार असून जास्तीजास्त उमेदवार ग्रामीण भागात निवडून आणण्यासाठी काम करणार असल्याचं समितीचे सदस्य शारेख नक्षबंदी यांनी दिली.

संपादकांची शिफारस

