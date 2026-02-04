ETV Bharat / state

शिर्डीत भाविकांची अडवणूक व आर्थिक फसवणूक करणाऱ्यांवर होणार कारवाई!

नव्या आदेशांनुसार कोणालाही साईबाबा संस्थान, पोलीस प्रशासन किंवा कोणत्याही शासकीय यंत्रणेचा प्रतिनिधी असल्याचे भासवण्यास स्पष्ट मनाई करण्यात आली आहे.

Action will be taken against those who harass and financially defraud devotees in Shirdi
शिर्डीत भाविकांची अडवणूक व आर्थिक फसवणूक करणाऱ्यांवर होणार कारवाई! (ETV Bharat Reporter)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : February 4, 2026 at 1:54 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

शिर्डी : देश-विदेशातील कोट्यवधी भाविकांचे श्रद्धास्थान असलेल्या साईबाबांच्या दर्शनासाठी दररोज हजारो भाविक शिर्डीत दाखल होत असतात. मात्र, गेल्या काही वर्षांपासून अनेक व्यक्ती व एजंट्सकडून भाविकांची अडवणूक करून त्यांची दिशाभूल व आर्थिक फसवणूक केल्याच्या तक्रारी मोठ्या प्रमाणात वाढल्या होत्या. याच पार्श्वभूमीवर शिर्डी विभागाचे उपविभागीय दंडाधिकारी माणिक आहेर यांनी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहितेच्या कलम 152 अन्वये प्रतिबंधात्मक कारवाईचे सशर्त आदेश जारी केले आहेत.


रस्त्यांवर भाविकांची वाहनं थांबवून दिशाभूल : शिर्डीत साईबाबांच्या दर्शनासाठी आलेल्या भाविकांना सार्वजनिक रस्त्यांवर, चौकात किंवा मंदिराकडे जाणाऱ्या प्रवेश मार्गांवर अडवून त्यांना ठराविक खासगी पार्किंगमध्ये वाहन लावण्यास भाग पाडले जात असल्याचे प्रकार समोर आले होते. तसंच काही व्यक्ती स्वतः अधिकृत असल्याचा आभास निर्माण करून भाविकांना चुकीची माहिती देत होते. त्यामुळं भाविकांचे आर्थिक नुकसान होत असून त्यांच्या सुरक्षिततेवरही प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले होते. ठराविक हॉटेल, लॉज व दुकानांकडे जबरदस्तीने वळवणे, अनेक भाविकांना विशिष्ट हॉटेल, लॉज, धर्मशाळा किंवा दुकाने गाठण्यासाठी जबरदस्तीने वळवले जात असल्याच्या तक्रारी शिर्डी नगरपालिका व शिर्डी पोलीस ठाण्यात प्राप्त झाल्या होत्या.

उपविभागीय दंडाधिकारी माणिक आहेर यांची प्रतिक्रिया (ETV Bharat Reporter)

आदेशाचे उल्लंघन केल्यास कठोर कारवाई : याचबरोबर, काही एजंट्सकडून भाविकांवर ठराविक दुकानांतूनच पूजा साहित्य खरेदी करण्यासाठी दबाव टाकला जात असल्याचंही निदर्शनास आलं आहे. या साहित्याची विक्री जादा दराने होत असल्यामुळं भाविकांची आर्थिक पिळवणूक होत असल्याचं समोर आलं आहे. त्यामुळं नव्या आदेशांनुसार कोणालाही साईबाबा संस्थान, पोलीस प्रशासन किंवा कोणत्याही शासकीय यंत्रणेचा प्रतिनिधी असल्याचे भासवण्यास स्पष्ट मनाई करण्यात आली आहे. दर्शन, निवास, भोजन किंवा इतर सेवांच्या नावाखाली मध्यस्थी करणाऱ्या दलालांवरही कडक निर्बंध घालण्यात आले आहेत. आदेशाचे उल्लंघन केल्यास कठोर कारवाई या आदेशांचे उल्लंघन करणाऱ्या व्यक्तींवर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहितेच्या कलम 223 अन्वये कायदेशीर कारवाई करण्यात येणार आहे. तसंच या आदेशामुळे प्रभावित झालेल्या व्यक्तींना 16 फेब्रुवारी 2026 पर्यंत आपली बाजू मांडण्याची संधी प्रशासनाच्या वतीने देण्यात आली आहे.

Action will be taken against those who harass and financially defraud devotees in Shirdi
शिर्डीत भाविकांची अडवणूक व आर्थिक फसवणूक करणाऱ्यांवर होणार कारवाई! (ETV Bharat Reporter)

भाविकांसाठी सुरक्षित व पारदर्शक दर्शन व्यवस्था : प्रशासनाच्या या निर्णयामुळं शिर्डीत येणाऱ्या भाविकांची अडवणूक, फसवणूक व आर्थिक शोषण मोठ्या प्रमाणात थांबेल, अशी अपेक्षा व्यक्त करण्यात येत आहे. या कारवाईमुळं दर्शन प्रक्रिया अधिक सुरक्षित, पारदर्शक व भाविकांसाठी सोयीस्कर होणार असून शिर्डीतील कायदा व सुव्यवस्था अधिक बळकट होण्यास मदत होईल, असा विश्वास प्रशासनाकडून व्यक्त करण्यात आला आहे.

हेही वाचा :

  1. महाशिवरात्रीला पहिल्यांदाच घृष्णेश्वराचा गाभारा बंद; मोबाईल अन् कॅमेऱ्यालादेखील बंदी
  2. कोल्हापूरच्या अंबाबाई मंदिरातील उत्तरायण किरणोत्सवाला यंदा 'ग्रहण'; काय आहेत कारणं?
  3. मुंबई-पुणे एक्सप्रेस वेवर वाहतूक कोंडी! आडोशी बोगद्याजवळ भीषण अपघात, प्रवाशांचे हाल

TAGGED:

शिर्डी
साईबाबा
आर्थिक फसवणूक
कडक कारवाईचे आदेश
SHIRDI

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.