दिवाळीतील अभ्यंगस्नान परंपरा नव्हे तर आरोग्य कवच !
विशेष म्हणजे अभ्यंग स्नानाचे महत्त्व केवळ दिवाळीच्या दिवसांपूर्वी मर्यादित नसून जोपर्यंत थंडी आहे तोपर्यंत नियमित अभ्यंगस्नान करण्याचा सल्ला आयुर्वेदात दिला जातो.
Published : November 8, 2026 at 1:55 PM IST
अमरावती- दिवाळीची पहाट म्हटली की घराघरात सुरू होणारी लगबग, सुगंधी तेलाची मालिश, अंगाला लावले जाणारे औषधी उटणे आणि त्यानंतर गरम पाण्याने केलं जाणार अभ्यंगस्नान हे चित्र डोळ्यांसमोर उभं राहतं. लहानांपासून मोठ्यांपर्यंत सर्वांना उठवून अभ्यंगस्नान घालण्याची परंपरा पिढ्यानपिढ्या जपली जात आहे. मात्र ही केवळ धार्मिक किंवा सांस्कृतिक परंपरा नसून त्यामागे शरीराचे आरोग्य जपण्याचा आयुर्वेदिक दृष्टिकोनही दडलेला आहे. बदलत्या ऋतुमानात त्वचेचा कोरडेपणा, स्नायूंचा ताण आणि शरीरातील वातदोषाचे संतुलन राखण्यासाठी तेल मालिश आणि औषधी उठण्याला आयुर्वेदात महत्त्व दिलं आहे. विशेष म्हणजे अभ्यंग स्नानाचे महत्त्व केवळ दिवाळीच्या दिवसांपूर्वी मर्यादित नसून जोपर्यंत थंडी आहे तोपर्यंत नियमित अभ्यंगस्नान करण्याचा सल्ला आयुर्वेदात दिला जातो. दिवाळीच्या पार्श्वभूमीवर अभ्यंगस्नानाचे महत्त्व, तेल मालिश आणि उटण्याचे फायदे याविषयी वैद्य प्रसाद आमले यांनी महत्त्वपूर्ण माहिती "ईटीव्ही भारत"शी बोलताना दिली.
थंडीमध्ये अभ्यंगस्नानाचे महत्त्व : पावसाळा संपून दिवाळीच्या आसपास वातावरणात हळूहळू गारवा वाढू लागतो. थंडीचा परिणाम त्वचा आणि शरीरावरही जाणवू लागतो. त्वचेतील आर्द्रता कमी होणं, कोरडेपणा जाणवणे आणि स्नायूंमध्ये ताठरपणा येणं अशा समस्या उद्भवू शकतात. आयुर्वेदानुसार थंड आणि कोरड्या वातावरणात वातदोष वाढण्याची शक्यता असते. अशावेळी नियमित तेल मालिश अर्थात अभ्यंगस्नान केल्याने त्वचेला स्निग्धता मिळते. शरीराला आराम मिळतो आणि वाताचे संतुलन राखण्यास मदत होते. त्यामुळे दिवाळीपासून पुढील तीन ते चार महिने किंवा थंडीचा प्रभाव असेपर्यंत नियमित अभ्यंग करणं हे आरोग्याच्या दृष्टीने अतिशय महत्त्वाचा आहे, असं वैद्य प्रसाद आमले यांनी सांगितलं.
अभ्यंगाची योग्य पद्धत : अभ्यंग म्हणजे संपूर्ण शरीराला योग्य तेलाने नियमित मालिश करणे होय. यासाठी शक्यतो आयुर्वेदिक तेलांचा वापर करावा. बला तेल, अश्वगंधा तेल, महामार्दारायन तेल यांसारख्या तेलांचा उपयोग प्रकृती आणि गरजेनुसार करता येतो. आयुर्वेदिक तेल उपलब्ध नसल्यास मोहरी किंवा खोबऱ्याचं तेलही वापरता येते. मात्र कोणते तेल वापरायचे हे व्यक्तीची प्रकृती आणि शारीरिक स्थिती लक्षात घेऊन ठरवावं असा सल्ला वैद्य प्रसाद आमले यांनी दिला. जन्नत थंडी अधिक जाणवते, त्यांच्यासाठी उष्ण गुणधर्म असलेल्या तेलांचा विचार केला जातो तर उष्णतेचा त्रास असणाऱ्यांनी चंदनबलाक्षादी तेल किंवा खोबऱ्याचं तेल वापरणं उपयुक्त ठरू शकते. मालिश करताना केवळ हात पायान पुरते मर्यादित न राहता संपूर्ण शरीराला तेल लावणे महत्त्वाचे आहे. विशेषतः सांधे, स्नायू आणि शरीराच्या इतर भागांना योग्य पद्धतीने मालिश केल्यास शरीराला आराम मिळतो. तेल लावल्यानंतर काही वेळाने आंघोळ करावी. झोपण्यापूर्वी शरीराला तेल लावलं तर तेल हाळांमध्ये योग्यपणे झिरपत असं देखील वैद्य प्रसाद आमले म्हणाले.
साबणाऐवजी औषधी उटणे योग्य : अभ्यंगस्नानातील दुसरा महत्त्वाचा घटक म्हणजे उटणे आहे. तेल मालिश केल्यानंतर साबणाऐवजी औषधी वनस्पतींच्या चुरणापासून तयार केलेले उठणे वापरण्याची आयुर्वेदिक परंपरा आहे. चंदन, वाळा, नागरमोथा, अनंतमूळ, बापूची, लोध्र आणि कचोरा यांसारख्या विविध वनौषधींचा वापर उटणे तयार करण्यासाठी केला जातो. या वनस्पतींच्या गुणधर्मामुळे त्वचेची स्वच्छता राखण्यास आणि त्वचेचा कोरडेपणा कमी करण्यास मदत होऊ शकते. तेल मालिशनंतर उठणे अंगाला लावून हलक्या हाताने चोळावे आणि त्यानंतर स्नान करावे. त्यामुळे त्वचेवरील अतिरिक्त तेल आणि मळ निघण्यास मदत होते. साबणाच्या तुलनेत त्वचेला अनुकूल असे उटणे निवडल्यास त्वचेचा नैसर्गिक स्निग्धपणा टिकवून ठेवण्यास मदत होऊ शकते, असंदेखील वैद्य प्रसाद आमले म्हणाले.
उटणे लावण्याची पद्धत : प्रत्येकाची त्वचा सारखी नसते. काहींची त्वचा कोरडी असते, तर काहींची तेलकट. त्यामुळे उटणे वापरताना त्वचेचा प्रकार लक्षात घेणे गरजेचे आहे. त्वचेमध्ये कोरडेपणा अधिक असल्यास उटणे तयार करताना पाण्याऐवजी दुधाचा वापर करता येतो. त्यामुळे त्वचेला अतिरिक्त स्निग्धता मिळण्यास मदत होऊ शकते. याउलट त्वचा तेलकट असल्यास साध्या पाण्यात उटणे भिजवून त्याचा वापर करणे अधिक योग्य ठरू शकतो, असं वैद्य प्रसाद आमले म्हणाले.
नियमित अभ्यंगाचे फायदे : आयुर्वेदात अभ्यांगाला दैनंदिन दिनचर्यातील महत्त्वाचे स्थान आहे. नियमित तेल मालिश केल्याने त्वचेचा कोरडेपणा कमी होण्यास, त्वचा मऊ आणि स्निग्ध राहण्यास मदत होते. याशिवाय स्नायूंना आराम मिळतो, शरीरातील ताण कमी होण्यास मदत होते आणि झोपेची गुणवत्ता सुधारू शकते. दिवसभराच्या धावपळीनंतर जाणवणारा थकवा कमी करण्यासाठी ही मालिश उपयुक्त ठरते. अभंगामुळे वातदोष संतुलित ठेवण्यास मदत होते. नियमित मालिश केल्याने शरीराला आराम मिळतो आणि मानसिक ताण कमी होण्यास हातभार लागू शकतो. ज्यांचं वजन जास्त आहे त्यांचं वजन कमी होण्यास मदत होते आणि ज्यांचं वजन कमी आहे त्यांच्यासाठी नियमित मालिश फायदेशीर ठरते. दृष्टी चांगली होण्यास देखील मालिश उपयुक्त आहे, असं वैद्य प्रसाद आमले यांनी स्पष्ट केलं.
अभ्यंगस्नान हे आरोग्यदायी दिनचर्येचा भाग : दिवाळीच्या पहाटे अभ्यंगस्नान करण्यामागे केवळ धार्मिक श्रद्धा नाही तर ऋतुमानानुसार शरीराची काळजी घेण्याची भारतीय जीवन पद्धती ही आहे. तेल मालिश, औषधी उटणे आणि योग्य पद्धतीने केलेलं स्नान यांचा समन्वय शरीराची स्वच्छता, त्वचेचे आरोग्य आणि स्नायूंना आराम देण्यासाठी उपयुक्त ठरू शकतो. त्यामुळे अभ्यंग स्नानाची परंपरा केवळ सणापूर्ती मर्यादित न ठेवता आपल्या प्रकृतीला अनुकूल पद्धतीने दैनंदिन दिनचर्येत समाविष्ट करावी, असे आवाहन आयुर्वेदाचार्य वैद्य प्रसाद आमले यांनी केलंय.
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