सोळावी राष्ट्रीय जनगणना डिजिटल पद्धतीने, स्व गणनेला नागपुरात सुरुवात, 11 अंकी 'एसई आयडी मिळेल,तो सांभाळून ठेवा

आजपासून नागपूर शहरात स्व-गणनेला सुरुवात झालीय. नागरिकांनी स्व-गणना करून घेत राष्ट्रीय कार्यात सहकार्य करण्याचं आवाहन नागपूर महानगरपालिकेचे आयुक्त डॉ. विपीन इटनकर यांनी केलं आहे.

By ETV Bharat Marathi Team

Published : May 1, 2026 at 11:05 AM IST

नागपूर - आजपासून संपूर्ण राज्यात डिजिटल स्व-गणना कार्यक्रमाला सुरुवात झालेली आहे. महसूलमंत्री तथा नागपूरचे पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी स्वतः डिजिटली अर्ज भरून 'स्व गणनेला' नागपूर जिल्ह्यात सुरुवात केली. आजपासून (1 मे) नागपूर शहरात स्व-गणनेला सुरुवात झालीय. शहरातील, जिल्ह्यातील नागरिकांनी स्व-गणना करून घेत राष्ट्रीय कार्यात सहकार्य करण्याचं आवाहन नागपूर महानगरपालिकेचे आयुक्त डॉ. विपीन इटनकर यांनी केलं आहे.


जनकल्याणासाठी जनगणना' ब्रीदवाक्य घेऊन देशातील सोळाव्या राष्ट्रीय जनगणनेच्या प्रक्रियेला नागपूर शहरमध्ये आजपासून सुरुवात झालेली आहे. ही जनगणना दोन टप्प्यांत आणि पूर्णपणे डिजिटल पद्धतीने स्व-गणना प्रक्रिया राबवली जाणार आहे.पहिल्या टप्प्यात 1 मे ते 15 मे या कालावधीत नागरिकांना 'स्व-गणना' करण्याची संधी नागपूरकरांना उपलब्ध करून देण्यात आली आहे.


16 मे ते 14 जून दरम्यान घरांना भेटी - जनगणनेसाठी नागपूर महानगरपालिका क्षेत्रात या 45 हजार प्रगणक आणि 700 पर्यवेक्षकांची नेमणूक करण्यात आली आहे. प्रत्येक प्रगणकावर साधारणतः 800 नागरिकांची माहिती संकलित करण्याची जबाबदारी सोपवण्यात आली आहे. 1 मे ते 15 मे या स्व-गणना कालावधीनंतर 16 मे ते 14 जून या काळात हे प्रगणक प्रत्यक्ष घरांना भेटी देऊन 'HLO App' (House Listing Operation Application) च्या मदतीने माहितीची नोंदणी करतील.

se.census.gov.in यावर माहिती भरा - नागरिकांनी आपली माहिती ऑनलाइन भरण्यासाठी se.census.gov.in या पोर्टलचा वापर करावा. मोबाईलसह संगणकाचा वापर करणे उत्तम ठरेल, पोर्टलवर 16 भाषांमध्ये माहिती भरता येणार आहे. कुटुंबप्रमुखाला पोर्टलवर लॉगिन करून माहिती भरल्यानंतर 11 अंकी 'एसई आयडी' तयार होईल. हा आयडी जतन करून ठेवणे आवश्यक आहे, कारण जेव्हा प्रगणक आपल्या घरी येतील, तेव्हा त्यांना हा आयडी सादर करणे अनिवार्य असेल.


कामचुकारपणा करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांवर कठोर कारवाई - नागपूर महानगरपालिका आयुक्त डॉ. विपीन यांनी स्पष्ट केलंय, की कामात कामचुकारपणा करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांवर कठोर कारवाई केली जाणार आहे. कर्मचाऱ्यांना डिजिटल साधनांचा प्रभावी वापर करून त्रुटीविरहित डेटा संकलित करण्याचे निर्देश दिले आहेत. वर्ष 2011 च्या जनगणना नुसार नागपूरची लोकसंख्या 24 लाख 5 हजार 665 एवढी होती. यात पुरुषांची संख्या 12 लाख 25 हजार 405 तर महिलांची संख्या 11 लाख 80 हजार 260 एवढी आहे.


33 प्रश्नांची उत्तरे द्यायची आहेत - नागरिकांना घराची स्थिती, वापरलेले साहित्य आणि कुटुंबाशी संबंधित एकूण 33 प्रश्नांची उत्तरे द्यायची आहेत.


1 घराची स्थिती:-इमारत क्रमांक (नगरपालिका/स्थानिक संस्था अथवा गणनाक्रमांक), गणनाघर क्रमांक, गणनाघराच्या जमिनीसाठी मुख्यतः वापरलेले साहित्य, गणना घराच्या भिंतीसाठी मुख्यतः वापरलेले साहित्य, गणना घराच्या छपरासाठी मुख्यतः वापरलेले साहित्य, गणना घराच्या वापरासंबंधी खात्री करा, गणनाघराची स्थिती, कुटुंब क्रमांक.

2 कुटुंबाचीमाहिती: कुटुंबात सामान्यतः निवास करणाऱ्या व्यक्तींची एकूण संख्या, कुटुंबप्रमुखाचे नाव, कुटुंबप्रमुखाचे लिंग, जर कुटुंबप्रमुख अनुसूचित जाती/अनुसूचित जमाती/इतर प्रवर्गातील असल्यास, गणनाघराच्या मालकी हक्काची स्थिती, केवळ या कुटुंबाच्याताब्यात असलेल्या निवासयोग्य खोल्यांची संख्या, या कुटुंबात राहत असलेल्या विवाहित जोडप्यांची संख्या.

3 कुटुंबास उपलब्ध असलेल्या सोयी: पिण्याच्यापाण्याचा मुख्य स्रोत, पिण्याच्यापाण्याची उपलब्धता असलेला स्रोत, प्रकाशाचा मुख्य स्रोत, शौचालयाची उपलब्धता, प्रवर्गातील असल्यास, गणनाघराच्या शौचालयाचा प्रकार, सांडपाणी सोडण्यासाठी जोडलेली व्यवस्था, स्नानगृहाची उपलब्धता, स्वयंपाकघराची उपलब्धता आणि एलपीजी/पीएनजी जोडणी, वापरण्यात येणारे मुख्य इंघन, आदी प्रश्न विचारल्या जाणार आहे.

