ताम्हिणी घाटात थार गाडी दरीत कोसळली; तीन जणांचा मृत्यू, बचावकार्य सुरू

भीषण दुर्घटनेत किमान तीन जणांचा मृत्यू झाल्याची प्राथमिक माहिती समोर येत आहे. ड्रोनद्वारे घेतलेल्या शूटमध्ये दरीत कार आणि मृतदेह दिसून आल्याने बचावकार्याला सुरुवात झाली आहे.

Thar car collapsed in the Tamhini Ghat
ताम्हिणी घाटात थार गाडी दरीत कोसळली (Source- ETV Bharat)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : November 20, 2025 at 12:26 PM IST

1 Min Read
रायगड- ताम्हिणी घाटात आज भीषण अपघाताची घटना उघडकीस आली आहे. पुणे–माणगाव मार्गावर असलेल्या ताम्हिणी घाटातील अतिशय अवघड वळणावर एका थार कारचे नियंत्रण सुटले आणि वाहन तब्बल 500 फूट खोल दरीत कोसळले. या भीषण दुर्घटनेत किमान तीन जणांचा मृत्यू झाल्याची प्राथमिक माहिती समोर येत आहे. घटना नेमकी केव्हा घडली, याबाबत अद्याप स्पष्ट माहिती मिळालेली नसली तरी ड्रोनद्वारे घेतलेल्या शूटमध्ये दरीत थार कार आणि मृतदेह दिसून आल्याने मोठ्या प्रमाणावर बचावकार्याला सुरुवात झाली आहे.

अजून काही जण या अपघातात सहभागी असल्याची शक्यता : अपघाताची माहिती मिळताच माणगाव पोलीस बचाव पथक, स्थानिक प्रशासन तसेच स्वयंसेवक घटनास्थळी तातडीने दाखल झाले. कठीण भूभाग, उंच उतार आणि अतिशय निसरडे वातावरण यामुळे बचावकार्याला अडचणी येत असूनही पथके शक्य तेवढ्या वेगाने मृतदेह वर काढण्याचे काम करीत आहेत. अजून काही जण या अपघातात सहभागी असल्याची शक्यता वर्तवली जात असून, ड्रोन आणि अन्य उपकरणांच्या मदतीने दरीत सखोल शोध सुरू आहे. ताम्हिणी घाटातील अवघड वळणे आणि अंधारे, निसरडे रस्ते यामुळे या ठिकाणी नेहमीच अपघातांची शक्यता असते.

वाहनातील एकूण प्रवाशांची संख्या शोधण्याचे काम सुरू : पोलिसांकडून अपघाताचे नेमके कारण, मृतांची ओळख आणि वाहनातील एकूण प्रवाशांची संख्या शोधण्याचे काम सुरू आहे. घटनास्थळी स्थानिकांच्या मदतीनं बचावकार्य राबवले जात आहे. कार दरीत कोसळल्यानं ती बाहेर काढण्यात मोठ्या अडचणींचा सामना करावा लागतोय.

