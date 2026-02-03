28 नेत्रदात्यांमुळे 32 रुग्णांना नवी दृष्टी; साईनाथ रुग्णालयातून मानवतेचा दीप प्रज्वलित
नेत्रदानाच्या माध्यमातून राज्यातील विविध भागांतून आलेल्या 32 गरजू रुग्णांना दृष्टिदान मिळाले असून, त्यांच्या जीवनात नवचैतन्य निर्माण झालंय.
Published : February 3, 2026 at 12:18 PM IST|
Updated : February 3, 2026 at 12:37 PM IST
शिर्डी - रुग्णसेवा हीच ईश्वर सेवा हा साईबाबांचा महामंत्र प्रत्यक्षात उतरवत शिर्डी येथील साईबाबा संस्थानच्या श्रीसाईनाथ रुग्णालयात मानवतेचा उज्ज्वल आदर्श निर्माण केला जातोय. मार्च 2025 ते जानेवारी 2026 या कालावधीत तब्बल 28 दात्यांनी नेत्रदान करून समाजासमोर प्रेरणादायी उदाहरण ठेवलंय. या नेत्रदानाच्या माध्यमातून राज्यातील विविध भागांतून आलेल्या 32 गरजू रुग्णांना दृष्टिदान मिळाले असून, त्यांच्या जीवनात नवचैतन्य निर्माण झालंय.
श्रीसाईनाथ रुग्णालयात सर्वसामान्य रुग्णांसाठी मोफत उपचार सुविधा : साईबाबा संस्थानच्या वतीने शिर्डीत श्रीसाईनाथ रुग्णालय आणि श्रीसाईबाबा हॉस्पिटल अशी दोन महत्त्वाची रुग्णालयं चालवली जातात. यापैकी श्रीसाईनाथ रुग्णालयात सर्वसामान्य रुग्णांसाठी मोफत उपचार सुविधा उपलब्ध असून, श्रीसाईबाबा हॉस्पिटलमध्ये अल्पदरात अत्याधुनिक वैद्यकीय उपचार दिले जातात. मोफत उपचार, आधुनिक वैद्यकीय सुविधा तसेच भक्तिभावातून मिळणारी मानसिक ऊर्जा म्हणजेच दवा आणि दुवा यांचा संगम असल्याने देशाच्या विविध भागांतून दररोज शेकडो रुग्ण येथे उपचारासाठी येतात.
विविध आजारांवर येथे यशस्वी उपचार : गेल्या काही काळात श्रीसाईनाथ रुग्णालयात उपचारासाठी येणाऱ्या रुग्णांच्या संख्येत लक्षणीय वाढ झालीय. विविध आजारांवर येथे यशस्वी उपचार केले जात असून, अनेक रुग्ण आजारातून पूर्णपणे बरे होऊन घरी परतत आहेत. विशेषतः दृष्टी गमावलेल्या रुग्णांसाठी हे रुग्णालय अंधारातून प्रकाशाकडे नेणारा आशेचा केंद्रबिंदू ठरत आहे. नेत्र प्रत्यारोपणामुळे अनेक रुग्णांच्या आयुष्यात पुन्हा उजेड निर्माण होत असून, त्यांच्या कुटुंबीयांमध्येही आनंदाचे वातावरण निर्माण झालंय.
अनेक नेत्र प्रत्यारोपण शस्त्रक्रिया यशस्वी : साई संस्थानच्या सामाजिक आवाहनाला सकारात्मक प्रतिसाद देत अनेक कुटुंबीयांनी आपल्या प्रिय व्यक्तीच्या दुःखद निधनानंतर नेत्रदानाचा उदात्त निर्णय घेतलाय. दुःखाच्या क्षणी घेतलेला हा निर्णय इतरांच्या आयुष्यात प्रकाश निर्माण करणारा ठरत असून, या कुटुंबीयांचा त्याग समाजासाठी प्रेरणादायी ठरत आहे. नेत्रदानामुळे अंधत्वग्रस्त आणि दृष्टीअभावी त्रस्त असलेल्या रुग्णांच्या जीवनात नव्या आशेचा किरण निर्माण झालाय. संस्थानच्या श्रीसाईनाथ रुग्णालयात यापूर्वीही अनेक यशस्वी नेत्र प्रत्यारोपण शस्त्रक्रिया पार पाडण्यात आल्यात. आधुनिक नेत्र पेढी, प्रगत वैद्यकीय उपकरणे तसेच तज्ज्ञ डॉक्टरांच्या मार्गदर्शनाखाली हे सर्व कार्य शास्त्रशुद्ध पद्धतीने राबवले जात आहे. त्यामुळे नेत्र प्रत्यारोपणाच्या क्षेत्रात साईनाथ रुग्णालयाने विश्वासार्हतेचे स्थान निर्माण केलंय.
दुसऱ्याच्या आयुष्यात प्रकाश निर्माण करणारे कार्य : नेत्रदान ही केवळ वैद्यकीय प्रक्रिया नसून दुसऱ्याच्या आयुष्यात प्रकाश निर्माण करणारे अतिशय पवित्र कार्य आहे. साई संस्थानमध्ये यापूर्वी करण्यात आलेल्या नेत्र प्रत्यारोपण शस्त्रक्रिया यशस्वी ठरल्या असून, भविष्यातही पात्र रुग्णांना सर्वोत्तम वैद्यकीय सेवा देण्यासाठी आम्ही कटिबद्ध आहोत, असंही श्रीसाईनाथ रुग्णालयाच्या वैद्यकीय अधीक्षिका डॉ. मैथिली पितांबरे यांनी सांगितलंय. योग्य वेळेत मिळालेले नेत्रदान आणि वैद्यकीय निकषांनुसार केलेले प्रत्यारोपण यामुळे रुग्णांना पुन्हा दृष्टी मिळू शकते. साई संस्थानकडे आवश्यक सुविधा, प्रशिक्षित मनुष्यबळ आणि अनुभव उपलब्ध असून गरजू रुग्णांनी निःसंकोचपणे साईनाथ रुग्णालयाशी संपर्क साधावा, असंही नेत्र प्रत्यारोपण तज्ज्ञ डॉ. सौदामिनी निघुते यांनी सांगितलंय.
गरजू रुग्णांनी रुग्णालयात संपर्क साधून आवश्यक तपासणी करावी : संस्थानच्या वतीने नेत्र प्रत्यारोपणाची आवश्यकता असलेल्या गरजू रुग्णांनी रुग्णालयात संपर्क साधून आवश्यक तपासणी करून घ्यावी, असे आवाहन करण्यात आलंय. पात्र रुग्णांना वैद्यकीय तपासणीनंतर नियमानुसार नेत्र प्रत्यारोपणाची सुविधा उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. नेत्रदान आणि नेत्र प्रत्यारोपणाच्या माध्यमातून समाजात सेवाभाव, करुणा आणि मानवतेचे मूल्य अधिक दृढ करण्याचे कार्य साईबाबा संस्थान अविरतपणे करत असून, नागरिकांनी या पवित्र उपक्रमात सहभागी होऊन सामाजिक बांधिलकी जपावी, असे आवाहनही साई संस्थानच्या वतीने करण्यात आलंय.
