ETV Bharat / state

धक्कादायक ! 65 वर्षीय वृद्ध महिलेवर सामूहिक बलात्कार : नराधमांनी खून करुन काढला घटनास्थळावरुन पळ

शेतात गेलेल्या वृद्ध महिलेवर नराधमांनी सामूहिक बलात्कार करुन खून केल्यानं मोठी खळबळ उडाली. ही घटना भिवंडी तालुक्यातील एका गावात घडली.

Thane Woman Gang Raped And Killed
संपादित छायाचित्र (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : October 29, 2025 at 10:40 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ठाणे : शेतात गेलेल्या एका 65 वर्षीय वृद्ध महिलेवर सामूहिक बलात्कार करून नंतर नराधमांनी महिलेची हत्या केल्यानं मोठी खळबळ उडाली. ही धक्कादायक घटना भिवंडी तालुक्यातील एका गावात मंगळवारी दुपारी बारा वाजताच्या सुमारास उघडकीस आली आहे. घटनेची माहिती मिळताच गणेशपुरी पोलिसांसह ठाणे ग्रामीणचे अतिरिक्त पोलीस अधीक्षक अभिनव मित्तल, उपविभागीय अधिकारी राहुल झालटे यांनी घटनास्थळासह रुग्णालयात भेट दिली.

या प्रकरणात अत्याचारासह खुनाचा गुन्हा दाखल केला असून या प्रकरणातील एक संशयित पोलिसांनी ताब्यात घेतला आहे. गोपनीय माहितीच्या आधारे आणि तांत्रिक तपासाच्या आधारे पोलीस तपास सुरू आहे. - कमलेश बच्छाव, वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक

वयोवृद्ध महिला गेली होती शेतात : मृत पीडित वयोवृद्ध महिला मंगळवारी आपल्या शेतात गेली होती. त्यावेळी तिच्यावर अत्याचार करून तिची हत्या केल्याचा प्रकार कुटुंबीयांना समजला. घटनेची माहिती मिळताच कुटुंबीयांनी शेतावर धाव घेतली. त्यावेळेस वृद्ध महिला निपचित पडली होती. कुटुंबीयांनी ही बाब स्थानिक गणेशपुरी पोलिसांना कळवल्यानंतर गणेशपुरी पोलीस ठाण्याचं पथक घटनास्थळी दाखल झालं. पोलिसांनी मृतदेह उत्तरीय तपासणीसाठी इंदिरा गांधी स्मृती रुग्णालय या ठिकाणी नेला. गणेशपुरी पोलिसांसह ठाणे ग्रामीणचे अतिरिक्त पोलीस अधीक्षक अभिनव मित्तल, उपविभागीय अधिकारी राहुल झालटे यांनी घटनास्थळाला भेट देऊन पाहणी केली. यावेळी या अधिकाऱ्यांनी रुग्णालयात भेट देऊन घटनेबाबत वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना सूचना दिल्या. दरम्यान मृत वयोवृद्ध महिलेवर शारीरिक अत्याचार आणि हत्या केल्याप्रकरणी अज्ञात नराधमाविरोधात गणेशपुरी पोलीस ठाण्यात गुन्हा नोंद करून तपास सुरू केला आहे. या संदर्भात वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक कमलेश बच्छाव यांच्याशी संपर्क साधला असता, "या प्रकरणात अत्याचारासह खुनाचा गुन्हा दाखल केला असून या प्रकरणातील एक संशयित पोलिसांनी ताब्यात घेतला आहे. गोपनीय माहितीच्या आधारे आणि तांत्रिक तपासाच्या आधारे पोलीस तपास सुरू आहे," अशी माहिती त्यांनी दिली.

तीन नराधमांनी काढला पळ : विशेष म्हणजे सामूहिक बलात्कार केल्यानंतर मृत महिलेच्या गळ्यामध्ये असलेले सुमारे पाच ते सहा तोळे वजनाचे सोन्याचे दागिने चोरीला गेले नाहीत. त्यामुळे ही हत्या चोरीच्या उद्देशानं नसून त्या महिलेवर अत्याचार केल्याचा आरोप कुटुंबीयांनी केला. हत्येच्या घटनेनंतर त्या परिसरातून तीन जणांना पलायन करताना काही जणांनी पाहिल्याची माहिती हत्या झालेल्या वृद्ध महिलेच्या मुलानं दिली. पोलिसांनी आरोपींना कठोर शिक्षा करावी, अशी मागणी यावेळी कुटुंबीयांनी केली आहे.

नागरिकांनी व्यक्त केला संताप : "प्रथमदर्शनी पाहता वृद्ध महिलेवर सामूहिक अत्याचार करून तिची केलेली हत्या ही अत्यंत निंदनीय घटना आहे. हत्या झालेली महिला भविष्यात आरोपींना ओळखेल या भीतीनं अत्याचार केल्यानंतर तिची हत्या करण्यात आली. देशात, राज्यात अत्याचार करणाऱ्या गुन्हेगारांवर पोलीस आणि यंत्रणेचा धाक राहिलेला नाही. त्यामुळे असे प्रकार घडत आहेत. ही घटना समाजासाठी लज्जास्पद आहे. पोलिसांनी तत्काळ अत्याचार आणि हत्या केल्याचा गुन्हा दाखल करून आरोपींना कठोर शासन करावी," अशी मागणी सामाजिक कार्यकर्ते तथा वकील संघटनेचे अध्यक्ष अॅड किरण चन्ने यांनी केली आहे. या घटनेमुळे नागरिकांनी मोठा संताप व्यक्त केला आहे.

हेही वाचा :

  1. सातारा हादरला! पीएसआयनं चारवेळा बलात्कार केल्याचा आरोप, डॉक्टर तरुणीची आत्महत्या, मुख्यमंत्र्यांचे कडक कारवाईचे आदेश
  2. इंजिनिअरिंग कॉलेजच्या विद्यार्थिनीवर पुरुष शौचालयात विद्यार्थ्याचा बलात्कार, आरोपी अटकेत
  3. अल्पवयीन मुलीवर पडक्या घरात नेऊन बलात्कार: नराधमानं फोटो व्हिडिओ व्हायरल करण्याची दिली धमकी

TAGGED:

GANG RAPE IN THANE
OLD WOMAN GANG RAPED
वृद्ध महिलेवर गँग रेप
सामूहिक बलात्कार
THANE WOMAN GANG RAPED AND KILLED

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ओप्पो फाइंड एक्स9 प्रो आणि फाइंड एक्स9 जागतिक बाजारात लाँच; किंमत आणि स्पेसिफिकेशन

दिवाळी 2025 : iPhone 16 Pro वर मोठी सवलत, फ्लिपकार्ट ते क्रोमा पर्यंत सर्वोत्तम डील्स

OnePlus Ace 6 : लवकरच 7,800mAh बॅटरीसह लॉंच होण्याची शक्यता

ओप्पो फाइंड X9 सीरिज भारतात नोव्हेंबरमध्ये लाँच होणार; मीडियाटेक डायमेंसिटी 9500 सोबत भागीदारी

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.