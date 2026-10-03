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"आमचे लोकप्रतिनिधी बेपत्ता!" ठाण्यातील मेट्रो वृक्षतोडीविरोधात नागरिकांची पोलीस ठाण्यात अनोखी तक्रार

ठाण्यातील मंत्री, खासदार, आमदार, विधानपरिषद सदस्य तसेच ठाणे महानगरपालिकेचे माजी नगरसेवक यांच्याशी नागरिकांनी संवाद साधण्याची मागणी केली आहे.

Thane Tree Cutting Row
ठाण्यातील मेट्रो वृक्षतोडीविरोधात नागरिकांची पोलीस ठाण्यात अनोखी तक्रार (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : October 3, 2026 at 3:04 PM IST

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ठाणे : प्रस्तावित ‘इंटिग्रल रिंग मेट्रो’ प्रकल्पासाठी ठाण्यात प्रत्यक्ष वृक्षतोड सुरू झाली असताना नागरिकांचे प्रश्न आणि आक्षेप ऐकून घेण्यासाठी लोकप्रतिनिधी पुढे येत नसल्याचा आरोप ‘ठाणे अगेन्स्ट इंटिग्रल रिंग मेट्रो’ (TAIRM) या नागरिक मंचानं केला आहे. याचा निषेध म्हणून मंचानं आज शनिवारी (3 ऑक्टोबर) कासारवडवली पोलीस ठाण्याच्या वरिष्ठ पोलीस निरीक्षकांना लोकप्रतिनिधी ‘बेपत्ता’ झाल्याची प्रतीकात्मक तक्रार सादर केली.

ठाण्यातील मंत्री, खासदार, आमदार, विधानपरिषद सदस्य तसेच ठाणे महानगरपालिकेचे माजी नगरसेवक यांच्याशी नागरिकांनी संवाद साधण्याची मागणी केली आहे. मात्र, मेट्रो प्रकल्पाच्या मार्गाबाबत नागरिकांकडून सातत्यानं आक्षेप नोंदवूनही एकाही लोकप्रतिनिधीनं नागरिकांशी संवाद साधण्याचा किंवा त्यांच्या समस्या प्रत्यक्ष जाणून घेण्याचा प्रयत्न केला नसल्याचं TAIRMने म्हटलं आहे. प्रकल्पासाठी वृक्षतोड सुरू झाल्याच्या पार्श्वभूमीवर नागरिकांच्या प्रश्नांकडे लोकप्रतिनिधींचं लक्ष वेधण्यासाठी ही प्रतीकात्मक ‘बेपत्ता तक्रार’ देण्यात आल्याचं मंचाने स्पष्ट केलं.

ठाण्यातील मेट्रो वृक्षतोडीविरोधात नागरिकांची पोलीस ठाण्यात अनोखी तक्रार (ETV Bharat)

ठाण्यातील लोकप्रतिनिधी बेपत्ता? रिंग मेट्रोविरोधात नागरिक मंचाची प्रतीकात्मक तक्रार :

मंचाच्या प्रतिनिधी अ‍ॅडव्होकेट राधिका राणे यांनी लोकप्रतिनिधींनी केवळ निवडणुकीपुरते नागरिकांच्या दारात न येता संपूर्ण कार्यकाळात जनतेचे प्रश्न मांडणे हे त्यांचे कर्तव्य असल्याचं म्हटलं. रिंग मेट्रोच्या नावाखाली वृक्षतोड सुरू असताना ठाण्यातील लोकप्रतिनिधी नागरिकांच्या प्रश्नांपासून दूर असल्याचा आरोप त्यांनी केला.

“ठाणेकरांच्या हरकतींकडे दुर्लक्ष करून वृक्षतोड सुरू असताना लोकप्रतिनिधी गप्प आहेत. ही प्रतीकात्मक तक्रार देऊन प्रशासन आणि नेत्यांना त्यांच्या लोकशाही कर्तव्याची आठवण करून देत आहोत. लोकप्रतिनिधींनी पळवाट न शोधता नागरिकांसमोर यावे,” असे राधिका राणेंनी सांगितलं.

या आंदोलनात सहभागी झालेल्या माजी शिक्षिका आणि ज्येष्ठ नागरिक अरुणा नाईक यांनीही वृक्षतोडीबाबत नाराजी व्यक्त केली. अनेक दशकांपासून ठाण्यात राहत असून शहरातील हिरवाई कमी होताना पाहून दुःख होत असल्याचं त्यांनी सांगितलं.

“ज्येष्ठ नागरिक, कुटुंबे आणि तरुण सातत्यानं या विषयावर चर्चेची मागणी करत आहेत. मात्र, आमचे नेते कुठे आहेत? झाडांवर कुऱ्हाड चालताना लोकप्रतिनिधी गायब राहणार असतील, तर ते खरोखरच ‘बेपत्ता’ आहेत,” असे नाईक म्हणाल्या.

नागरिकांना विश्वासात न घेता वृक्षतोड सुरू राहिल्यास आंदोलन तीव्र करण्याचा इशाराही त्यांनी दिला. झाडं वाचवण्यासाठी भविष्यात रस्त्यावर उतरून ‘चिपको आंदोलन’ करण्याचा निर्धार त्यांनी व्यक्त केला.

“आमचे प्रतिनिधी लवकर सापडोत” :

दरम्यान, “आमचे प्रतिनिधी लवकर सापडोत” असा संदेश देत हे शांततापूर्ण पण ठाम पाऊल उचलण्यात आल्याचं TAIRM नं सांगितलं. ठाणेकरांची अवाजवी मागणी नसून, शहराच्या पर्यावरणावर परिणाम होण्यापूर्वी लोकप्रतिनिधींनी नागरिकांचं म्हणणं ऐकून घ्यावं, एवढीच अपेक्षा असल्याचं मंचाने स्पष्ट केलं.

“आमचे प्रतिनिधी लवकर सापडोत आणि तेही लोकांचे म्हणणे ऐकण्यासाठी प्रत्यक्ष मैदानात सापडोत,” अशी अपेक्षा मंचाने व्यक्त केली.

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ठाणे रिंग मेट्रो वृक्ष तोड आंदोलन
ठाणे पोलीस
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