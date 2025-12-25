निवडणूक लढायची आहे, आधी इ-चलनाचा दंड भरा; निवडणुकीमुळं ठाणे वाहतूक विभागाचा महसूल वाढला
वाहनधारकांकडून इ चलनचा दंड वसूल करण्यासाठी ठाणे वाहतूक विभागानं युक्ती लावली आहे.
Published : December 25, 2025 at 8:32 PM IST
ठाणे : वर्षानुवर्षे आपल्या वाहनांवर असलेला वाहतूक शिस्तीचा दंड न भरणारे नेते महानगरपालिकेच्या निवडणुका लढण्यासाठी आता इ चलनाचा दंड भरत आहेत. कारणही तसं आहे. कोणतंही शासकीय देणं नसेल तरच निवडणुकीचा उमेदवारी अर्ज ग्राह्य धरला जातो. या निवडणूक आयोगाच्या आदेशामुळं सर्वपक्षीय आणि अपक्ष उमेदवारांना इ चलन दंड भरावा लागत आहे. या नियमामुळं वाहतूक विभागाच्या उत्पन्नात वाढ झाली आहे. जर हा दंड भरला नसेल तर उमेदवारी रद्द होऊ शकते हे लक्षात आल्यानं उमेदवार दंड भरत आहेत.
ना हकरत प्रमाणपत्र जोडणं बंधनकारक : ठाणे महानगरपालिका निवडणूक लढवण्यासाठी इच्छुक उमेदवारानं आपल्या वाहनावर असलेला दीड लाखांचा दंड भरला आहे. पण त्याचं नाव वाहतूक विभागानं जाहीर केलेलं नाही. ठाणे पोलीस आयुक्तालय क्षेत्रात ठाणे महानगरपालिका, कल्याण डोंबिवली महानगरपालिका, उल्हासनगर महापालिका आणि भिवंडी महानगरपालिकेच्या निवडणुका तोंडावर आहेत. निवडणूक आयोगाच्या आदेशानुसार या निवडणुकीत उमेदवार म्हणून सहभागी होताना इतर बाबी ज्यामध्ये अवैध बांधकाम, केस, शासकीय देणी भरल्याचे ना हरकत प्रमाणपत्र देणं बंधनकारक आहे. आपल्या वाहनांची अद्ययावत कागदपत्रं अर्जासोबत जोडणं आवश्यक आहे.
ऑनलाईन, रोख अशी व्यवस्था : ठाणे वाहतूक पोलिसांनी दंड स्वीकारण्यासाठी एक खिडकी योजना यासोबत ऑनलाईन पेमेंट देखील स्वीकारत आहेत. पेमेंट झाल्यावर त्यांना तशा आशयाचे दाखले तत्काळ दिले जात आहेत. जर कोणाला समस्या येत असतील तर त्यांनी या संदर्भात वाहतूक पोलीस उपायुक्त यांच्याशी संपर्क साधण्याचं आवाहन पोलीस उपायुक्त पंकज शिरसाठ यांनी केलं आहे.
उमेदवारीसाठी काहीही : "आम्ही आमच्या कारवर असलेला दंड भरला असून आम्हाला याचा वेळ वाचण्यासाठी फायदा झाला. याआधीच जर वेळेवर दंड भरला असता तर आजचा वेळ वाचला असता," असता अशी माहिती निवडणुकीचा अर्ज दाखल केलेले उमेदवार संगम डोंगरे यांनी सांगितलं.
