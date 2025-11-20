ETV Bharat / state

धक्कादायक! लोकलमधील 'मराठी–हिंदी’ वादातून १९ वर्षीय विद्यार्थ्याची आत्महत्या

कल्याण येथे एक धक्कादायक घटना घडली आहे. लोकलमधील 'मराठी–हिंदी’ भाषिक वादातून एका १९ वर्षीय विद्यार्थ्याने घरात आत्महत्या केली आहे.

Thane Suicide Case
१९ वर्षीय विध्यार्थाची आत्महत्या (ETV Bharat Reporter)
November 20, 2025

ठाणे : ठाणे–कल्याण परिसरात धावत्या लोकलमध्ये 'मराठी–हिंदी' बोलण्याच्या वादामुळं घडलेल्या घटनेत एका विद्यार्थ्याने आत्महत्या केली आहे. लोकल ट्रेनमध्ये ४ ते ५ अनोळखी तरुणांनी “मराठी बोलत नाहीस का? लाज वाटते का?” म्हणून त्याला मारहाण केल्याचा गंभीर आरोप त्याच्या वडिलांनी केलाय. या मारहाणीच्या मानसिक धक्क्यातून अर्णवने घरात आत्महत्या केली. अर्णव जितेंद्र खैरे (वय १९) असं आत्महत्या करणाऱ्या विद्यार्थ्याचं नाव आहे. कोळसेवाडी पोलिसांनी एडीआर दाखल करून तपास सुरू केल्याची माहिती, एसीपी कल्याणजी घेटे यांनी दिली

‘मराठी–हिंदी’ वादाचे विषारी राजकारण : ही घटना १८ नोव्हेंबर २०२५ रोजी घडली असून, कोळसेवाडी पोलिसात अकस्मात मृत्यूची नोंद करण्यात आली आहे. या प्रकरणाने पुन्हा एकदा ‘मराठी–हिंदी’ वादाचे विषारी राजकारण, भाषिक भेदभाव आणि त्याचा तरुणांच्या मनावर होणारा परिणाम यावर प्रश्नचिन्ह निर्माण केले आहे.

प्रतिक्रिया देताना एसीपी कल्याणजी घेटे (ETV Bharat Reporter)



काय आहे घटना? : मिळालेल्या माहितीनुसार, अर्णव जितेंद्र खैरे हा लोकलने प्रवास करत होता. याच सुमरास लोकल ट्रेनमध्ये “तू मराठी बोलत नाहीस का?" मराठी बोलण्याची लाज वाटते का?” असं म्हणत ४–५ अनोखळी तरुणांनी मारहाण केल्याचा गंभीर आरोप मुलाच्या वडिलांनी केलाय. या मारहाणीमुळं निर्माण झालेल्या मानसिक तणावातूनच अर्णवने आत्महत्या केल्याचा संशय त्यांनी पोलिसांसमोर नोंदवला आहे.

मराठी–हिंदी वादावरून सामाजिक तणाव वाढला : अलीकडंच राज्यात मराठी–हिंदी वादावरून सामाजिक तणाव वाढला आहे. भाषेच्या नावावरून सामान्य नागरिक, विशेषतः तरुण, भयभीत होत आहेत. अर्णव खैरेचा मृत्यू फक्त एका घराचं दु:ख नाही, तर समाजातील भाषिक असहिष्णुतेचे भयंकर परिणाम दाखवून देणारी घटना आहे. कोळसेवाडी पोलिसांनी या प्रकरणी अकस्मात मृत्यूची नोंद केली असून पुढील तपास सुरू आहे. रेल्वेमधील मारहाणीबाबत पोलिसांकडून स्वतंत्र तपास सुरू करण्याची मागणी स्थानिकांकडून होत आहे. राजकारण, भाषा आणि सामाजिक तणावाच्या नावाखाली तरुणांचे जीव जात असतील, तर ही समाजासाठी अत्यंत धोकादायक स्थिती असल्याची प्रतिक्रियाही जितेंद्र खैरे यांनी दिली.

टीप - आत्महत्या हा उपाय नाही : जर तुम्हाला आत्महत्येचे विचार येत असतील, किंवा तुम्हाला एखाद्या मित्राची काळजी वाटत असेल, किंवा भावनिक आधाराची गरज असेल, तर तुमचे म्हणणे ऐकण्यासाठी नेहमीच कोणीतरी तयार आहे. स्नेहा फाउंडेशन - ०४४२४६४००५० (२४x७ उपलब्ध) किंवा आयकॉल, टाटा इन्स्टिट्यूट ऑफ सोशल सायन्सेस हेल्पलाइन ९१५२९८७८२१ वर कॉल करा (सोमवार ते शनिवार सकाळी ८ ते रात्री १० पर्यंत उपलब्ध).


