ठाण्यात धक्कादायक घटना; 17 वर्षीय मुलगी संशयास्पद 80 टक्के भाजली; अल्पवयीन मित्रावर हत्येच्या प्रयत्नाचा गुन्हा दाखल
ठाण्याच्या बाळकूम परिसरातून भयानक घटना समोर आली आहे. एक 17 वर्षीय मुलगी 80 टक्के जळाल्यानं तिला केईएम रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं आहे.
Published : October 29, 2025 at 10:15 AM IST
ठाणे : येथील बाळकूम गाव परिसरात 17 वर्षीय मुलगी (24 ऑक्टोबर) घरात असताना अचानक पेटल्याची धक्कादायक घटना घडली. घटनेच्या वेळी तिचा अल्पवयीन मित्र घरात उपस्थित होता. घटनेनंतर त्यानेच मुलीला ठाणे सिव्हील रुग्णालयात दाखल केलं. पण मुलगी सुमारे 80 टक्के भाजल्यानं तिला पुढील उपचारांसाठी मुंबईतील केईएम रुग्णालयात हलवण्यात आलं असून तिची प्रकृती गंभीर आहे.
दोघांमध्ये प्रेमसंबंध असल्याची चर्चा : पीडित मुलीची आई कामावर गेली असताना ही घटना घडली. मुलगी आणि तिचा मित्र दोघंही एकाच परिसरात राहतात. दोघांमध्ये घनिष्ठ संबंध असल्याची चर्चा स्थानिकांमध्ये आहे. घटनेच्या दिवशी मुलगा घरात असताना मुलगी पेटल्याची नोंद आहे. घटनास्थळी रॉकेलऐवजी पेट्रोलचा वापर झाल्याचं आढळून आलं आहे.
दरम्यान, पीडित मुलगी ही पूर्वी कुटुंबासह मुंबईच्या चेंबूर परिसरातील लालडोंगर येथे राहत होते. त्यानंतर ते ठाण्याच्या बाळकूम परिसरात राहायला आले. तर त्याच परिसरात राहणाऱ्या अल्पवयीन मित्राचं मुलीच्या घरी येणं-जाणं होतं.
आईच्या तक्रारीवरून अल्पवयीन संशयिताला अटक : मुलीच्या आईनं मुलीच्या मित्रावर संशय व्यक्त करत कापूरबावडी पोलिसांत तक्रार दिली आहे. संबंधित अल्पवयीन मुलावर हत्येचा प्रयत्न प्रकरणी गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. त्याला ताब्यात घेऊन बालसुधारगृहात पाठवण्यात आलं आहे.
पुढील तपास सुरू : या प्रकरणात “मुलगी पेटली की तिला पेटवण्यात आलं?” हा प्रश्न उपस्थित झाला आहे. पीडितेनं आत्महत्येचा प्रयत्न केला की हा पूर्वनियोजित कट होता, याचा तपास सध्या सुरू आहे. कापूरबावडी पोलीस ठाण्याचे वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक प्रवीण माने यांनी सांगितलं की, “पीडितेच्या आईच्या संशयावरुन गुन्हा दाखल करण्यात आला असून पुढील तपास सुरू आहे.”
