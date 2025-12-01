धक्कादायक . . ! ठाण्यात भटक्या कुत्र्यांची तस्करी, अवयव काढून लावले जातायत पाळीव श्वानांना
ठाण्यातील खासगी प्राणी रुग्णालयांमध्ये पाळीव श्वानांवर अवयव प्रत्यारोपण केलं जात आहे. पण या प्रत्यारोपणासाठीचे आवश्यक अवयव हे रस्त्यावरील कुत्र्यांचे जबरदस्तीनं काढले जात असल्याचा आरोप आहे.
Published : December 1, 2025 at 8:34 PM IST
ठाणे : ठाण्यात भटक्या कुत्र्यांच्या संख्येत अचानक झालेली घट हा गंभीर विषय बनला आहे. अनेक प्राणीप्रेमींनी ठाण्यात कार्यरत असलेल्या अवैध अवयव प्रत्यारोपण टोळीबाबतची माहिती शिवसेना खासदार नरेश म्हस्के यांना दिली आहे. मागील काही महिन्यांपासून ही टोळी सक्रिय असून ठाण्यातील काही पेट क्लिनिकमध्ये अवैधरित्या अवयव प्रत्यारोपण होत असल्याचं त्यांनी निदर्शनास आणून दिलं आहे. मात्र अवयव प्रत्यारोपणाचा प्रकार पुढं आल्यानं नागरिक चांगलेच संतापले आहेत.
आवश्यक ती उपाययोजना करावी- नरेश म्हस्के : या तक्रारींची दखल घेत खासदार नरेश म्हस्के यांनी पालिका आयुक्तांना तत्काळ चौकशी करून संबंधितांवर कठोर कारवाई करण्याची मागणी केली आहे. "आरोग्य विभागाकडून निर्बीजीकरणासाठी नेण्यात येणाऱ्या भटक्या कुत्र्यांना पुन्हा त्याच परिसरात सोडलं जात नसल्याबाबतही त्यांनी गंभीर चिंता व्यक्त केली आहे. प्रशासनानं या सर्व प्रकरणाची काटेकोरपणे तपासणी करून आवश्यक ती उपाययोजना करावी," असं आवाहनही म्हस्केंनी केलं आहे.
कसे सुरू आहे प्रत्यारोपण : काही खासगी प्राणी रुग्णालयांमध्ये पाळीव श्वानांवर अवयव प्रत्यारोपण केलं जात असल्याची माहिती समोर आली आहे. या प्रत्यारोपणासाठीचे आवश्यक अवयव बेवारस प्राण्यांकडून जबरदस्तीनं काढले जात असल्याचा आरोप नागरिकांनी केला आहे. मालकी नसलेल्या रस्त्यावरील श्वानांना पकडून त्यांचे अवयव काढून पैसे कमावण्याचं काम ही टोळी करत आहे.
काही दिवसांपूर्वी नागरिकांनी हटकलं : तीन हात नाका परिसरात काही लोक भटके श्वान घेऊन जात असल्याचं स्थानिक नागरिकांच्या लक्षात आलं. त्यांनी त्या लोकांना थांबवून ओळखपत्र मागितलं, मात्र कोणतंही ओळखपत्र न दाखवता ते लोक तेथून पळून गेले. या घटनेची लेखी तक्रार ठाणे पोलिसांकडे देण्यात आली आहे. मात्र, आवश्यक पुरावे उपलब्ध नसल्यामुळे पोलिसांकडून कारवाई होऊ शकली नाही. आता या अवैध तस्करी करणाऱ्या टोळीवर लक्ष ठेवून तत्काळ कारवाई करण्याची मागणी श्वानप्रेमी व्यक्त करत आहेत.
तक्रारदार पुढे आल्यास कारवाई करू : अवैध भटक्या श्वानांचे अवयव प्रत्यारोपण हा अत्यंत गंभीर विषय असल्याचं ठाणे पोलीस उपआयुक्त प्रशांत कदम यांनी सांगितलं. "या प्रकरणात नागरिकांनी अधिक माहिती दिल्यास तपास अधिक प्रभावीपणे करता येईल आणि संबंधित आरोपींवर कारवाई करणे शक्य होईल, असं त्यांनी स्पष्ट केलं. आपल्या परिसरातील भटक्या प्राण्यांवर मानवतेच्या दृष्टीने लक्ष ठेवणं हे प्रत्येकाचं कर्तव्य आहे. नागरिकांनी संशयास्पद हालचाली दिसल्यास तत्काळ पोलिसांना कळवावं," असं आवाहनही त्यांनी केलं आहे.
महापालिका आरोग्य विभाग हतबल : महापालिकेच्या रुग्णालयांमध्ये रुग्णांवर उपचार करण्यासाठीच मनुष्यबळाची कमतरता आहे. अशा परिस्थितीत भटके आणि बेवारस श्वानांवर योग्य लक्ष कसं द्यायचं? याचा गंभीर प्रश्न आता पालिका आरोग्य विभागासमोर उभा राहिला आहे.
हेही वाचा