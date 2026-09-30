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“ठाण्याचे पोलीस आयुक्त पालकमंत्र्यांचे घरगडी”; प्रदीप पुर्णेकरांच्या हत्येवरून संजय राऊतांचा गृहखात्यावर हल्लाबोल

राज्याच्या गृहमंत्र्यांचा कारभार अत्यंत लज्जास्पद असल्याची टीका करताना संजय राऊतांनी सध्याच्या परिस्थितीबाबत गृहमंत्र्यांना प्रश्न विचारल्यास ते 10 वर्षांपूर्वीचे आकडे सांगतात, असा आरोप केला.

Sanjay Raut
प्रदीप पुर्णेकरांच्या हत्येवरून संजय राऊतांचा गृहखात्यावर हल्लाबोल (ETV Bharat File Photo)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : September 30, 2026 at 11:48 AM IST

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मुंबई : शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाचे ठाण्यातील विभागप्रमुख प्रदीप (बाळू) पूर्णेकर यांची मंगळवारी (29 सप्टेंबर) रात्री गोळीबार आणि धारदार शस्त्राने हल्ला करून हत्या करण्यात आली. मनोरमानगर परिसरातील त्यांच्या कार्यालयात हा हल्ला झाला.

मिळालेल्या माहितीनुसार, हल्लेखोरांनी पूर्णेकर यांच्यावर दोन गोळ्या झाडल्यानंतर धारदार शस्त्रानेही वार केले. या हल्ल्यात ते गंभीर जखमी झाले. त्यांना उपचारासाठी रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं. मात्र उपचारादरम्यान त्यांचा मृत्यू झाला. या घटनेनंतर पोलिसांनी तपास सुरू केला असून, काही संशयितांना ताब्यात घेण्यात आल्याची माहिती आहे. हत्येमागील नेमकं कारण आणि हल्ल्यात सहभागी असलेल्या व्यक्तींचा शोध घेण्यासाठी पोलिसांकडून तपास सुरू आहे.

संजय राऊतांची गृहखात्यावर टीका :

दरम्यान, या हत्येवरून शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाचे खासदार संजय राऊत यांनी आज बुधवारी (30 सप्टेंबर) मुंबईत पत्रकारांशी बोलताना राज्य सरकार आणि गृहखात्यावर टीका केली. बाळासाहेब ठाकरे आणि उद्धव ठाकरे यांचे नेतृत्व मानणाऱ्या प्रदीप पूर्णेकर यांची हत्या होणे ही अत्यंत दुर्दैवी घटना असल्याचे राऊत यांनी म्हटलं.

ठाणे हे गेल्या काही काळापासून गुन्हेगारांचा अड्डा आणि आश्रयस्थान बनले असल्याचा आरोपही राऊत यांनी केला. या घटनेच्या पार्श्वभूमीवर राज्यातील कायदा-सुव्यवस्थेच्या स्थितीवरही त्यांनी प्रश्न उपस्थित केले.

बिल्डर लॉबी आणि ड्रग्स रॅकेटचे आरोप :

राज्याच्या गृहमंत्र्यांचा कारभार अत्यंत लज्जास्पद असल्याची टीका करताना संजय राऊतांनी सध्याच्या परिस्थितीबाबत गृहमंत्र्यांना प्रश्न विचारल्यास ते 10 वर्षांपूर्वीचे आकडे सांगतात, असा आरोप केला. सप्टेंबर महिन्यात ठाण्यात भररस्त्यात 5 हत्या झाल्याचा दावा त्यांनी केला. 25 सप्टेंबर रोजी वागळे इस्टेट येथे गस्तीवर असलेल्या पोलीस कर्मचारी किसन भोईर यांची हत्या झाली आणि त्यानंतर आता प्रदीप पूर्णेकरांची हत्या झाल्याचे राऊतांनी सांगितलं. ‘गृहखातं काय करतंय? पोलिस आयुक्त काय करतायत? ते मंत्र्यांचे घरगडी आहेत काय? गृहखात्याची ठाण्यात रेंज येत नाही का?’ असा सवाल राऊत यांनी उपस्थित केला.

'प्रदीप पूर्णेकरांनी निवडणूक लढवली होती' :

प्रदीप पूर्णेकरांनी निवडणूक लढवली होती आणि त्यांचा अल्प मतांनी पराभव झाला होता, असा दावा राऊतांनी केला. एकनाथ शिंदे यांच्या निकटवर्तीय आणि माजी महापौर मीनाक्षी शिंदे यांच्याशी पूर्णेकर यांचा शेवटपर्यंत राजकीय संघर्ष सुरू होता, असंही ते म्हणाले.

ठाण्यात बिल्डर लॉबीच्या संगनमताने नागरिकांना बेघर करण्याचं काम मोठ्या प्रमाणावर सुरू असल्याचा आरोपदेखील राऊतांनी केला. मनोरमानगर परिसर संपूर्ण उठवून तेथे बिल्डरांना वसाहती उभारायच्या होत्या, असा दावा त्यांनी केला. या परिसरातील क्लस्टरविरोधात पूर्णेकर ठामपणे लढत होते, असे राऊत म्हणाले.

मनोरमानगर परिसरावर ड्रग्स रॅकेटने ताबा घेतला होता आणि त्याला शिंदे गटातील लोकांचं समर्थन व पाठिंबा होता, असा गंभीर आरोपही राऊतांनी केला. या ड्रग्स रॅकेटविरोधात पूर्णेकर यांनी सातत्याने लढा उभारला होता. याबाबत त्यांनी पोलीस तसेच पोलीस आयुक्तांकडे तक्रारी केल्या होत्या, असंही राऊतांनी सांगितलं.

‘एक शिवसेनेचा सामान्य कार्यकर्ता बिल्डर लॉबीविरोधात, ड्रग्स रॅकेटविरोधात आणि मीनाक्षी शिंदे यांच्या निवडणुकीत घोळ करणाऱ्या लोकांविरोधात लढा उभारतो. त्याचा आवाज लोकांपर्यंत पोहोचायला लागला तेव्हा त्यांची निर्घृण हत्या करण्यात आली,’ असा आरोप राऊतांनी केला.

'ठाण्याचे पोलीस आयुक्त हे ठाण्याच्या पालकमंत्र्यांचे घरगडी' :

या हत्येवरून राज्याच्या गृहखात्याचे प्रमुख म्हणून देवेंद्र फडणवीस यांनी लाज वाटली पाहिजे, असं राऊत म्हणाले. मात्र, ‘ही मोदी आणि शहाची पिलावळ असल्यामुळे त्यांना लाज वाटणार नाही. त्यांना माझी भाषा झोंबेल,’ अशी टीकाही त्यांनी केली. प्रदीप पूर्णेकर यांच्या घरातील कुटुंबीयांचा आकांत सरकारनं जाऊन पाहावा, असं सांगत सरकारला या घटनेची लाज वाटत नसल्याचा आरोप राऊतांनी केला.

ठाण्याच्या पोलीस आयुक्तांसह सर्व पोलीस अधिकाऱ्यांना तेथून आधी हटवलं पाहिजे, अशी मागणी राऊतांनी केली. ‘हे पोलीस कोणाच्या आशीर्वादाने ठाण्यात 12-12, 13-13 वर्षे बसले आहेत, हे मी नावासहित सांगू शकतो,’ असा दावाही त्यांनी केला. ठाण्याचे पोलीस आयुक्त हे ठाण्याच्या पालकमंत्र्यांचे घरगडी असल्याचा आरोप करताना, ‘त्यांच्या घरी भांडी घासायला जातात,’ अशी तीव्र टीका राऊतांनी केली.

ठाण्यातील कायदा-सुव्यवस्थेबाबत सरकारला भूमिका घेता येत नसेल, तर देवेंद्र फडणवीसांनी राजीनामा द्यावा, अशी मागणीही राऊतांनी केली. मात्र, ते राजीनामा देणार नाहीत, कारण ‘भाजपावाल्यांच्या रक्तातच नौटंकी आहे,’ अशी टीका त्यांनी केली. राज्याच्या इतिहासातील लज्जास्पद गृहमंत्री म्हणून फडणवीस यांची नोंद होईल, असंही राऊत म्हणाले.

राऊतांची ठाण्यातील कायदा-सुव्यवस्थेवर टीका :

पूर्णेकर यांच्या हत्येच्या पार्श्वभूमीवर ठाणे शहरातील बदललेल्या परिस्थितीवरही संजय राऊतांनी भाष्य केलं. राजन विचारे हे ठाण्यातच असून पूर्णेकर यांच्या घराजवळ असल्याचं त्यांनी सांगितलं.

‘पूर्वी ठाणे हे शहर कलासक्त, कवी, लेखक, साहित्यिक, कलाकार आणि मराठी माणसाचं शांत शहर होतं. आज ते गुंडांचे, अमली पदार्थांचा व्यापार करणाऱ्यांचे आणि बिल्डर लॉबीचे शहर झालं आहे,’ असा आरोप राऊतांनी केला.

पोलीस आयुक्तांच्या भूमिकेवर प्रश्न उपस्थित करताना, ‘शहराचे पोलीस आयुक्त काय करत आहेत? तपासाचा त्यांना नंदनवनमधून आदेश घ्यावा लागतो का?’ असा सवालही राऊतांनी केला.

या संपूर्ण प्रकरणासाठी माजी महापौर मीनाक्षी शिंदे, त्यांचे कुटुंबीय आणि त्यांनी पोसलेली गुंडांची टोळी जबाबदार असल्याचा दावा राऊतांनी केला. ‘याचे पुरावे आमच्या लोकांकडे आहेत,’ असंही त्यांनी सांगितलं.

दरम्यान, प्रदीप पूर्णेकर हे मानपाडा, मनोरमानगर आणि आझादनगर विभागाचे शिवसेना (उबाठा) प्रमुख होते. माजी नगरसेवक जयनाथ पूर्णेकर यांचे ते बंधू होते. त्यांच्या हत्येनंतर ठाण्यातील कायदा-सुव्यवस्थेचा मुद्दा पुन्हा ऐरणीवर आला आहे. पोलिसांकडून सीसीटीव्ही फुटेज आणि अन्य पुराव्यांच्या आधारे तपास सुरू आहे.

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प्रदीप पूर्णेकर हत्या ठाणे
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