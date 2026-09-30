ETV Bharat / state

ठाकरेंच्या शिवसेनेचे नेते प्रदीप पूर्णेकर यांची कार्यालयात घुसून हत्या; 2 जण ताब्यात, 9 पथकांकडून तपास सुरू

ठाकरेंच्या शिवसेनेचे विभागप्रमुख प्रदीप पूर्णेकर यांच्या हत्येप्रकरणी पोलिसांनी दोघांना ताब्यात घेतलं असून, मारेकऱ्यांचा शोध घेण्यासाठी पोलीस आणि गुन्हे शाखेची 9 पथके कार्यरत आहेत.

Thane Shiv Sena UBT Leader Pradeep Purnekar Murder Case
प्रदीप पुर्णेकर हत्या प्रकरणात दोघे ताब्यात (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : September 30, 2026 at 1:19 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ठाणे : शिवसेना उबाठाचे नेते प्रदीप पूर्णेकर यांची हत्या झाल्यानंतर, ठाणे पोलीस दलातील नऊ वेगवेगळी पथके मारेकऱ्यांचा शोध घेण्यासाठी कार्यरत आहेत. प्राथमिक माहितीनुसार, या हत्याकांडात पाच जणांचा सहभाग असल्याचं पोलिसांच्या तपासात निष्पन्न झालं आहे. ही हत्या राजकीय पूर्ववैमनस्यातून आणि मानपाडा भागातील पुनर्विकासाच्या वादातून झाली असल्याचा संशय पोलिसांना आहे. हत्येपूर्वी गणेशोत्सवात मारेकरी प्रदीप पूर्णेकर यांच्यावर पाळत ठेवून होते, आणि अशी पाळत ठेवूनच ही हत्या करण्यात आल्याचं पूर्णेकर यांच्या कुटुंबीयांनी सांगितलं.

प्रदीप पूर्णेकर यांच्या मुलाचा दावा, भावाचा तीव्र संताप (ETV Bharat)

महापालिका निवडणुकीनंतर ठाण्यातील राजकारण आणि कायदा व सुव्यवस्था कशी बिघडली आहे, याचं जिवंत उदाहरण प्रदीप पूर्णेकर यांच्या हत्येनंतर पाहायला मिळत आहे. पुनर्विकास करताना मिळणारा करोडो रुपयांचा मलिदा हे देखील या हत्येमागील कारण आहे का? याचा तपास पोलिसांनी करावा, अशी मागणी केली जात आहे. मारेकरी आणि त्यांचे राजकीय संबंध यासोबतच ही हत्या घडवून आणणाऱ्या नेत्यांवरही कारवाई व्हावी, अशी मागणी प्रदीप पूर्णेकर यांच्या कुटुंबीयांनी केलीय. या संदर्भात कापूरबावडी पोलीस ठाण्यात हत्येचा गुन्हा दाखल करण्यात आला असून, दोघांना ताब्यात घेऊन सीसीटीव्ही फुटेज तपासलं जात असल्याची माहिती पोलीस उपायुक्त प्रशांत कदम यांनी दिलीय.

पोलीस उपायुक्त (डीसीपी) प्रशांत कदम यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, प्रदीप पूर्णेकर हे आपल्या कार्यालयात बसले असताना दोन जण आत घुसले आणि त्यांनी पूर्णेकर यांच्यावर गोळीबार करत धारदार शस्त्रानं हल्ला केला, ज्यामध्ये त्यांचा मृत्यू झाला. या हत्याकांडात एकूण 5 संशयित आरोपी असून, त्यापैकी 2 जणांना पोलिसांनी ताब्यात घेतलं आहे. या प्रकरणाचा तपास स्थानिक पोलीस आणि गुन्हे शाखा (क्राईम ब्रांच) संयुक्तपणे करत असून, मारेकऱ्यांचा शोध घेण्यासाठी पोलिसांची एकूण 9 पथके कार्यरत आहेत.

मयत प्रदीप पूर्णेकर यांचा मुलगा राम पूर्णेकर यांनी माजी महापौर मीनाक्षी शिंदे आणि राजेंद्र शिंदे यांच्यावर गंभीर आरोप केले आहेत. "राजेंद्र शिंदे यांनी बैठक घेऊन हा सर्व कट रचला असून, त्यांनी वडिलांना जीवे मारण्याची धमकी दिली होती", असा दावा राम पूर्णेकर यांनी केला आहे. या प्रकरणात पोलिसांनी पप्या शिंदे याला अटक केल्याची माहिती असून, त्याला पूर्णेकर कुटुंबीय 'काका' म्हणून ओळखत होते. दरम्यान, "जोपर्यंत वडिलांना न्याय मिळत नाही, तोपर्यंत मृतदेह इथून हलवणार नाही", असा आक्रमक पवित्रा कुटुंबीयांनी घेतलाय.

मयत प्रदीप पूर्णेकर यांचे मोठे भाऊ आणि माजी नगरसेवक जयनाथ पूर्णेकर यांनी या घटनेवर तीव्र संताप व्यक्त केला आहे. ते म्हणाले, "आरोपी हे गणेशोत्सवापासून आमच्यासोबतच एकत्र वावरत होते आणि प्रदीपवर पाळत ठेवत होते. मी प्रदीपला आधीच सावध केलं होतं आणि त्यांच्यावर विश्वास न ठेवण्यास सांगितलं होतं. राजेंद्र शिंदे आणि मीनाक्षी शिंदे यांना मीच मोठं केलं, माझ्यामुळेच ती महिला महापौर झाली. मी नगरसेवक असताना त्यांच्यासाठी आपली उमेदवारीची जागा सोडली होती." या संदर्भात त्यांनी उपमुख्यमंत्र्यांना विनंती करत 'हे जे सुरू आहे ते अजिबात योग्य नाही' असं म्हटलं आहे. तसेच पोलिसांनी या प्रकरणाचा तपास क्लस्टर योजना आणि इतर सर्व बाजूंनी करावा, अशी मागणी त्यांनी केली आहे. दरम्यान, पोलिसांनी टल्ली आणि पप्या शिंदे यांच्यासह तिघांना अटक केल्याची माहिती समोर आली असून, "मी ज्यांना मदत केली, ज्यांना मोठं केलं, त्यांनीच असं कृत्य केलं", अशी खंतही जयनाथ पूर्णेकर यांनी व्यक्त केली.

हेही वाचा -

सचिन वाझेचा जामीन रद्द होणार की कायम राहणार? एनआयएच्या याचिकेवर आज मुंबई उच्च न्यायालयात सुनावणीची शक्यता

TAGGED:

PRADEEP PURNEKAR MURDER NEWS
प्रदीप पूर्णेकर हत्या प्रकरण
PRADEEP PURNEKAR CASE MARATHI
ठाणे शिवसेना उबाठा नेते हत्या
PRADEEP PURNEKAR MURDER CASE

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.