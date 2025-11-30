ETV Bharat / state

लखनौमध्ये अडकलेल्या 16 ठाणेकर विद्यार्थ्यांची सुटका; सोमवारी विमानानं मुंबईत येणार

स्काऊट-गाईड शिबिरासाठी लखनौमध्ये गेलेल्या विद्यार्थ्यांची सुटका आमदार जितेंद्र आव्हाड यांनी केली. लखनौमध्ये अडकलेले विद्यार्थी सोमवारी सकाळी विमानानं मुंबईत परतणार आहेत.

THANE SCHOOL SCOUT GUIDE CAMP
स्काऊट-गाईडचे विद्यार्थी आणि शिक्षक (ETV Bharat Reporter)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : November 30, 2025 at 8:30 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ठाणे : स्काऊट-गाईडच्या शिबिरासाठी लखनौमध्ये गेलेल्या आणि रेल्वे चुकल्यामुळं शुक्रवारपासून तिथंच अडकलेल्या 16 विद्यार्थी आणि दोन शिक्षकांची परतण्याची व्यवस्था राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे राष्ट्रीय सरचिटणीस जितेंद्र आव्हाड यांनी केली. सोमवारी (दि. 1) हे विद्यार्थी सकाळी नऊच्या विमानानं लखनौहून मुंबईत परतणार आहेत.

जितेंद्र आव्हाडांनी केली मुलांची केली सुटका : ठाण्यातील बेडेकर शाळेत सातवी ते नववीच्या वर्गात शिकणाऱ्या 16 विद्यार्थ्यांचा कॅम्प उत्तर प्रदेश येथील लखनौमध्ये गेला होता. शुक्रवारी त्यांची परतण्याची गाडी होती. मात्र, स्टेशनला उशिरा पोहोचल्यानं त्यांची गाडी निघून गेली. त्यामुळं त्यांना स्टेशन परिसरातच रात्र काढावी लागली. शुक्रवारीसोबत असणाऱ्या शिक्षकांनी एका खासगी ट्रॅव्हल्स कंपनीकडून बस आरक्षित केली. बस मालकानं 35 हजार रूपये घेतले. अन् चारबाग परिसरात वाहनात बिघाड झाल्याचं सांगून पोबारा केला. त्यानंतर हे सर्वजण एका धर्मशाळेत आश्रयाला गेले. या मुलांच्या पालकांपैकी एकानं ही बाब राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे जिल्हाध्यक्ष मनोज प्रधान यांना सांगितली. प्रधान यांनी ही बाब लगेच आमदार जितेंद्र आव्हाड यांना कळवली. यानंतर जितेंद्र आव्हाड यांनी सर्वात आधी विद्यार्थ्यांच्या निवासाची आणि जेवणाची व्यवस्था केली. तसंच, तेथील काही लोकप्रतिनिधींशी चर्चा करून सोमवारी सकाळी 9 च्या विमानाची तिकिटं आरक्षित केली. हे सर्व विद्यार्थी सोमवारी साडेबारा वाजेपर्यंत मुंबईत येणार आहेत.

प्रतिक्रिया देताना मनोज प्रधान (ETV Bharat Reporter)

पालकांनी सोडला निःश्वास : मागील दोन दिवसांपासून आपली मुले घरी कधी येणार याची चिंता पालक आणि नातेवाईक यांच्या सोबत शाळा महाविद्यालय प्रशासनाला होती अशा वेळी मदत कशी पोहचेल यासाठी धावपळ करणारे पालक आता या मदतीमुळं आश्वस्त झाले.

हेही वाचा :

  1. कल्याण डोंबिवलीत भाजपा-शिवसेनेत तणाव; प्रदेशाध्यक्ष चव्हाणांसमोर शिवसेनेची जोरदार घोषणाबाजी
  2. अनेक भारतीयांना आपली मातृभाषाच येत नाही, मोहन भागवत यांनी व्यक्त केली खंत
  3. मुंबईकरांमध्ये सायक्लोथॉन 2025 चा उत्साह, पर्यावरण संवर्धनासह हवेची गुणवत्ता सुधारण्याकरता सायकलिंग एक उत्तम पर्याय

TAGGED:

THANE
JITENDRA AWHAND
SCOUT GUIDE CAMP LUCKNOW
स्काऊट गाईड कँम्प लखनौ
THANE SCHOOL SCOUT GUIDE CAMP

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.