ETV Bharat / state

ठाण्यातील साई मंदिराचा वर्धापन दिन दणक्यात साजरा होणार, भक्तांना 6 लाख लाडूंचे वाटप केलं जाणार

ठाण्यातील वर्तक नगर येथील श्रीसाईनाथ सेवा समिती दरवर्षी मोठ्या संख्येनं लाडू बनवून विक्रम प्रस्थापित करते. यंदाही 6 लाख लाडूंचं वाटप होणार आहेत.

Thane Sai Mandir Vardhapan Din
मंदिर प्रशासनाकडून लाडू बनवण्याची प्रक्रिया जोरात सुरू (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : November 12, 2025 at 10:45 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ठाणे : येथील वर्तक नगर भागातील साई मंदिराच्या वर्धापन दिनानिमित्त तब्बल 6 लाख लाडू बनवण्याची प्रक्रिया जोरात सुरू आहे. 12 ते 14 नोव्हेंबर या कालावधीत हा वर्धापन दिन साजरा केला जाणार असून, या सोहळ्याला येणाऱ्या भाविकांना लाडू प्रसाद म्हणून वाटले जाणार आहेत. सध्या लाडू बनवणं आणि पॅकिंगचं काम युद्धपातळीवर सुरू असून, लवकरच हे संपूर्ण काम पूर्ण होणार आहे.

12 ते 14 नोव्हेंबर असे तीन दिवस चालणार उत्सव : ठाण्यातील वर्तक नगर येथील श्रीसाईनाथ सेवा समिती दरवर्षी मोठ्या संख्येने लाडू बनवून विक्रम प्रस्थापित करते. यंदाच्या 39व्या वर्धापन दिनानिमित्त समितीतर्फे विशेष कार्यक्रमांचं आयोजन करण्यात आलं आहे. बुधवार (12 नोव्हेंबर) ते शुक्रवार (14 नोव्हेंबर) असे तीन दिवस साईनाथ मंदिराचा 39 वा वर्धापन दिन साजरा करण्यात येणार आहे. या पवित्र प्रसंगी वै. वा. प. पु. रत्नाकर महाराज उर्फ योगानंदचार्य स्वामी यांच्या हस्ते बुधवारी सकाळी ठीक 7.30 वाजता भव्य श्रीलक्ष्मीनारायण याग यज्ञ सुरू होणार आहे. यज्ञाची महत्त्वपूर्ण पूर्णाहुती शुक्रवारी दुपारी ठीक 1 वाजता संपन्न होईल.

ठाण्यातील साई मंदिराचा वर्धापन दिन दणक्यात साजरा होणार (ETV Bharat)

साईभक्तांना लाडू प्रसाद वाटप सुरू : यज्ञाच्या पहिल्या दिवसापासून म्हणजे 12 नोव्हेंबर रोजी सकाळी 7.30 वाजल्यापासून साईभक्तांना लाडू प्रसाद वाटप सुरू होईल. शुक्रवार (14 नोव्हेंबर) रोजी यज्ञसमाप्ती आणि पूर्णाहुती दुपारी 1 वाजता झाल्यानंतर दुपारी ठीक 2 वाजता साईबाबांच्या पादुकांची भव्य शोभायात्रा आणि पालखी मिरवणूक काढण्यात येईल. याशिवाय गायन, भजन, कीर्तन असे विविध धार्मिक आणि सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित करण्यात आले आहेत. वर्धापन दिनाच्या शेवटच्या दिवशी म्हणजे शुक्रवारी 24 तास खुलं ठेवण्यात येईल, जेणेकरून सर्व साईभक्तांना दर्शनाचा आणि प्रसादाचा लाभ घेता येईल. साईभक्तांनी या तीन दिवसीय उत्सवात मोठ्या संख्येनं सहभागी होऊन साईबाबांचा आशीर्वाद घ्यावा, असं आवाहन मंदिर ट्रस्टच्या वतीने करण्यात आलं आहे.



या लाडू बनवण्यासाठी शेकडो कामगार तैनात : ठाण्यातील या लाडू प्रसादाच्या कार्यक्रमानिमित्त देण्यात येणाऱ्या लाडूंसाठी शेकडो कामगार तैनात करण्यात आले आहेत. आधी बुंदी आणि मग लाडू बनवण्याची प्रक्रिया पार पाडली जाते. लाडू तयार करण्यासाठी बेसन, सुका मेवा, तेल आणि तुपाचा वापर केला जातो. मागील पाच दिवसांपासून ही लाडू तयार करण्याची प्रक्रिया सुरू असून, बुधवारी हे लाडू वाटपासाठी तयार असतील. लाडू तयारीच्या कामात मंदिराचे अनेक पदाधिकारी स्वतः लक्ष घालून काम करत आहेत. दरवर्षी अशाच पद्धतीने अनेक टन लाडू बनवण्याचा मंदिर पदाधिकारी आणि कामगारांना सराव असल्याने एवढ्या मोठ्या प्रमाणात लाडू तयार करण्याची प्रक्रिया अतिशय जलद आणि व्यवस्थित पार पडत आहे.




दरवर्षी येतात लाखो नागरिक बाबांचे दर्शन : ठाण्यातील हे साईनाथ मंदिर हे ‘प्रति शिर्डी’ म्हणून ओळखलं जाते. वर्धापन दिनाच्या निमित्ताने दरवर्षी ठाणे आणि परिसरातून लाखो साईभक्त या मंदिरात दर्शनासाठी दाखल होतात. यंदाही वर्धापन दिनानिमित्त लाखो भक्त भेट देणार असल्याचं मंदिर प्रशासनानं सांगितलं आहे.

हेही वाचा

TAGGED:

6 LAKH LADDOOS SAI MANDIR THANE
THANE NEWS
THANE 6 LAKH LADDOO DISTRIBUTION
ठाणे साई मंदिर वर्धापन दिन
THANE SAI MANDIR VARDHAPAN DIN

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ओप्पो फाइंड एक्स9 प्रो आणि फाइंड एक्स9 जागतिक बाजारात लाँच; किंमत आणि स्पेसिफिकेशन

दिवाळी 2025 : iPhone 16 Pro वर मोठी सवलत, फ्लिपकार्ट ते क्रोमा पर्यंत सर्वोत्तम डील्स

OnePlus Ace 6 : लवकरच 7,800mAh बॅटरीसह लॉंच होण्याची शक्यता

ओप्पो फाइंड X9 सीरिज भारतात नोव्हेंबरमध्ये लाँच होणार; मीडियाटेक डायमेंसिटी 9500 सोबत भागीदारी

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.