बिर्ला वन्या गृहप्रकल्पातील रहिवासी पाणी, अपुऱ्या सुविधांमध्ये त्रस्त; धरणे आंदोलनातून मागण्या पूर्ण करण्याची विकासकाकडे मागणी
कल्याण येथील 'बिर्ला वन्या' (Birla Vanya) गृहप्रकल्पातील रहिवाशांनी बिल्डर विरोधात आणि अपुऱ्या सुविधांविरोधात जोरदार धरणे आंदोलन सुरू केले आहे.
Published : October 19, 2026 at 6:13 PM IST
ठाणे : कल्याणमधील शहाड येथील उच्चभ्रू वसाहत असलेल्या 32 मजली 7 टॉवर मधील बिर्ला वन्या प्रकल्पातील सदनिकांधारकानी घरे घेतली आहे. मात्र, या टोलेजंग इमारतीचे प्रलंबित विकासकामे, अपुऱ्या नागरी सुविधा, पाणीपुरवठ्याचे प्रश्न, कॉमन एरिया मेंटेनन्स (CAM) शुल्कातील पारदर्शकता आणि सहकारी गृहनिर्माण संस्थेची स्थापना आदी मागण्यांसाठी प्रकल्पातील रहिवाशांच्या वतीनं सोसायटी आवारात धरणे आंदोलन करण्यात आलं.
कंपनी विरोधात पुकारला एल्गार : कल्याण शहरातील मध्यवर्ति ठिकाणच्या बिर्ला वन्या प्रकल्पात रहिवाशांनी मोठ्या हौशेनं लाखो रुपये मोजून घर खरेदी केले. पण तेथे राहण्यास आल्यानंतर पाण्यापासून विविध समस्यांचा त्रास सहन करावा लागत असल्यानं रहिवासी तीव्र नाराजी आणि संताप व्यक्त करत आहेत. विकासकाला सतत सांगूनही आपल्या मागण्यांची पूर्तता होत नाही म्हणून अखेर रहिवाशांनी सोसायटी मुख्य प्रवेश दारावर धरणे आंदोलन करून बिर्ला इस्टेट प्रायव्हेट लिमिटेट कंपनी विरोधात एल्गार पुकारला आहे.
आंदोलनाचा मुख्य उद्देश?: या गृहप्रकल्पातील प्रलंबित कामे पूर्ण करणे, रहिवाशांना करारानुसार सुविधा उपलब्ध करून देणे आणि मूलभूत सेवांबाबत स्पष्टता आणणे, हा या आंदोलनाचा मुख्य उद्देश आहे, असे रहिवाशी उदयराज शेळके यांनी सांगितलं. आंदोलनाच्या माध्यमातून रहिवाशांनी एकूण दहा प्रमुख मागण्या पूर्ण करण्याची मागणी विकासकाकडं केली आहे. प्रकल्पातील 135 हून अधिक प्रलंबित कामे पूर्ण करून त्यांची सद्यःस्थिती, जबाबदार संस्था आणि कामांच्या पूर्ततेची कालमर्यादा जाहीर करावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे. तसेच नोंदणीकृत करारनाम्यांमध्ये नमूद केलेल्या सुविधा लागू आराखडे आणि कायदेशीर तरतुदींनुसार उपलब्ध करून द्याव्यात, अशीही रहिवाशांची मागणी आहे. संपूर्ण प्रकल्पाचे स्ट्रक्चरल ऑडिट करून त्याचा अहवाल रहिवाशांना उपलब्ध करून देण्याची मागणीही करण्यात आली आहे.
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ठोस उपाययोजना करण्याची मागणी : घनकचरा व्यवस्थापनाच्या प्रश्नावर ओला-सुका कचरा संकलन, त्याची विल्हेवाट आणि देखभालीची व्यवस्था स्पष्ट करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. त्याचबरोबर कायमस्वरूपी व अधिकृत पाणीपुरवठ्यासाठी केडीएमसी आणि एमआयडीसीच्या मंजुरीसह पाणी उपलब्धतेचे प्रमाण, पाण्याच्या गुणवत्तेचा तपासणी अहवाल आणि टँकरवरील अवलंबित्व कमी करण्यासाठी ठोस उपाययोजना करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
पारदर्शकतेचा मुद्दा उपस्थित : CAM शुल्काबाबतही रहिवाशांनी पारदर्शकतेचा मुद्दा उपस्थित केला आहे. फेब्रुवारी 2025 पासून आकारण्यात आलेल्या शुल्काचा तपशील, सदनिकानिहाय आकारणी, जमा रक्कम, प्रत्यक्ष खर्च, बँक खात्यांचा तपशील आणि लेखापरीक्षण अहवाल उपलब्ध करून द्यावा, अशी मागणी पोस्टरमध्ये करण्यात आली आहे. देखभाल करणाऱ्या JLL किंवा संबंधित सेवा पुरवठादार कंपनीची नियुक्ती प्रक्रिया, करार, कामांची व्याप्ती, कर्मचारी व सेवा यांची माहितीही रहिवाशांना मिळावी, अशी मागणी आहे.
जे काही नियमानुसार आम्हाला फ्लॅट धारकांना द्यायचे आहे. ते आम्ही देत आहोत. तसेच त्यांनी धरणे आंदोलन करून आमच्यावर जे आरोप केले ते आम्ही फेटाळून लावत आहोत. सोसायटीच्या नियमानुसार नेहमीच मीटिंग बैठका घेत असतो त्यानुसार निर्णय होऊन आम्ही इथे सुविधा पुरवत आहोत. रहिवाशांचे आरोप निराधार आहेत. ते आम्ही फेटाळुन लावत आहोत.
- शशिकांत तिवारी, प्रवक्ते आणि बिर्ला वन्या प्रकल्प व्यवस्थापक
कोणती केली मागणी : याशिवाय सामायिक वीजमीटरची संख्या, ग्राहक क्रमांक, मीटरनिहाय वापर आणि फेब्रुवारी 2025 पासूनच्या वीजबिलांचा तपशील, तसेच पाणीमीटर, पाण्याचा वापर, टँकर खरेदी व खर्च आणि संबंधित कालावधीतील बिलांची माहिती देण्याची मागणी करण्यात आली आहे. प्रकल्पातील सदनिकाधारकांची कायदेशीर सहकारी गृहनिर्माण संस्था स्थापन करून तिची नोंदणी प्रक्रिया पूर्ण करावी, ही प्रमुख मागणी आहे.
बिर्ला गृह प्रकल्पाबाबत आम्हाला बोलण्याची मुभा नसून केवळ आम्ही फ्लॅट विक्री करतो आणि देखरेखीसाठी आम्हाला नेमण्यात आले आहे. बिर्ला गृह प्रकल्प विषयी तांत्रिक बाबीवर बोलण्यास आम्हाला बिर्ला कंपनीने अधिकार दिलेला नाही. - पंकज भेलमुख्य प्रवर्तक,बिर्ला वन्या प्रकल्प.
मुंबईतील आझाद मैदानावर करणार आंदोलन : ‘आमचा हक्क, आमचा आवाज, एकत्रित लढा’ अशी भूमिका घेत रहिवाशांनी या आंदोलनाचे आवाहन केलं आहे. प्रलंबित प्रश्नांवर संबंधित विकासक आणि व्यवस्थापनाकडून ठोस कार्यवाही, लेखी आश्वासनं आणि कामांच्या पूर्ततेसाठी निश्चित कालमर्यादा मिळणार का, याकडं आता रहिवाशांचं लक्ष लागलंं आहे. तर न्याय मिळेपर्यत धरणे अंदोलन सुरूच राहणार असून यापुढील आंदोलन मुंबईतील आझाद मैदान तर वेळ आली तर दिल्लीतील जंतरमंतरवर देखील आंदोलनाची तयारी सदनिकाधारकांनी दर्शवली आहे. दरम्यान, गेल्या दीड वर्षांपासून त्रस्त रहिवाशांनी महारेरा, पोलीस प्रशासन आणि उपनिबंधक सहकारी संस्था यांच्याकडे तक्रारी दाखल केल्याचं आंदोलनकर्ते उदयराज शेळके यांनी सांगितलं.
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