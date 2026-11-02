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ठाणे मनोरुग्णालयातील रुग्णांच्या हातांनी उजळणार दिवाळी; कल्पकतेतून साकारल्या सुंदर पणत्या आणि तोरणे

मनोरुग्णालयाच्या व्यवसायोपचार विभागात रुग्णांनी तब्बल एक हजार मातीचे दिवे रंगवून सजवले आहेत. यामध्ये मोर आणि कमळ पणत्यांचा समावेश आहे.

Thane Regional Mental Hospital Patients Craft One Thousands Diyas and Lanterns
ठाणे मनोरुग्णालयातील रुग्णांच्या हातांनी उजळणार दिवाळी (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : November 2, 2026 at 1:49 PM IST

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ठाणे : येथील प्रादेशिक मनोरुग्णालयात यंदा रुग्णांच्या सृजनशीलतेतून दिवाळीचा अनोखा उत्साह साकारला आहे. रुग्णांनी स्वतः तयार केलेल्या कलाकृतींच्या माध्यमातून त्यांच्या मनातील उमेद, आत्मविश्वास आणि स्वावलंबनाची अभिव्यक्ती समोर आली आहे.

मनोरुग्णालयाच्या व्यवसायोपचार विभागात रुग्णांनी तब्बल एक हजार मातीचे दिवे रंगवून सजवले आहेत. यामध्ये मोर आणि कमळ पणत्यांचा समावेश आहे. यासोबतच रुग्णांनी आकाशकंदील, तोरणं, सुगंधी उटणं, फुलवाती, अरोमा कँडल्स आणि लोकरीच्या रांगोळ्या तयार केल्या आहेत.

वैद्यकीय अधीक्षक डॉ. नेताजी मुळीक यांच्या मार्गदर्शनाखाली, विशेषतः महिला विभागातील रुग्णांनी 500 उटण्याची पाकिटे, आकर्षक तोरणं, रांगोळ्या आणि विविध वस्तू तयार करून यंदाची दिवाळी खऱ्या अर्थाने आनंददायी केली आहे.

ठाणे मनोरुग्णालयातील रुग्णांच्या हातांनी उजळणार दिवाळी (ETV Bharat)

व्यवसायोपचारांतर्गत रुग्णांची एकाग्रता, आकलनक्षमता वाढवण्यावर भर :

वास्तविक, ठाण्याच्या प्रादेशिक मनोरुग्णालयात औषधोपचारांसोबतच व्यवसायोपचाराच्या माध्यमातून रुग्णांचं पुनर्वसन केलं जात आहे. रुग्णांनी तयार केलेल्या विविध वस्तू यंदा दिवाळी प्रदर्शनात विक्रीसाठी ठेवण्यात आल्या असून, या उपक्रमामुळे त्यांच्यात स्वावलंबनाची भावना दृढ होत आहे. व्यवसायोपचारांतर्गत रुग्णांची एकाग्रता, आकलनक्षमता आणि कामातील सुसूत्रता वाढवण्यावर भर दिला जातो. रुग्णांनी बनवलेल्या वस्तूंना नागरिकांकडून मिळणारा प्रतिसाद आणि आर्थिक मोबदला त्यांच्या मनात नवा आत्मविश्वास निर्माण करत आहे. यंदा मनोरुग्णालयाची अंतर्गत सजावटही रुग्णांनी स्वतः तयार केलेल्या आकाशकंदील, पताका आणि तोरणांनी करण्यात येणार आहे. या उपक्रमासाठी डॉ. सुधीर पुरी, डॉ. जानवी केरझरकर आणि डॉ. आश्लेषा कोळी यांच्यासह रुग्णालयातील इतर अधिकारी व कर्मचाऱ्यांनी विशेष परिश्रम घेतले आहेत.

Diya made by people with mental health conditions
ठाणे मनोरुग्णालयातील रुग्णांच्या हातांनी उजळणार दिवाळी (ETV Bharat)

"नागरिकांनी या रुग्णांच्या कलाकृती खरेदी करून त्यांना प्रोत्साहन द्यावे. प्रेम, सन्मान आणि सहकार्याच्या माध्यमातून त्यांच्या मनात आत्मविश्वास निर्माण करणं हाच आमचा प्रयत्न आहे. त्यांच्या आयुष्यात आशेचा प्रकाश फुलवणं हीच माणुसकीची खरी दिवाळी आहे."- डॉ. नेताजी मुळीक, वैद्यकीय अधीक्षक

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TAGGED:

THANE REGIONAL MENTAL HOSPITAL
DIWALI
THANE MENTAL HOSPITAL DIWALI
ठाणे प्रादेशिक मनोरुग्णालय दिवाळी
मनोरुग्णालयातील रुग्णांची दिवाळी

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