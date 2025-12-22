तोतया नराधम पोलिसाला १० वर्षांची सक्त मजुरी, पोलीस असल्याची बतावणी करून महिलेवर केला होता बलात्कार
नवी मुंबईत पोलीस असल्याची बतावणी करून महिलेवर बलात्कार केल्याप्रकरणी एका व्यक्तीला १० वर्षांच्या सक्तमजुरीची शिक्षा झाली आहे.
By PTI
Published : December 22, 2025 at 1:28 PM IST
ठाणे - नवी मुंबईतील न्यायालयानं ४४ वर्षीय सुरक्षा रक्षकाला पोलीस अधिकारी असल्याची बतावणी करून २०१६ मध्ये एका महिलेवर बलात्कार केल्याप्रकरणी १० वर्षांच्या सक्तमजुरीची शिक्षा सुनावली आहे. बेलापूर न्यायालयाचे अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश पराग ए. साने यांनी आरोपी सागर बाबूराव धुळप याला भारतीय दंड संहितेच्या कलम ३७६ (बलात्कार), १७० (सरकारी नोकर असल्याची बतावणी करणे) आणि ३८४ (खंडणी) अंतर्गत दोषी ठरवलं.
न्यायालयानं या तोतया पोलिसाला बलात्कारासाठी १० वर्षे, पोलीस अधिकारी असल्याची बतावणी केल्याबद्दल दोन वर्षे आणि खंडणीसाठी तीन वर्षांच्या सक्तमजुरीची शिक्षा सुनावली. न्यायालयानं त्याच्यावर १,५०० रुपयांचा दंडही ठोठावला आणि सर्व शिक्षा एकाच वेळी भोगायच्या (समवर्ती) असतील, असे निर्देश दिले.
१५ डिसेंबर रोजी दिलेल्या या निकालाची प्रत सोमवारी माध्यमांना उपलब्ध झाली. अत्याचारग्रस्त पक्षाच्या म्हणण्यानुसार, १३ फेब्रुवारी २०१६ रोजी पीडित महिला आणि तिची मैत्रीण शेजारील मुंबईतील कुर्ला येथील एका लॉजमध्ये गेल्या होत्या, जिथे आरोपीने पोलीस अधिकारी असल्याची बतावणी करून त्यांना अडवलं. धुळपनं त्यावेळी २२ वर्षांच्या असलेल्या पीडितेच्या पालकांना माहिती देण्याची धमकी दिली आणि तिच्याकडून ३०,००० रुपयांची मागणी केली. आरोपीनं तिला जबरदस्तीने तुर्भे येथील एका लॉजमध्ये नेलं, जिथे त्यानं तिच्यावर बलात्कार केला.
न्यायाधीश साने यांनी, महिलेनं सार्वजनिक ठिकाणी मदतीसाठी आरडाओरड केली नाही, याचा अर्थ त्यांचे संबंध सहमतीने होते, हा बचावाचा युक्तिवाद फेटाळून लावला. "पीडितेचं वय आणि संपूर्ण खटला लक्षात घेता, केवळ या एका घटकामुळे संपूर्ण खटला फेटाळणे पुरेसे ठरणार नाही असं निरीक्षण नोंदवलं आहे. आरोपीनं पोलीस असल्याचं सांगितले होतं. त्यामुळेच तिनं आरडाओरड केली नाही," असं न्यायालयानं निकालात म्हटलं आहे.
हेही वाचा..
- ठाण्यात फॅमिली कोर्टाच्या आवारात कारमध्ये महिलेवर सामूहिक बलात्कार; एक जण अटकेत, दुसऱ्याचा शोध सुरू
- महाराष्ट्राला हादरा : सामूहिक बलात्कार करुन नराधमांनी विवस्त्र सोडलं, पीडित 14 वर्षीय बालिका नग्नावस्थेत गेली गावात चालत
- नात्यातील कटुतेचं बलात्काराच्या आरोपात रूपांतरित केल्यानं गुन्ह्याचं गांभीर्य कमी होते-सर्वोच्च न्यायालय