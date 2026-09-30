प्रदीप पूर्णेकर हत्या प्रकरण : "दबावाखाली राहू नका, सरकारे येतात अन् जातात", संजय राऊतांचा पोलिसांना थेट इशारा; ठाण्यात कडकडीत बंद!
ठाण्यात 'उबाठा'चे विभागप्रमुख प्रदीप पूर्णेकर यांची पाच आरोपींनी गोळ्या झाडून निर्घृण हत्या केली असून, राजकीय वर्चस्वाच्या वादातून हा पूर्वनियोजित कट रचल्याचा आरोप केला जात आहे.
Published : September 30, 2026 at 8:17 PM IST
ठाणे : ठाण्यात शिवसेना 'उबाठा'चे मानपाडा विभागप्रमुख प्रदीप पूर्णेकर यांची निर्घृण हत्या झाल्यानंतर ठाण्यात एकच खळबळ उडाली आहे. या घटनेमुळे बुधवारी ठाण्यात तणावपूर्ण वातावरण होतं. या राजकीय हत्येच्या निषेधार्थ बुधवारी कापूरबावडी, आझाद नगर, मनोरमा नगर आणि मानपाडा परिसरात कडकडीत बंद पाळण्यात आला. दुसरीकडे, या हत्येप्रकरणी कापूरबावडी पोलिसांनी पाच जणांविरोधात गुन्हा दाखल केला असून एकाला ताब्यात घेतल्याची माहिती पोलिसांनी दिली आहे. या हत्या प्रकरणाची तक्रार मंदार बबन घोडके यांनी पोलीस ठाण्यात दाखल केली आहे.
बुधवारी प्रदीप पूर्णेकर यांच्या हत्येनंतर शवविच्छेदनासाठी त्यांचा मृतदेह मुंबईच्या जे.जे. रुग्णालयात नेण्यात आला होता. बुधवारी दुपारी शवविच्छेदन करून मृतदेह रुग्णवाहिकेतून परत आणण्यात आला. संतप्त नागरिकांनी ही रुग्णवाहिका थेट कापूरबावडी पोलीस ठाण्यात नेण्याचा प्रयत्न केला, तेव्हा पोलिसांनी त्यांना अडवलं. त्यावेळी 'उबाठा'चे माजी खासदार राजन विचारे यांनी मध्यस्थी केल्यानंतर रुग्णवाहिका कापूरबावडी पोलीस ठाण्याच्या आवारात नेण्यात आली. या रुग्णवाहिकेसह नागरिकांनी पोलीस ठाण्याच्या आवारातच ठिय्या आंदोलन सुरू केलं. संध्याकाळी 6 वाजेपर्यंत नागरिकांचे हे ठिय्या आंदोलन सुरूच होतं.
'घर का भेदी लंका ढाये' असाच काहीसा प्रकार या प्रकरणात घडला आहे. मृत प्रदीप पूर्णेकर हे ठाणे काँग्रेसचे माजी शहराध्यक्ष दिवंगत बाळकृष्ण पूर्णेकर यांच्या चुलत भावाचे मुलगा होते. मानपाडा आणि आझाद नगर परिसरातील राजकीय वर्चस्वाच्या स्पर्धेतून हा वाद निर्माण झाला आणि अखेर त्याचं पर्यावसान या निर्घृण हत्येमध्ये झालं असल्याचं सांगण्यात येत आहे.
नेमकं घडलं काय?
28 सप्टेंबर रोजी रात्री 8 वाजता प्रदीप पूर्णेकर आपल्या कार्यालयात बसले होते. त्यावेळी कार्यालयात मंदार घोडके आणि त्यांचा मित्र राहुल जैस्वाल हेही उपस्थित होते, तर कार्यालयाबाहेर तेजस वानखेडे आणि प्रदीप पूर्णेकर यांचे मोठे भाऊ जयनाथ पूर्णेकर उभे होते. याच वेळी प्रदीप पूर्णेकर यांचा पूर्वीचा सहकारी पप्या शिंदे हा कार्यालयात येऊन बसला होता. महापालिका निवडणुकीत पप्या शिंदे हा पूर्णेकरांची साथ सोडून दुसऱ्या पक्षात गेला होता; मात्र तो अचानक पूर्णेकरांच्या कार्यालयात आला आणि सुमारे एक तास तिथेच बसून राहिला.
त्यानंतर दुसऱ्या दिवशी, 29 सप्टेंबर रोजी रात्री 9:30 वाजता पप्या शिंदे पुन्हा कार्यालयात आला. त्यावेळी तक्रारदार घोडके आणि जैस्वाल कार्यालयाबाहेर आले. तेव्हा त्यांना बाहेर निखिल यादव ऊर्फ शूटर, स्थानिक रहिवासी संतोष कनोजिया ऊर्फ टल्ली, तोंडाला पांढरा रुमाल बांधलेला व काळे कपडे घातलेला एक इसम आणि काळ्या रंगाचं हेल्मेट घातलेला आणखी एक जण उभा असलेला दिसला. तक्रारदार कार्यालयाबाहेर येताच ही बाहेर थांबलेली टोळी आत घुसली आणि त्यांनी पूर्णेकरांवर गोळीबार करून त्यांची हत्या केली. गुन्हा केल्यानंतर आरोपी दुचाकीवरून पळून गेले, मात्र पप्या शिंदे घटनास्थळीच थांबून होता.
आरोपी निष्पन्न; पप्या शिंदे पोलिसांच्या ताब्यात
प्रदीप पूर्णेकर यांच्या हत्येनंतर इतर चार आरोपी दुचाकीवरून फरार झाले, मात्र पप्या शिंदे हा घटनास्थळीच रेंगाळत असल्यानं पोलिसांनी त्याला ताब्यात घेतलं आहे. हा हल्ला पप्या शिंदे याच्या डोळ्यांदेखत झाला, तरीही त्यानं हल्लेखोरांना रोखण्याचा किंवा प्रतिकार करण्याचा कोणताही प्रयत्न केला नाही. त्यामुळे पप्या शिंदे यानंच इतर आरोपींच्या मदतीनं हा कट रचून हत्या घडवून आणल्याचं तक्रारीतील आरोप आणि घटनास्थळावरील परिस्थितीवरून सांगण्यात येत आहे. याच संशयावरून पोलिसांनी पप्या शिंदे याला ताब्यात घेतलं आहे. दरम्यान, या गुन्ह्यातील सर्व आरोपींची ओळख पटली असून त्यांची नावं पोलिसांना निष्पन्न झाल्याची माहिती पोलीस सह-आयुक्त डॉ. ज्ञानेश्वर चव्हाण यांनी दिली आहे.
आरोपींच्या शोधासाठी ठाणे पोलिसांची 10 पथके रवाना
प्रदीप पूर्णेकर यांच्या हत्येनंतर ठाणे पोलीस दलाचे सह-आयुक्त डॉ. ज्ञानेश्वर चव्हाण यांनी परिस्थितीचा आढावा घेतला. याविषयी माहिती देताना त्यांनी सांगितलं की, सर्व आरोपींची ओळख पटली असून या प्रकरणाचा अत्यंत सखोल तपास केला जात आहे. पोलीस या प्रकरणाकडे राजकीय वर्चस्व, सामाजिक क्षेत्र आणि वैयक्तिक वाद अशा सर्व बाजूनं लक्ष केंद्रित करून तपास करत आहेत. सध्या फरार असलेल्या इतर आरोपींचा माग काढण्यासाठी आणि त्यांच्या अटकेसाठी ठाणे पोलिसांची 10 विशेष पथके विविध ठिकाणी रवाना करण्यात आली आहेत.
माजी महापौरांच्या पतीच्या नावाचा उल्लेख; पूर्वनियोजित कटाचा दावा
या प्रकरणात मृत प्रदीप पूर्णेकर यांचे सुपुत्र राम पूर्णेकर यांनी ठाण्याच्या माजी महापौर मीनाक्षी शिंदे यांचे पती राजेंद्र शिंदे यांच्या नावाचा थेट उल्लेख केला आहे. हत्या करणाऱ्या आरोपींसोबत हत्येपूर्वी राजेंद्र शिंदे हे बैठक करत असताना आपण स्वतः पाहिलं होतं, असा खळबळजनक दावा राम पूर्णेकर यांनी सोशल मीडियाच्या माध्यमातून केला आहे. तसंच ही हत्या म्हणजे एक पूर्वनियोजित कट असल्याचा आरोपही त्यांनी केला आहे. या सर्व घडामोडींमुळे प्रदीप पूर्णेकर यांची हत्या ही राजकीय संघर्षातूनच झाल्याचं उघड होत आहे. मात्र, हत्येमागचं नेमकं मुख्य कारण अद्यापही अधिकृतपणे गुलदस्त्यात आहे. या हत्येमागील खऱ्या कारणांचा लवकरच खुलासा होईल आणि पोलीस फरार आरोपींना लवकरच गजाआड करतील, अशी माहिती पोलीस सह-आयुक्त डॉ. ज्ञानेश्वर चव्हाण यांनी दिली आहे.
नेत्यांचे पोलिसांवर गंभीर आरोप आणि इशारा
"एफआयआर (FIR) मध्ये किती लोकांची नावे आहेत? या हत्येचे मुख्य सूत्रधार म्हणून मीनाक्षी शिंदे आणि राजेंद्र शिंदे यांचं नाव समोर येत आहे, मग तरीही एफआयआरमध्ये त्यांची नावं का नाहीत? जोपर्यंत या दोघांची नावे एफआयआरमध्ये समाविष्ट केली जात नाहीत, तोपर्यंत आम्ही शांत बसणार नाही. ठाण्यासारख्या मोठ्या शहरात अशी दिवसाढवळ्या घटना घडत आहे, यामुळे पोलिसांचीच अब्रू जात आहे." - आदित्य ठाकरे
"या हत्येप्रकरणी दोघांचीही नावं तत्काळ एफआयआरमध्ये समाविष्ट करा, कारण त्यांचे नातेवाईक स्वतः पोलिसांना पुरावे देत आहेत. गुन्हेगारांसोबत राजेंद्र शिंदे यांचे फोटोही समोर आले आहेत. सध्याच्या व्यवस्थेवरून सर्वांचाच विश्वास उडाला आहे. मृत पूर्णेकर यांच्या मुलाच्या विधानानुसार आणि मागणीनुसार एफआयआरमध्ये नावे घेतलीच पाहिजेत. आता कोर्ट देखील सरकारच्या बाजूनं राहिलेले नाही." - संजय राऊत
संजय राऊतांचा इशारा
पुढे इशारा देताना संजय राऊत म्हणाले, "जोपर्यंत एफआयआरमध्ये या दोन मुख्य सूत्रधारांची नावे समाविष्ट केली जात नाहीत, तोपर्यंत आम्ही मृतदेह ताब्यात घेणार नाही आणि इथून हटणार नाही. जर नावे घेतली नाहीत तर संपूर्ण महाराष्ट्र ठाण्यामध्ये उतरेल, नाहीतर आम्ही थेट उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या घरावर धडक देऊ. ठाण्यात नेमकं कोणाचं शासन सुरू आहे? जर योग्य कारवाई झाली नाही, तर ठाण्यातील याचे परिणाम खूप गंभीर होतील."
"आम्ही या प्रकरणाचा सखोल पाठपुरावा करत आहोत आणि तपास सुरू आहे. चौकशीसाठी कोणालाही आणि कधीही बोलावलं जाऊ शकतं." मात्र, आंदोलक आणि नेते या दोन्ही मुख्य सूत्रधारांवर कधी कारवाई होणार आणि एफआयआरमध्ये त्यांची नावे कधी टाकणार, या मागणीवर ठाम आहेत.'' - पोलीस सह-आयुक्त डॉ. ज्ञानेश्वर चव्हाण
''कायदा-सुव्यवस्थेचे वाभाडे निघालेलं ठाणे ...''
संजय राऊत यांनी पोलिसांना कडक शब्दांत सुनावलं की, हा थेट खून आहे, त्यामुळे कोणत्याही दबावाखाली राहून काम करू नका. सरकारं येतात आणि जातात, हे नेहमी लक्षात ठेवा. गेल्या काही काळापासून ठाण्यात अत्यंत भयंकर घटना घडत आहेत; अगदी ऑन-ड्यूटी असलेल्या एका पोलिसालाही मारहाण करण्यात आली. आम्ही पूर्वी कधीही असे कायदा-सुव्यवस्थेचे वाभाडे निघालेलं ठाणे पाहिलं नव्हतं. त्यामुळे जोपर्यंत मृत प्रदीप पूर्णेकर यांच्या कुटुंबीयांचं पूर्ण समाधान होत नाही आणि त्यांच्या मागण्या मान्य होत नाहीत, तोपर्यंत आम्ही या पोलीस ठाण्यातून बाहेर पडणार नाही."
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