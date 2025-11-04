ETV Bharat / state

उपमुख्यमंत्र्यांच्या ठाण्यात नऊ महिन्यात हजारांच्यावर अपहरणाचे गुन्हे; ७१६ गुन्ह्यांचा पोलिसांनी लावला शोध

ठाण्यात २०२५ च्या पहिल्या नऊ महिन्यात ठाणे पोलिसांनी ७१६ गुन्ह्यांचा शोध लावला आहे.

Thane Police
ठाणे पोलीस आयुक्तालय (ETV Bharat Reporter)
ठाणे : राज्याचे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या ठाणे आयुक्तालयाच्या हद्दीत ऑक्टोबर महिन्यात विविध पोलीस ठाण्याच्या हद्दीतून तब्बल दोन डझन पेक्षा अधिक अपहरणाच्या गुन्ह्याची नोंद करण्यात आलेली आहे. तर सन २०२५ या वर्षाच्या जानेवारी ते सप्टेंबर या नऊ महिन्याच्या कालावधीत अपहरणाच्या गुन्ह्यात वाढ होत असतानाचा आकडा हजार पार झालेला आहे. तब्बल १ हजार ३४ गुन्ह्यांची नोंद करण्यात आलेली आहे. तर यांच्या तपासाअंती ठाणे पोलिसांना ७१६ गुन्ह्यांचा शोध लावण्यात यश आल्याची माहिती, ठाणे पोलिसांचे प्रवक्ते शैलेश साळवी यांनी दिली.


कोणते आहेत गुन्हे : सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशामुळं प्रेमविवाह, पळून गेलेले, हरवलेले, कंटाळून घर सोडून गेलेल्या व्यक्तींचा अपहरण या अंतर्गत गुन्हा नोंदविण्यात येतो. मात्र यंदाच्या वर्षी अल्पवयीन मुली घरी काही न सांगता निघून गेल्याच्या घटनांमध्ये वाढ झाल्यानं पालकवर्ग हवालदिल झाला आहे. मागील नऊ महिन्यात दाखल गुन्ह्यात अल्पवयीन मुले, मुली, प्रेमाला विरोध झाल्यास, घरच्या त्रासाला कंटाळलेले, ज्येष्ठ नागरिक किंवा तरुण बेपत्ता झाल्यास त्यांच्या मिसिंगची तक्रार अपहरण म्हणूनच कायद्यानुसार दाखल करण्यात येते. तसे न्यायालयाचे आदेश असल्यामुळं बेपत्ता व्यक्तीबाबत अपहरणाचां गुन्हा दाखल करण्यात येतो. त्यामुळंच आकडेवारीत वाढ होत असल्याची माहिती, पोलिसांनी दिली.

गुन्ह्यात मोठ्या प्रमाणात मुलींचा आणि मुलांचा समावेश : सन २०२५ या वर्षाच्या नऊ महिन्यात दाखल झालेल्या अपहरणाच्या गुन्ह्यात मोठ्या प्रमाणात अल्पवयीन मुलींचा आणि मुलांचा समावेश आहे. तर ठाणे पोलिस आयुक्तालयात असलेल्या विविध पोलीस ठाण्यात प्रत्येक महिन्याला दाखल होणाऱ्या गुन्ह्यांची आकडेवारी ही शंभरी पार असल्याचे रेकॉर्डवरून स्पष्ट होत आहे. या नऊ महिन्यात केवळ ८९ गुन्ह्यांची नोंद करण्यात आलेली आहे. तर आठ महिन्यात अपहरणाचा आकडा शंभरी पार असल्याचं आकडेवारीवरून समोर आलं आहे.



गुन्ह्यात अल्पवयीन मुलांचा समावेश : ठाणे आयुक्तालयाच्या हद्दीतील विविध पोलीस ठाण्यात दाखल गुन्ह्यात १३ ते १५ वयोगट याचसोबत १५ ते १७ वयोगटाच्या मुले आणि मुलींचा समावेश आहे, तर दाखल गुन्ह्यात ७५ टक्क्यापेक्षा जास्त गुन्ह्यात अल्पवयीन मुलांचा समावेश आहे. ठाणे पोलिसांनी या बेपत्ता झालेल्यांचा शोध घेण्यासाठी कसोशीने प्रयत्न करत विशेष मोहीम राबवून आणि मनुष्यबळ कामाला लावून यशस्वीरीत्या शोध कार्य केलेले आहे. सन २०२५ या वर्षातील नऊ महिन्यात १ हजार ३४ जणांपैकी पोलिसांच्या विशेष मोहिमेत तब्बल ७१६ बेपत्तांचा शोध लावून त्यांच्या पालकाच्या स्वाधीन करण्याची यशस्वी कामगिरी ठाणे पोलिसांनी पार पाडली आहे.



अपहरणाचे दाखल गुन्ह्यांचा नऊ महिन्यांचा तक्ता

महिनादाखल गुन्हे शोध लागलेले गुन्हे
जानेवारी, २०२५१२० ९०
फेब्रुवारी, २०२५ ११३८५
मार्च, २०२५ ११५७५
एप्रिल, २०२५१३०९०
मे,२०२५११८११८
जून, २०२५११९८४
जुलै, २०२५११६७५
ऑगस्ट,२०२५८९५७
सप्टेंबर, २०२५११४८५
एकूण१,०३४ ७१६
-




अपहरण झालेल्या गुन्ह्यात तपास करणं कठीण असले तरीही गुन्ह्याची उकल करण्यात ठाणे पोलिसांना चांगलं यश आलं आहे. यांत्रिकी अभ्यास आणि तपासाच्या अनुभवामुळं हे शक्य झाल्याची माहिती, ठाणे पोलिसांचे प्रवक्ते शैलेश साळवी यांनी दिली.

