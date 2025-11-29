ETV Bharat / state

पर्यटनाच्या नावाखाली थायलंडच्या महिलांचं शारीरिक शोषण; एका दलालास अटक, थायलंडच्या दोन तरुणींची सुधारगृहात रवानगी

कासारवडवली पोलीस ठाण्याच्या हद्दीत एक धक्कादायक प्रकार उघडकीस आला आहे. इथं थायलंडच्या दोन तरुणींकडून वेश्याव्यवसाय करून घेतला जात होता. याप्रकरणी एका दलालास अटक केली आहे.

वेश्याव्यवसाय करणाऱ्या थायलंडमधील तरूणींना पोलिसांनी ताब्यात घेतलं (File Photo)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : November 29, 2025 at 4:23 PM IST

Updated : November 29, 2025 at 5:36 PM IST

ठाणे : ठाणे पश्चिममधील आनंदनगर भागातील एका हॉटेलमध्ये थायलंडच्या महिलांकडून चालवल्या जाणाऱ्या सेक्स रॅकेटचा ठाणे पोलिसांनी पर्दाफाश केला. एका समाजसेवकानं पोलिसांना दिलेल्या माहितीनंतर पोलिसांनी ही कारवाई केली. या माहितीची खातरजमा करत पोलिसांनी बोगस ग्राहकांद्वारे छापेमारी करुन थायलंड देशातील विदेशी महिलेला पिटा कायद्यानुसार अटक करुन तिच्या ताब्यातील दोन थायलंडच्या तरुणींची सुटका केली. सध्या त्यांची रवानगी महिला सुधारगृहात केली आहे.

अनेक महिलांचं होतं शोषण : आपल्या देशाचं घटलेलं उत्पन्न आणि भारतात वाढलेली मागणी लक्षात घेत थायलंडमधील अनेक महिला भारतात पर्यटन व्हिसावर पैसे कमवण्यासाठी येतात. अशा महिलांना वेश्या वृत्तीसाठी भाग पाडणाऱ्या थायलंडच्या महिलेवर ठाणे पोलिसांनी पिटानुसार कारवाई करत अटक केली. याप्रकरणाच्या तपासात मुंबई आणि ठाणे परिसरात पर्यटनाच्या नावाखाली अनेक महिलांचं शोषण होत असल्याचं पोलिसांच्या तपासात समोर आलं आहे.

प्रतिक्रिया देताना सामाजिक कार्यकर्ते बिनु वर्गीस (ETV Bharat Reporter)

अशी केली पोलिसांनी कारवाई : कासारवडवली पोलीस ठाण्याच्या हद्दीत थायलंड देशातील महिला दलाल विदेशी तरुणींसोबत वेश्याव्यवसाय चालवत असल्याची माहिती पोलिसांना मिळाली. सदर दलाल महिला आनंदनगर सिग्नल, सुरज बायके हॉटेलजवळ ग्राहकांना मुलींचे फोटो पाठवून ग्राहक मिळवण्यासाठी येणार असल्याची माहिती पोलिसांना मिळली. यानंतर पोलिसांनी बोगस ग्राहक पाठवून आनंदनगर येथील हॉटेल सुरज बायके इथं छापेमारी केली. यावेळी पोलिसांनी थायलंडच्या दलाल महिलेला अटक करुन तिच्या ताब्यातील थायलंडच्या दोन तरुणींना ताब्यात घेतलं. त्या दोन तरुणींची सुटका करत त्यांची रवानगी महिला सुधारगृहात केली.

विदेशी मुलींना दाखवलं जातं पैशाचं आमिष : थायलंड देशातील तरुणींना पैशाचं आमिष दाखवून भारतात आणलं जातं. यानंतर त्यांच्याकडून वेश्याव्यवसाय करून घेणारी टोळी सक्रिय असल्याचा संशय पोलिसांना आहे.

असा सुरू आहे व्यवसाय : जगभरातून अनेक नागरिक थायलंडमध्ये पर्यटनासाठी जात असतात. अशाच प्रकारे थायलंडमधील महिलांना अनेक देशात पैसे कमावण्यासाठी इतर देशात पाठवलं जातं. मात्र तिथं गेल्यावर त्यांचा पासपोर्ट काढून घेतात आणि त्यांच्यावर अत्याचार करून त्यांना वेश्या वृत्तीसाठी भाग पाडलं जातं. भारतात आल्यावर राहण्याचा पत्ता चुकीचा दिला जातो. जेणेकरून व्हिसा संपल्यावर यंत्रणांना त्यांची माहिती मिळत नाही.

भाड्यानं घर देणाऱ्यांवर देखील होणार कारवाई : "भारताच्या बाहेर राहणाऱ्या नागरिकांनी भारतात घर भाड्यानं घेतल्यावर पोलिसांचं व्हेरिफिकेशन करणं बंधनकारक आहे. मात्र जास्त भाड्याच्या आमिषानं अनेक लोक पडताळणी न करता अशा विदेशी नागरिकांना घर भाड्यानं देतात. त्यामुळं आता भारतात बेकायदेशीररित्या राहणाऱ्या लोकांवर तर कारवाई होणार आहे. यासोबत त्यांना घर देणाऱ्यांवर देखील कारवाई होणार आहे. यासाठी ठाणे पोलीस विशेष मोहीम घेणार आहेत," अशी माहिती पोलीस उपायुक्त प्रशांत कदम यांनी दिली.

Last Updated : November 29, 2025 at 5:36 PM IST

