ETV Bharat / state

दरोड्याच्या तयारीत असलेल्या झारखंडच्या नक्षलवाद्यासह अन्य पाच जणांना ठोकल्या बेड्या; इतकं साहित्य केलं जप्त

मुंबई नाशिक महामार्गावर वाहन चालकांना लुटण्याच्या तयारीत असलेल्या एका नक्षलवाद्यासह इतर पाच आरोपींना पोलिसांनी बेड्या ठोकल्या.

Police Arrested Jharkhand Naxalite
पकडण्यात आलेले आरोपी (ETV Bharat Reporter)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : October 19, 2025 at 5:55 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ठाणे : 'नाशिक-मुंबई हायवेवर वाहनं अडवून अग्निशस्त्रांसह दरोडा टाकण्याच्या तयारीत असणाऱ्या झारखंडमधील नक्षलवाद्यासह अन्य पाच जणांना पोलिसांनी बेड्या ठोकल्या आहेत. राजेंद्र महेश यादव (27) असं झारखंडच्या नक्षलवाद्याचं नाव आहे. त्याच्यासह मोहम्मद सरफराज अब्दुल सत्तार अन्सारी (36), अब्दुल रहीम सलीम अन्सारी (30), सद्दाम अबुल अन्सारी (30), शिवकुमार चौठा उराव (40) आणि अरविंद बाबूराव यादव (21) या आरोपींना ठाणे शहर पोलीस दलाच्या गुन्हे शाखेनं कारवाई करत जेरबंद केलं आहे. त्यांच्याकडून चारचाकीसह 03 अग्निशस्त्रं, 04 जिवंत काडतुसं, 01 लोखंडी कोयता, 01 लोखंडी कटावणी, मिरची पूड, रस्सी तसेच 06 मोबाईल फोन, असा सुमारे 8 लाखांचा मुद्देमाल जप्त करण्यात आला आहे.

डोळ्यात मिरची पूड टाकून लुटण्याची तयारी : या संदर्भात अधिक माहिती गुन्हे शाखेचे पोलीस उपायुक्त अमरसिंग जाधव यांनी माहिती दिली. ते म्हणाले, की "ठाण्यातील खारेगाव टोल नाक्याकडून कळवा बाजूकडं जाणाऱ्या रस्त्यावर टोल नाक्यापासुन सुमारे 200 मीटर अंतरावर एका चारचाकी गाडीतून झारखंड इथून सहा जण नाशिक मुंबई हायवे रस्त्यानं प्रवास करणाऱ्या वाहनांना थांबवून त्यांना प्राणघातक शस्त्राचा धाक दाखवत तसेच त्यांच्या डोळ्यात मिरची पूड टाकून त्यांच्याकडील मौल्यवान ऐवज चोरी करण्याच्या उद्‌देशानं दरोड्याच्या तयारीत असल्याची माहिती ठाणे शहर मालमत्ता गुन्हे कक्षेचे पोलीस हवालदार संदीप भागरे यांना मिळाली होती. त्यानुसार, वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक गोरखनाथ घार्गे यांच्या मार्गदर्शनाखाली 14 ऑक्टोबर 2025 रोजी साडेसहा वाजण्याच्या सुमारास सापळा रचून त्यांना ताब्यात घेतलं. याप्रकरणी कळवा पोलीस ठाण्यात भारतीय न्याय संहिता 2023 चे कलम 310(4), (6) सह भाहका 3. 25 45. 4, 25 सह महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम सन 1951 चे कलम 37 (1), 135 प्रमाणं गुन्हा दाखल करून त्यांना अटक केली. त्यांच्याकडून सात लाख 96 हजार 900 रुपयांचा मुद्देमाल हस्तगत केला आहे. अटकेतील सहा जण कारवाईच्या एक दिवस आधी ठाण्यात आले होते, अशी माहिती पोलिसाना अधिक तपासात मिळाली आहे."

एकावर नक्षली कारवाईचा गुन्हा : यामध्ये नक्षलवादी राजेंद्र यादव याच्यावर झारखंड इथं गुन्हा दाखल असून इतरांवर वाहनचोरी आणि मारामारीचे गुन्हे दाखल आहेत. तसेच त्यांच्यावर महाराष्ट्रात एकही गुन्हा दाखल नसल्याची माहिती पोलिसांनी दिली. ही कारवाई, ठाणे शहर मालमत्ता गुन्हे कक्षाचे वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक गोरखनाथ घार्गे, सहायक पोलीस निरीक्षक अब्दुल मलीक, पोलीस उपनिरीक्षक संजय मिले, सहायक पोलीस उपनिरीक्षक शिवाजी गायकवाड, पोलीस हवालदार दिनेश कुंभारे या पथकानं केली आहे.

हेही वाचा :

  1. नक्षलवादाच्या शेवटाची सुरुवात महाराष्ट्रातून सुरू; लवकरच छत्तीसगड, तेलंगाणामधून नक्षलवादाचं . . .: भूपतीच्या आत्मसमर्पणावेळी देवेंद्र फडणवीसांचं मोठं विधान
  2. गडचिरोलीतील जहाल महिला नक्षलवाद्याचं छत्तीसगडमध्ये आत्मसमर्पण, 20 वर्ष नक्षल चळवळीत सक्रिय
  3. झारखंडमध्ये सुरक्षा दलांची मोठी कारवाई, 10 लाख रुपयांचे बक्षीस असलेला नक्षलवादी ठार!

TAGGED:

NASHIK MUMBAI HIGHWAY
JHARKHAND NAXALITE
झारखंडमधील नक्षलवाद्याला बेड्या
मुंबई नाशिक महामार्ग
POLICE ARRESTED JHARKHAND NAXALITE

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

दिवाळी 2025 : iPhone 16 Pro वर मोठी सवलत, फ्लिपकार्ट ते क्रोमा पर्यंत सर्वोत्तम डील्स

OnePlus Ace 6 : लवकरच 7,800mAh बॅटरीसह लॉंच होण्याची शक्यता

ओप्पो फाइंड X9 सीरिज भारतात नोव्हेंबरमध्ये लाँच होणार; मीडियाटेक डायमेंसिटी 9500 सोबत भागीदारी

मेटाचं इन्स्टाग्राम आणि फेसबुक रील्ससाठी हिंदी डबिंगसह AI फीचर लाँच

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.