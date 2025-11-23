कुख्यात गुंड बाबू गायकवाडला ठोकल्या बेड्या : दोन डझन गुन्हे, खुनाचा प्रयत्न करुन होता फरार
कुख्यात गुंड बाबू गायकवाडला (Babu Gaikwad) हिललाइन पोलिसांकडून अटक करण्यात आली आहे. एका व्यक्तीच्या खुनाचा प्रयत्न करुन तो फरार झाला होता.
Published : November 23, 2025 at 7:17 PM IST
ठाणे : दोन डझन गंभीर गुन्हे दाखल असलेला कुख्यात गुंड बाबू (Babu Gaikwad) हा दीड वर्षापासून पोलिसांना गुंगारा देत लपत छपत दिवस काढत होता. मात्र, पोलिसांना त्याचा सुगावा लागताच हिल लाईन पोलिसांनी त्याच्या घराला वेढा घालत फिल्मी स्टाईलनं राहत्या घरातून त्याला बेड्या ठोकल्या. अक्षय सुरेश गायकवाड उर्फ बाबू ( वय ३५ ) असं अटक करण्यात आलेल्या कुख्यात गुंडाचं नाव आहे.
दोन डझन गुन्हे दाखल : पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, कुख्यात गुंड अक्षय सुरेश गायकवाड उर्फ बाबू हा उल्हासनगर कॉम्प नंबर ५ भागातील गायकवाड पाडा येथे राहतो. तो राहत असलेल्या भागात त्याची दहशत असतनाच, त्याच्यावर उल्हासनगर शहरातील विविध पोलीस ठाण्यात दोन डझनच्या आसपास गुन्हे दाखल आहेत. याच गुंड बाबूनं दीड वर्षापूर्वी हील लाईन पोलीस ठाण्याच्या हद्दीत एका तरुणाला ठार मारण्याचा प्रयत्न केल्याप्रकरणी भारतीय न्याय संहिता 2023 चे कलम 109,115(2),352,3(5), महाराष्ट्र पोलीस कायदा कलम 37 (1),135 प्रमाणे 18 एप्रिल २०२५ रोजी गुन्हा दाखल होता. तेव्हापासून पोलीस पथक त्याला वेगवेगळ्या ठिकाणी शोधत होते.
गुंड बाबू गायकवाडला ठोकल्या बेड्या : "गुंड बाबू राहत असलेल्या परिसरात दिसल्याची माहिती पोलिसांना मिळाली होती. या माहितीच्याआधारे वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक संदीप शिवले, गुन्हे शाखेचे पोलीस निरीक्षक सिद्धेश्वर कैलासे यांच्या मार्गदर्शनाखाली सहायक पोलीस निरीक्षक दत्तात्रय सानप, उपनिरीक्षक संग्राम मालकर, अंकुश सुरेवाड, अविनाश सुर्वे यांच्यासह हिल लाईन तपास पथकानं आज (२३ नोहेंबर) भल्या पाहटे गुंड बाबूच्या घराला साध्या वेशात जाऊन वेढा घातला. त्यानंतर शिताफीनं त्याच्यावर झडप घालून त्याला बेड्या ठोकल्या," अशी माहिती, पोलीस उपायुक्त सचिन गोरे यांनी दिली.
दरम्यान, आरोपी गुंड बाबू गायकवाडवर हिल लाईन पोलीस ठाण्यात ७ गुन्हे, शिवाजीनगर पोलीस ठाण्यात ८ गुन्हे, विठ्ठलवाडी पोलीस ठाण्यात 3 गुन्हे, मध्यवर्ती पोलीस ठाण्यात १ गुन्हा, उल्हासनगर पोलीस ठाण्यात १ गुन्हा, कल्याणच्या कोळसेवाडी पोलीस ठाण्यात १ गुन्हा, लोणावळा पोलीस ठाण्यात १ हाफ मर्डरचा गुन्हा तसेच शिवाजीनगर पोलीस ठाण्यात एम.पी.डी.ए कायद्यानुसार गुन्हा दाखल आहे. कुख्यात गुंड बाबूला पकडल्यामुळं उल्हासनगर शहरातील नागरिकांसह व्यापाऱ्यांनी या गुंडाच्या जाचातून मुक्ती मिळाल्याची प्रतिक्रिया दिली. गुंड बाबूला आज न्यायालयात हजर केलं असता, त्याला दोन दिवसाची पोलीस कोठडी सुनावल्याची माहिती, उपायुक्त सचिन गोरे यांनी दिली.
