उमेदवार हजर नसतानाही अर्ज घेतला मागे; 'बिनविरोधसाठी चालला होता खटाटोप', भाजपा बंडखोर उमेदवाराचा गंभीर आरोप
उमेदवार उपस्थित नसताना उमेदवारी अर्ज मागे घेण्यात आला असल्याचा गंभीर आरोप संबंधित बंडखोर उमेदवारानं केला आहे.
Published : January 5, 2026 at 8:15 PM IST
ठाणे - ठाण्यातील एका भाजपा बंडखोर उमेदवाराचा उमेदवारी त्याच्या अपरोक्ष मागं घेऊन निवडणूक बिनविरोध झाल्याचं सांगण्यात येत होतं. हा प्रकार ठाण्यातील प्रभाग क्रमांक 5 मधील शिवसेनेच्या जयश्री डेव्हिड यांना निवडणूक अधिकारी सत्वशीला शिंदे यांनी बिनविरोध घोषित केलं होतं. मात्र, ऐनवेळेस विक्रम चव्हाण हे उमेदवार वेळ संपल्यावर निवडणूक कार्यालयात पोहचले आणि मग हरकत घेतल्यावर अर्ज करा, असं उत्तर मिळाल्यानंतर त्यांची अपक्ष उमेदवारी कायम राहिली. त्यामुळं निवडणूक बिनविरोध करता आली नाही.
विक्रम चव्हाण असं या अपक्ष उमेदवाराचं नाव आहे. भाजपाच्या ओबीसी सेलचे ते अध्यक्ष आहेत, मात्र त्यांनी शिवसेनेच्या जयश्री डेव्हिड यांच्या विरोधात उमेदवारी अर्ज भरला होता. हाच अर्ज मागे घेण्यासाठी दबाव आणला जात होता, असा आरोप त्यांनी केला. "माझ्या घरी माणसं पाठवून प्रभाग समिती कार्यालयात नेण्यात आले आणि खोटा अर्ज देण्यास भाग पाडलं," असा आरोप विक्रम चव्हाण यांनी केला.
संजय राऊत यांचा आरोप - RO यांच्या माध्यमातून बिनविरोध नगरसेवक निवडले जात असल्याचा आरोप संजय राऊत यांनी केला होता. या प्रकरणात देखील RO यांनी स्वतः उमेदवार उपस्थित नसताना त्याचा अर्ज सूचकनं दिलेल्या अर्जावरून मागे कसा घेतला? हा मोठा प्रश्न निर्माण होत आहे. या प्रकरणावरून बिनविरोध निवडून येण्यासाठी विविध प्रकारे दबाव आणला गेला हे स्वतः विक्रम चव्हाण यांनी मान्य केल्याने विरोधक करत असलेल्या आरोपात तथ्य असल्याचे दिसून येत आहे.
नियम काय सांगतो? - निवडणूक आयोगाने दिलेल्या नियमानुसार, उमेदवारी अर्ज दाखल करणे आणि माघारी घेणे हा उमेदवाराचा हक्क आहे. हा हक्क कोणालाही हिरावून घेता येत नाही. निवडणुका बिनविरोध करण्यासाठी साम, दाम, दंड, भेद वापरण्यात आल्याचे आरोप विरोधकांकडून होत असले तरी प्रशासनाने केलेली हलगर्जी ही सत्ताधाऱ्यांना अशा रीतीने अप्रत्यक्षरित्या मदत करताना ठाण्यात पाहायला मिळाली, असा आरोप उमेदवारानं केला.
निवडणूक अधिकाऱ्यांची प्रतिक्रिया - बिनविरोध झाल्याचा प्रकार समोर आल्यानंतर त्या प्रभागातील आरओ सत्वशीला शिंदे यांनी आपण याबाबत चौकशी करूच, पण निवडणूक आता बिनविरोध होणार नाही, असं सांगितलं. शिवाय अर्ज मागं घेतलेल्या यादीतून चव्हाण यांचे नाव वगळलं असल्याचंही त्यांनी सांगितलं. याबाबत वरिष्ठांना देखील माहिती देण्यात आली आहे, असं सत्वशीला शिंदे यांनी सांगितलं.
अर्ज मागे घेतलेले उमेदवार गायब - बिनविरोध झालेल्या निवडणुकांमध्ये ज्या उमेदवारांनी अर्ज मागे घेतले आहेत, अशा उमेदवारांचा आता शोध घेतला जात आहे. एकीकडं राज्य निवडणूक आयोगाने चौकशीचे आदेश दिले असताना निवडणुकीच्या काळात झालेले अधिकाऱ्यांवरील आरोपाचे अर्ज हे सत्ताधाऱ्यांच्या भ्रष्टाचाराच्या संगनमताचं प्रतीक असल्याचं मनसे नेते अविनाश जाधव यांनी सांगितलं. आज नाहीतर उद्या हे अर्ज मागे घेणारे उमेदवार ठाण्यात परत येतील मग मनसे स्टाईलने त्याला उत्तर देण्याचं मनसेने जाहीर केले आहे.
"मी भाजपमाधून उमेदवारी मागितली होती. मात्र, पक्षाकडून महायुती झाल्याने ही जागा शिवसेनेला मिळाली. त्यामुळे मी बंडखोरी करत अर्ज दाखल केला. मात्र, तरी देखील माझ्यावर भाजपाने कोणत्याही प्रकारची कारवाई आतापर्यंत केलेली नाही. मी आजही भाजपाचा कार्यकर्ता आहे." - विक्रम चव्हाण, बंडखोर उमेदवार
जोमानं कामाला लागणार - निवडणुकीतील हे खेळ माझ्यासाठी नवीन होते. मात्र, तरी देखील मी आणि माझे कार्यकर्ते सतर्क असल्यामुळं सत्ताधारी शिवसेना आणि प्रशासनाचा हा डाव आम्ही हाणून पाडला आणि ही निवडणूक बिनविरोध होऊ दिली नाही. आता मी आणखीन जोमानं ही निवडणूक लढणार असल्याचं बंडखोर उमेदवार विक्रम चव्हाण यांनी सांगितलं.
हेही वाचा -