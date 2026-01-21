ETV Bharat / state

ठाणे महानगरपालिकेतील सत्तांतराचा साईड इफेक्ट; महापौर कार्यालयातून आदित्य, उद्धव ठाकरेंचा फोटो हटवला

ठाणे महानगरपालिकेत सध्या नूतनीकरणाचं आणि दुरुस्तीची कामं सुरू आहे. यादरम्यान महापौर कार्यालयात अनेक वर्षांपासून असलेला आदित्य आणि उद्धव ठाकरेंचा फोटो हटवण्यात आलाय.

THANE CORPORATION THACKERAY PHOTO
ठाणे महानगरपालिका महापौर कार्यालय (ETV Bharat Reporter)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : January 21, 2026 at 5:01 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ठाणे : महानगरपालिकेवर मागच्या अनेक दशकांपासून शिवसेनेची सत्ता आहे. सत्ता राबवण्यासाठीच मुख्य कार्यालय म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या ठाणे महापौर कार्यालयाची आता साफसफाई होत आहे. शिवसेना पक्षातील फुटीनंतर याच महापौर कार्यालयात अनेक खलबतं झाली. मात्र तरीदेखील या कार्यालयात असलेला उद्धव ठाकरे यांचा भला मोठा फोटो कायम होता. मात्र आता हा फोटो महानगरपालिका निवडणुकीनंतर हटवण्यात आला आहे.

आदित्य, उद्धव ठाकरेंचा फोटो हटवला : महानगरपालिकेत सत्ता बदलल्यानंतर इमारतीमध्ये लागलेले फोटो देखील बदलत असतात. आपापल्या नेत्यांचे फोटो हे महापौर कार्यालय, स्थायी समिती कार्यालय आणि गटनेता कार्यालय या ठिकाणी पाहायला मिळतात. ठाणे महापौर कार्यालयातील असाच एक फोटो आता अडगळीत टाकला आहे. हा फोटो आहे उद्धव ठाकरे यांचा. मागील अनेक दशकांपासून हा फोटो या महापौर कार्यालयात होता. राज्यात महानगरपालिका निवडणूक झाली. यामध्ये 29 पैकी 25 महानगरांमध्ये महायुतीनं सत्ता मिळवली. गुरुवारी महापौर पदासाठी आरक्षण सोडत होणार आहे. त्यामुळं अनेक महानगरपालिकांमध्ये सध्या विविध कामं सुरू आहेत. ठाणे महानगरपालिकेत नूतनीकरण आणि दुरुस्तीचं काम सुरू आहे. हे काम सुरू असताना महापौर कार्यालायतील आदित्य ठाकरे आणि उद्धव ठाकरे यांचा फोटो हटवण्यात आलाय.

ठाणे महानगरपालिका महापौर कार्यालयातून 'ईटीव्ही भारत'चा आढावा (ETV Bharat Reporter)

महानगरपालिकेतील कार्यलायांच्या दुरुस्तीची कामं सुरू : ठाणे महानगरपालिकेवर मागील चार वर्षांपासून प्रशासकीय राजवट होती. त्यामुळं महानगरपालिकेतील महापौर कार्यालय, सभागृह आणि सर्व पक्षांची कार्यालयं बंद करण्यात आली होती. निवडणुकीच्या निकालनंतर आता बंद केलेली सगळी कार्यालयं साफसफाईसाठी उघडली आहेत. तिथं आता नूतनीकरण आणि दुरुस्तीची कामं सुरू आहेत.

गुरुवारी आरक्षण जाहीर झाल्यावर लागलीच बसणार महापौर : ठाणे महानगरपालिकेवर शिवसेनेची सत्ता स्थापन होणार आहे. ठाणे महानगरपालिकेमध्ये पूर्णपणे बहुमत मिळाल्यामुळं शिवसेनेला कोणत्याही पक्षाच्या मदतीची आवश्यकता नाही. त्यामुळं नगर विकास खात्याकडून आरक्षण जाहीर झाल्यावर ठाणे महानगरपालिकेचा महापौर लागलीच बसणार आहे.

उद्धव ठाकरेंनी स्वत: बसवलं होतं महापौराच्या खुर्चीवर : शिवसेनेच्या नरेश म्हस्के यांना उद्धव ठाकरे यांनी स्वतः महापौर पदाचा कार्यभार हाती दिला होता. त्यावेळी उद्धव ठाकरेंनी नरेश म्हस्के यांना महापौर पदाच्या खुर्चीवर बसवलं होतं. यासाठी लाखोंचा खर्च करून कार्यक्रम देखील ठाणे महानगरपालिका आवारात करण्यात आला होता. त्यावेळी एकनाथ शिंदे हे देखील उपस्थित होते.

हेही वाचा :

  1. . . अखेर ठरलं: जिल्हा परिषदेत महायुती: पण अब्दुल सत्तार यांच्या मतदार संघात 'एकला चलो रे . . . .'
  2. पक्ष आणि चिन्हाबाबात उद्धव ठाकरेंच्या बाजूने निर्णय झाल्यास काय होईल? काय म्हणाले घटनातज्ज्ञ उल्हास बापट
  3. कोल्हापुरातील चहावाल्याला आले 'अच्छे दिन' : पतीचं स्वप्न पूर्ण करत पत्नी झाली नगरसेविका

TAGGED:

THANE MUNICIPAL CORPORATION
उद्धव ठाकरे
UDDHAV THACKERAY
ठाणे महानगरपालिका महापौर कार्यालय
THANE CORPORATION THACKERAY PHOTO

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.