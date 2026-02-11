थकित बिल भरा अन्यथा कारवाई अटळ; तिजोरी भरण्यासाठी ठाणे महानगरपालिकेची मोहीम
ठाणे महानगरपालिकेवर सत्ता स्थापन केल्यानंतर तिजोरी भरण्यासाठी महापौरांसह अधिकाऱ्यांना नियोजन करावं लागणार आहेत. उपमुख्यमंत्र्यांची महानगरपालिका अशी ओळख असलेल्या ठाण्यात मोठ्या प्रमाणात कराची थकबाकी आहे.
Published : February 11, 2026 at 7:39 AM IST
ठाणे : महानगरपालिकेवर शिवसेना आणि भाजपानं सत्ता स्थापन केली आहे. सत्ता स्थापनेनंतर आता सत्ताधाऱ्यांना शहरातील अडचणी सोडवण्यासाठी आर्थिक नियोजन करावं लागणार आहे. मागील चार वर्षांपासून प्रशासनाच्या ताब्यात असलेली महानगरपालिका आर्थिक डबघाईच्या मार्गावर आहे. चालू आर्थिक वर्षात आतापर्यंत मालमत्ता करापोटी तब्बल 573 कोटी 25 लाख तर पाणीपट्टीची केवळ 73 कोटी 13 लाखांची वसुली झाली आहे. अवघा दीड महिना अर्थसंकल्पासाठी उरला असताना महानगरपालिका प्रशासनाला उत्पन्नाचं टार्गेट पूर्ण करावं लागणार आहे. अन्यथा महसुली तूट सहन करावी लागणार आहे. त्यामुळं याचा थेट परिणाम शहराच्या विकासावर होणार आहे.
उपमुख्यमंत्र्यांची महानगरपालिका अशी ओळख : ठाणे महानगरपालिकेनं 2025-26 या आथिर्क वर्षात मालमत्ता करांसाठी 920 कोटी तर पाणीपट्टी करासाठी 250 कोटीची वसूल करण्याचे उद्दिष्ट दिले होते. महानगरपालिकेच्या एकूण नऊ प्रभाग समित्यांमध्ये माजिवडा-मानपाडा प्रभाग समितीमध्ये सर्वाधिक 220 कोटींची वसुली झाली. तर कळव्यात सर्वाधिक कमी म्हणजेच 24 कोटींचा मालमत्ता कर जमा झाला आहे. जकात आणि एलबीटीसारखे करवसुलीचे स्रोत बंद झाल्यानंतर मुख्य स्त्रोत मालमत्ता कर हाच आहे. मालमत्ता तसंच पाणीपट्टी कराची थकबाकी वसूल करण्यासाठी महानगरपालिका प्रशासन मालमत्ता जप्तीसह पाणीपट्टी थकीत बिल धारकांचे नळ खंडित करणं आणि मीटर रुम सील करण्याची कारवाई सुरू करण्यात आली आहे. असं असलं तरीही अनेकांनी आपली थकबाकी न भरल्यामुळं याचा थेट परिणाम विकासकामांवर होणार आहे. ठाणे महानगरपालिकेची ओळख ही उपमुख्यमंत्र्यांची महानगरपालिका अशी आहे. त्यामुळं केंद्र आणि राज्य सरकारच्या मदतीनं अनेक प्रकल्प ठाण्यात सुरू आहेत. आस्थापना खर्च आणि विकासकामं यांचं नियोजन साधत आता नव्या सत्ताधाऱ्यांना शहरात विकास कामं करावी लागणार असल्यामुळं येणारा अर्थसंकल्प हा शहरासाठी फार आश्वासक असेल, असं चिन्ह दिसत नाही.
काही प्रकल्पांचे उद्घाटन करण्यात येणार आहेत. नागरिकांना जास्तीत जास्त चांगल्या सुविधा देण्याचा प्रयत्न करण्यात येणार आहेत-शर्मिला पिंपळोलकर गायकवाड
दोन वर्षांपासून ठेकेदारांची बिल थकली : ठाणे महानगरपालिकेच्या विविध नागरी सुविधा देत असताना केलेली काम आता ठेकेदारांना आर्थिक भुर्दंड देणारी ठरत आहेत. कारण मागील दोन वर्षांपासून केलेल्या कामांची बिल मिळवण्यासाठी ठेकेदारांना महानगरपालिका मुख्यालयात फेऱ्या माराव्या लागत आहेत. ही बिल कधीपर्यंत हाती येतील, असं निश्चित उत्तरदेखील मिळालं नसल्यानं ठेकेदार नव्या कामांसाठी उत्सुक नाहीत.
बिल एकरकमी भरल्यास महानगरपालिका देणार सूट : महानगरपालिका कार्यक्षेत्रातील घरगुती वापरासाठी असलेल्या पाणीपट्टी थकीत बिलं चालू वर्षासह एकरकमी भरल्यास दंड किंवा व्याजामध्ये 100 टक्के सूट लागू केली आहे. नागरिकांनी या योजनेचा लाभ घेऊन थकीत पाणीबिल भरावं, असं आवाहन महानगरपालिकेच्या पाणीपुरवठा विभागातर्फे करण्यात आलं आहे.
अशी होणार थकबाकीदारांवर कारवाई : ठाणे महानगरपालिकेनं पाणीपट्टी वसुलीची मोहीम हाती घेतली आहे. जे नागरिक पाणापट्टी भरणार नाहीत अशा थकीत बिलधारकांवर कारवाईचा धडाका सुरू करण्यात आला आहे. थकबाकीदारांवर तत्काळ कारवाई करून नळ कनेक्शन तोडणं, मिटर रुम सिल करणं तसंच पंप जप्ती कारवाई हाती घेतली आहे. पाणी बिल भरुन कारवाई टाळावी, असं आवाहन महापालिकेच्यावतीनं करण्यात आलय.
हेही वाचा :