ठाणे महापालिकेची अग्नी सुरक्षा यंत्रणा ढिसाळ; पालिका मुख्यालयातील फायर एस्टिंगेशर कालबाह्य
विशेष म्हणजे शहराची सुरक्षा आणि सुविधेची जबाबदारी असलेल्या ठाणे महापालिकेच्या मुख्यालयातच अग्निसुरक्षेची ऐशी की तैशी झाल्याचे धक्कादायक वास्तव समोर आलं आहे.
Published : December 9, 2025 at 12:07 PM IST
ठाणे : गोव्यात घडलेल्या अग्निकांडात मृत्यूचे तांडव झालंय. या पार्श्वभूमीवर साधारण गोव्याइतकीच 25 ते 30 लाख लोकसंख्या असलेल्या ठाणे शहराच्या अग्निसुरक्षेचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे. विशेष म्हणजे शहराची सुरक्षा आणि सुविधेची जबाबदारी असलेल्या ठाणे महापालिकेच्या मुख्यालयातच अग्निसुरक्षेची ऐशी की तैशी झाल्याचे धक्कादायक वास्तव समोर आलं आहे. दररोज हजारो नागरिकांची ये-जा असलेल्या महापालिका मुख्यालयातील अग्निशमन फायर एस्टिंगेशर सिलिंडरची एक्सपायरी होऊन सहा महिने उलटले आहेत. त्यामुळे महापालिकेची अग्निशमन यंत्रणा कशी ढिसाळ आहे, याचा प्रत्यय दिसत असल्याचं जाणकारांचं म्हणणं आहे.
ठाणे महापालिका अग्निसुरक्षेबाबत निद्रिस्त असल्याचे समोर : गोवा येथील क्लबमध्ये लागलेल्या आगीत 25 जणांचे मृत्यू झाल्यानंतर देशभरात अग्नी सुरक्षेबाबत यंत्रणा सतर्क झाल्या आहेत. मात्र, तब्बल 4000 कोटींचे बजेट असलेली ठाणे महापालिका अग्निसुरक्षेबाबत निद्रिस्त असल्याचे समोर आले आहे. ठाण्यात तारांगणामध्ये लागलेल्या आगीमध्ये अग्निशमन जवान गमावल्यानंतरही प्रशासनाचे डोळे उघडलेले दिसत नाहीत. ठाणे महापालिका मुख्यालयातील प्रत्येक मजल्यावर अग्निसुरक्षेसाठी बसवण्यात आलेली अग्निशामक यंत्रे कालबाह्य झाल्याचे दिसत आहेत. दोन ठिकाणी 2012 साली बसवलेले एस्टिंगेशर सिलिंडर आहेत. तर खुद्द महापालिका आयुक्त सौरभ राव यांच्या दालनाकडे जाणाऱ्या व्हरांड्यातील सिलिंडरची कालमर्यादा संपून अनेक महिने उलटले आहेत. तेव्हा आग अथवा एखादी दुर्घटना घडून जीवित अथवा वित्तहानी झाल्यास कोण जबाबदार, असा प्रश्न नागरिक करीत आहेत.
सर्वच आस्थापनांचे फायर ऑडिट करा - भाजपा : गोवा येथील भीषण दुर्घटनेच्या पार्श्वभूमीवर ठाणे शहरातील शाळा-महाविद्यालये, हॉटेल, क्लब, मॉल, आयटी पार्क आणि सरकारी कार्यालयांचे फायर ऑडिट करावे. त्याचबरोबर शाळा-महाविद्यालये, मोठे हॉस्पिटल, नर्सिंग होममध्येही अग्निसुरक्षा बाळगण्याची गरज आहे. तसेच सध्या फायर एनओसी नसलेल्या आस्थापनांवर कडक कारवाई करावी, अशी मागणी भाजपाचे माजी गटनेते नारायण पवार यांनी महापालिका आयुक्त सौरभ राव यांच्याकडे पत्राद्वारे केली आहे.
कठोर कारवाई करा अन्यथा आंदोलन - मनसे : ठाणे महापालिका प्रशासन, अग्निशमन दल, अन्न आणि औषध प्रशासन, राज्य उत्पादन शुल्क खात्यासह पोलीस प्रशासनातील अधिकार्यांच्या संगनमतामुळे शहरातील अनेक आस्थापनांमध्ये अग्नितांडव होण्याची भीती आहे. येत्या काळात नववर्ष स्वागतादरम्यान होणाऱ्या पार्ट्यांमध्येदेखील अग्नितांडव घडू शकतो. तेव्हा सतर्कता बाळगत तात्काळ या आस्थापनांवर कारवाई करावी. सुसंस्कृत ठाण्यात अशा घटना टाळण्यासाठी प्रशासनाकडून कठोर कारवाई आवश्यक आहे. अन्यथा मनसे स्टाईल तीव्र आंदोलन छेडले जाणार आहे, असा इशारा मनसेचे ठाणे जिल्हाध्यक्ष अविनाश जाधव यांनी दिलाय.
तारांगण आणि गगनगिरी घटनेतून महापालिका काय शिकलीच नाही : ठाण्याच्या तारांगण इमारतीच्या जीवितहानी झालेल्या घटनांपासून ठाणे महापालिकेने काहीच बोध घेतलेला दिसत नाही. महापालिकेच्या शहरविकास विभागालाही गगनचुंबी इमारतीचे वेध लागल्याचे दिसत आहे. तारांगण इमारतीत सुरक्षा व्यवस्थेचा बोजवारा उडाल्याने लागलेल्या आगीत सहा अग्निशमन दलाचे जवान मृत्युमुखी पडले होते, गगनगिरी या उंच इमारत दुर्घटनेत जीवितहानी नाही, पण मोठी वित्तीय हानी आगीत झाली. दिवाळीमध्ये हिरानंदानी इस्टेट परिसरात 31 व्या मजल्याला आग लागून मोठे आर्थिक नुकसान झाले होते. यासर्व गंभीर घटनांनंतरही सुरक्षेची क्षमता नसताना आता गगनचुंबी इमारतींना परवानगी दिल्याने आश्चर्य व्यक्त होत आहे.
ठाणे अग्निशमन दलाकडे 90 मीटर शिडी : ठाणे महापालिकेच्या हद्दीत अनेक ठिकाणी इमारतींची गर्दी आहे. आग लागल्यानंतर अग्निशमन दलाच्या गाड्या जात नाहीत. तरीही अनधिकृत इमारती तयार झाल्याच तसाच प्रकार आता शांघायबाबत आहे. सुरक्षेच्या दृष्टीने अग्निशमन दलाची क्षमता 25 ते 27 माळ्यापर्यंतची आहे. तीन हात नाका येथील 72 माळ्याच्या इमारतीलाही परवानगी दिल्याची चर्चेद्वारे माहिती मिळत आहे. त्यामुळे ठाण्यात शांघाय सारख्या इमारती पण सुरक्षा मात्र रामभरोसे असेच चित्र दिसत आहे.
अग्निसुरक्षेबाबत प्रशासन काढणार नोटिसा : शहरात अग्निसुरक्षेची पूर्तता न करणाऱ्या आस्थापनांना लागलीच कारणे दाखवा नोटिसा आता काढल्या जाणार आहेत, त्यासोबत नोटिसा दिल्यानंतरही उपाययोजना न केल्यास कायद्याप्रमाणे या आस्थापना महापालिका प्रशासनाकडून सील करण्यात येणार आहेत. ठाणे अग्निशमन दलाकडून विविध आस्थापनांचे नियमितरीत्या फायर ऑडिट केले जाते. गोव्यातील दुर्घटनेच्या पार्श्वभूमीवरदेखील अग्निशमन दल विभाग सतर्क असून, अशा बांधकामांचे निश्चितच फायर ऑडिट करण्यात येईल, असे ठाणे महापालिकेचे मुख्य अग्निशमन अधिकारी गिरीश झळके यांनी सांगितले आहे.
हेही वाचाः
आयआयटी बॉम्बेच्या टेकफेस्टमध्ये भेटणार चार भारतीय अंतराळवीर
श्रमिक चळवळीचा आधारस्तंभ हरपला: ज्येष्ठ समाजसेवक बाबा आढाव यांचं निधन, 95 व्या वर्षी घेतला अखेरचा श्वास