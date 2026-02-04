घोडबंदर रोड आमच्या अखत्यारीत येत नाही, खड्ड्यांमुळं झालेल्या अपघातांच्या नुकसानभरपाईतून ठाणे महपालिकेनं अंग काढून घेतलं
घोडबंदरवर झालेल्या अपघातांच्या एफआयआरवरून दुचाकीस्वारांचे अपघाती मृत्यू हे खड्ड्यांमुळे नाही तर ट्रक चालकांच्या हलगर्जीपणामुळे झाल्याची उच्च न्यायालयात नोंद झाली आहे.
Published : February 4, 2026 at 7:47 AM IST
मुंबई : ठाण्याला उत्तर मुंबईशी जोडणाऱ्या घोडबंदर रोडवर गेल्या मान्सूनमध्ये झालेल्या एका दुचाकीस्वाराच्या अपघाती मृत्यूप्रकरणी ठाणे महानगरपालिकेनं आपले हात झटकलेत. हा अपघात खड्ड्यामुळं नाही तर ट्रक चालकाच्या चुकीमुळे झाला होता, तसेच ज्या रस्त्यावर हा अपघात झालाय, तो रस्ता आमच्या अखत्यारीत नसून तो सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अखत्यारीत येतो, असा दावा करत ठाणे महापालिकेनं आपलं प्रतिज्ञापत्रच मंगळवारी मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल केलंय.
काय आहे प्रकरण? : मुंबई उच्च न्यायालयानं साल 2018 मध्ये रस्त्यांवरील खड्डे आणि उघड्या मॅनहोल्सच्या समस्येवर दाखल जनहित याचिकेत विविध निर्देश दिले होते. त्याला अनुसरून रस्त्यांची देखभाल करण्यात जवळपास सर्वच महापालिका अपयशी ठरल्यात, असा दावा करत अॅड. रुजू ठक्कर यांनी या प्रकरणी अवमान याचिका दाखल केली होती. ही याचिका सविस्तर निर्देश देत उच्च न्यायालयानं निकाली काढली. मात्र यासंदर्भात तरीही काही समस्या आल्यास ठक्कर यांना उच्च न्यायालयात दाद मागण्याची मुभा देण्यात आलीय.
ठाणे मनपाचा दावा काय? : या याचिकेवर सध्या न्यायमूर्ती रवींद्र घुगे आणि न्यायमूर्ती अभय मंत्री यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी सुरू आहे. गेल्या सुनावणीत याचिकाकर्त्यांनी ठाण्यात झालेल्या एका अपघाताचा मुद्दा नुकसानभरपाईसाठी न्यायालयासमोर मांडला होता. या प्रकरणी प्रतिज्ञापत्रावर भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश ठाणे महापालिकेला न्यायालयानं गेल्या सुनावणीत दिले होते. त्यानुसार ठाणे महानगरपालिकेचे शहर अभियंता प्रशांत सोनाग्रा यांनी आपलं प्रतिज्ञापत्र न्यायालयात सादर केलंय. ज्यात त्यांनी नमूद केलंय की, न्यायालयाच्या आदेशानुसार खड्ड्यांमुळं मृत्यू झाल्यास मृतांच्या कुटुंबीयांना भरपाई देण्याबाबत 31 ऑक्टोबर 2025 रोजी एक विशेष समिती स्थापन करण्यात आली आहे. घोडबंदर रोडवर झालेल्या विविध अपघातांप्रकरणी एफआयआर दाखल केलीत. 23 सप्टेंबर 2025 रोजीच्या एका वृत्तपत्रात छापून आलेल्या 5 मृत्यूंच्या संदर्भात अधिक माहिती मिळवण्यासाठी याचिकाकर्त्या वकिलांशी समन्वय साधण्याचे निर्देश समितीनं नुकतेच जारी केलेत. त्यानुसार 2 एप्रिल 2025 आणि 21 ऑक्टोबर 2025 रोजी झालेल्या दोन अपघातांबाबतीत दाखल एफआयआर आणि अहवालांनुसार या अपघातांसाठी ट्रक चालकांचा हलगर्जीपणा कारणीभूत असल्याचं नमूद करण्यात आलंय.
उघड्या मॅनहोलच्या मुद्द्यावरही काम सुरू : ठाण्यातील धर्मवीर नगर येथील ज्ञानसाधना महाविद्यालयाजवळ सुमारे 20 फूट खोल असलेल्या उघड्या मॅनहोलमध्ये पडून एका दोन वर्षांच्या मुलाला गंभीर दुखापत झालीय. 20 नोव्हेंबर 2025 रोजी घडलेल्या या घटनेबाबतही महानगरपालिकेनं स्पष्टीकरण दिलं आहे. ड्रेन पाईप टाकण्यासाठी तिथलं चेंबर अर्धवट उघड ठेवण्यात आलं होतं. पालिकेच्या आपत्ती व्यवस्थापन विभागानं आता तो पाईप काढून चेंबर बंद केलं आहे. मनपाच्या समितीनं नुकसानभरपाई संदर्भात या मुलाचे वैद्यकीय अहवाल आणि पालकांना पुढील बैठकीत कल्पना दिली जाणार आहे, अशी माहिती ठाणे महापालिकेच्यावतीनं न्यायालयात देण्यात आली आहे.
