ठाण्यात एक राष्ट्रवादी सत्ता मिळवून देणार, तर दुसरी राष्ट्रवादी विरोधी पक्षनेता बसवणार
शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस यांच्यात झालेल्या फुटीनंतर जिल्ह्यात राजकीय समीकरण बदलली आहेत. त्यामुळं राजकीय पक्षांना ठाणे महानगरपालिकेवर सत्ता मिळवणं कठीण होणार आहे.
Published : November 13, 2025 at 9:41 AM IST
ठाणे : एकीकडं जिल्ह्याची सत्ता ताब्यात असलेल्या काँग्रेसकडून भाजपा आणि शिवसेनेनं सत्ता काबीज केली. आता शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस यांच्यात झालेल्या फुटीनंतर शिवसेनेला ठाणे महानगरपालिकेवर सत्ता मिळवणं कठीण होणार आहे. कारण भाजपादेखील शिवसेनेच्या विरोधात आहे. या कारणामुळं पूर्ण सत्ता मिळवण्यासाठी नगरसेवकांची संख्या वाढवणं किंवा ऐन वेळी आलेल्या नगरसेवकांना प्रवेश देणं हेच पर्याय उपलब्ध आहेत.
पक्ष फुटीमुळं समीकरणं बदलली : सत्ता ताब्यात ठेवण्यासाठी विकासकामं आणि नागरिकांच्या सोडवलेल्या अडचणी मदतगार ठरतात. या कारणांमुळं मागील अनेक वर्ष प्रशासनाच्या हातात असलेला गाडा आता निवडणुका होऊन ताब्यात घेण्यासाठी शिवसेना आणि भाजपा अग्रेसर झालेत. मागील अनेक वर्ष सत्ता मिळवण्यासाठी शिवसेनेला भाजपाची मदत मिळत होती. मात्र पहिल्यांदाच भाजपा शिवसेनेच्या विरोधात निवडणूक लढण्याची चिन्ह आहेत. दोन्ही पक्षांच्या फुटीमुळं ठाण्यातील सत्ता मिळवण्यासाठी भाजपाच्या गैरहजेरीत शिवसेनेला राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या नगरसेवकांची मदत मिळणार आहे. तर विरोधी पक्षांना राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे नेते जितेंद्र आव्हाड यांची मदत होणार आहे. त्यामुळं राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या फुटीचा फायदा एकीकडं ठाणे महापालिकेची सत्ता मिळवण्यासाठी आणि विरोधकांना विरोधी पक्षनेतेपद मिळवण्यासाठी होणार आहे. ठाण्यातील राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे नेते नजीब मुल्ला यांनी उघडपणे एकनाथ शिंदे यांच्यासोबत असल्याचं जाहीर केलं, तर जितेंद्र आव्हाड मात्र शिवसेनेच्या विरोधात आहेत.
आव्हाड यांच्या साम्राज्याला हादरा : काही दिवसांपूर्वी जितेंद्र आव्हाड यांच्या जवळचे नगरसेवक फोडून एकनाथ शिंदे यांनी आव्हाडांना कळवा-मुंब्रा मतदारसंघात चांगलाच हादरा दिला. तर दुसरीकडं नवीन पक्ष प्रवेश होत नसल्यामुळं राष्ट्रवादी काँग्रेस शरद पवार पक्षाचं अस्तित्व जितेंद्र आव्हाड यांच्या मतदारसंघापुरतेच मर्यादित राहिलं आहे.
ठाणे शहरात, कळव्यात राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अस्तित्व : ठाण्यात कोपरी पाचपाखाडी आणि ओवळा माजिवडा मतदारसंघात राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अस्तित्व नगण्य आहे. मात्र ठाणे शहर मतदारसंघात राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अस्तित्व आहे. त्यामुळं ठाणे शहर आणि कळवा मुंब्रा मतदारसंघातून निवडणूक येणाऱ्या नगरसेवकांच्या जीवावरच आम्ही किंगमेकर असू, असा आत्मविश्वास राष्ट्रवादी काँग्रेसला आहे.
दोन्ही पक्षांच्या विकासाला बसली खीळ : राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या दोन्ही गटांना पक्षाची वाढ करण्यासाठी मोठ्या अडचणींना सामोरं जावं लागत आहे. कारण ठाण्यात असलेले मातब्बर पक्ष, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना आणि नागरिकांचा पाठिंबा मिळवणं कठीण झाल्यानं दोन्ही राष्ट्रवादींचा पक्ष वाढ होईना. शिवसेनेनं नगरसेवकांना दिलेला पक्ष प्रवेश राष्ट्रवादीची ताकद कमी करताना दिसत आहेत.
ठाण्यात महायुतीचीच सत्ता : "ठाणे महानगरपालिकेवर महायुतीचाच भगवा फडकेल. याआधी देखील तोच फडकत होता आणि यापुढं देखील तोच फडकेल," असा आत्मविश्वास शिवसेनेचे नेते खासदार नरेश मस्के यांनी व्यक्त केला.
