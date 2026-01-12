ठाण्यात महायुतीचा जाहीरनामा प्रसिद्ध; शिवसेना महायुती म्हणूनच वचननाम्यातील व्हिजन साकारणार -नरेश म्हस्के
ठाणे महापालिका निवडणुकीसाठी अवघे तीन दिवस राहिले असताना महायुतीचा जाहीरनामा प्रसिद्ध झाला आहे.
Published : January 12, 2026 at 8:44 PM IST
ठाणे : महायुतीने ठाणेकर नागरिकांसाठी शिवसेनेच्यावतीनं महायुतीच्या वचननाम्याचे प्रकाशन आनंद आश्रमात शिवसेनेचे खासदार नरेश म्हस्के यांच्या हस्ते प्रकाशित करण्यात आला. 3 दशकापासून ठाण्यात शिवसेनेची सत्ता आहे. शहरात विविध पक्षांचे अडचणींकडे पाहण्याचे वेगवेगळे पैलू असतात. त्यामुळं महायुतीत भाजपा आणि शिवसेना या दोन्ही पक्षांचे वचननामे जरी वेगवेगळे असले तरी, सत्तेत आल्यावर ठाणेकरांसाठी एकत्रितपणे पूर्ण करण्यासाठी आम्ही प्रयत्न करणार असल्याचं नरेश म्हस्के यांनी सांगितलं
जाहीरनाम्यात काय आहे? : एकीकडं अवघे दोन दिवस मतदानासाठी राहिले असताना प्रकाशित करण्यात आलेल्या या वचननाम्यात वाहतूक आणि कनेक्टिव्हिटीच्या दृष्टीनं मेट्रोचे विस्तृत जाळे, ठाणे-बोरिवली बोगदा, कोस्टल रोड, एलिव्हेटेड रस्ते, ट्रान्स हार्बर लोकल सेवा तसेच बुलेट ट्रेन स्टेशन परिसरात मल्टिमोडल इंटिग्रेशनची योजना, साकेत येथे नवीन कॅन्सर हॉस्पिटल, गायमुख येथे सुपर स्पेशालिटी रुग्णालय, तसेच आयुर्वेदिक उपचार केंद्र, शिक्षण क्षेत्रात घोडबंदर रोड आणि दिवा परिसरात डिजिटल आणि हायब्रीड विद्यापीठे स्थापन करणे, झोपडपट्टीमुक्त शहर, क्लस्टर विकास योजनेंतर्गत आरोग्य केंद्रे, अभ्यासिका, महिला बचत गटांसाठी सुविधा आणि हरित क्षेत्रांचा समावेश केला जाणार आहे. रोजगारनिर्मितीसाठी स्किल डेव्हलपमेंट सेंटर्स, स्टार्टअप्स, आयटी-बीपीओ हब्स आणि ग्रोथ सेंटर्स उभारण्यात येणार आहेत. महिलांसाठी प्रशिक्षण, स्वयंरोजगाराच्या संधी, वर्किंग वूमन होस्टेल, आरोग्य सेवा आणि पाळणाघर सुविधाही उपलब्ध करून दिल्या जाणार आहेत. गायमुख येथे 50 एकरवर आंतरराष्ट्रीय दजार्चे क्रीडा संकुल, नवीन नाट्यगृहे, टाउन पार्क, विज्ञान केंद्र, मत्स्यालय आणि सांस्कृतिक एरिना उभारण्याची योजनाही आराखड्यात समाविष्ट आहे.
वचननामा उशिराने का? : निवडणुका जाहीर झाल्यापासून जागावाटप आणि काहीच दिवस प्रचारासाठी मिळाले. त्यानंतर ही प्रक्रिया पार पडत आहे. अशावेळी दोन दिवसांवर मतदान आहे. अशावेळी प्रसिद्ध होणाऱ्या या वचननाम्याची चर्चा आणि आठवण राहावी यासाठी हा आता प्रकाशित करत आहोत, असं खासदार नरेश म्हस्के यांनी सांगितलं. हा वचननामा पुर्ण करण्यासाठी आवश्यक ते सर्व प्रयत्न केले जाणार असल्याचंही यावेळी म्हस्के यांनी सांगितलं.
राज्य आणि केंद्र सरकारच्या प्रकल्पांचा समावेश : ठाण्यात राज्य सरकार आणि केंद्र सरकारच्या अनेक प्रकल्पांचा समावेश करण्यात आलेला आहे. अनेक प्रकल्प सुरू आहेत. तर अनेक प्रकल्प मार्गी लागले आहेत. अशात ते वचननाम्यात देऊन त्याच त्या कामाचा उल्लेख वचननाम्यात असल्याची टीका या प्रकाशनानंतर विरोधकांनी केली आहे. उमेदवार पळवापळवीसाठी कमी वेळ मिळाला. म्हणून वचननामा उशिराने प्रसिद्ध झाला अशी प्रतिक्रिया मनसेचे नेते अविनाश जाधव यांनी शिवसेनेच्या वचननाम्यावर दिली आहे.
हेही वाचा -
- महापुरावर कायमस्वरूपी तोडगा ते जागतिक क्रीडा प्रबोधिनी... मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांनी 'मिसळ कट्टा' कार्यक्रमात सांगितला कोल्हापुरच्या विकासाचा प्लॅन!
- 'निवडणुकीच्या तोंडावर लाडक्या बहिणींना पैसे देणं...'; नाना पटोले यांचा महायुती सरकारवर निशाणा
- "पुण्याचा डान्सबार होऊ नये, पुण्याची गुन्हेगारी होऊ नये, याची खबरदारी पुणेकरांनी घ्यावी", रवींद्र धंगेकर यांचं आवाहन