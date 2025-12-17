महापालिका निवडणूक : ठाण्यात ऐन थंडीत राजकीय वातावरण तापलं, राष्ट्रवादी काँग्रेस स्वबळाच्या तयारीत
ठाण्यात महानगर पालिका निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर मंगळवारी सर्वच प्रमुख पक्षांच्या विविध ठिकाणी बैठका पार पडल्या. यामुळे शहरातील राजकीय वातावरण चांगलंच तापल्याचं चित्र आहे.
Published : December 17, 2025 at 7:51 AM IST
ठाणे : राज्यातील 29 महानगरपालिकांच्या सार्वत्रिक निवडणुकीचा बिगुल वाजला आहे. 15 जानेवारी रोजी मतदान होणार असून, मतमोजणी 16 जानेवारीला होईल. त्यामुळे जेमतेम 29 दिवस उरले आहेत. यामुळे सर्वच पक्षांनी जोरदार तयारी सुरू केली आहे.
मंगळवारी (16 डिसेंबर) शिवसेनेची टीपटॉप प्लाझा इथं, भाजपाची विभागीय कार्यालयात तर मनसेची शहनाई हॉलमध्ये बैठक पार पडली. या बैठकांमध्ये जागा वाटपासह निवडणुकीच्या रणनीतीवर सविस्तर चर्चा करण्यात आली.
ठाण्यात भाजपा-शिवसेना एकत्र, तर राष्ट्रवादीचा स्वबळाचा नारा : राज्यात भाजपा, शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस यांच्या महायुतीचं सरकार आहे. या तीनही पक्षांनी लोकसभा तसेच, त्यानंतरच्या विधानसभा निवडणुका एकत्र लढवल्या. मात्र, राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांत स्थानिक पातळीवर तिन्ही पक्षांमधील नेत्यांमध्ये अंतर्गत वाद उघड झाले आहेत. यामुळे महायुती एकत्र निवडणुका लढणार नाही, अशी चर्चा होती आणि कार्यकर्त्यांमध्येही संभ्रम निर्माण झाला होता.
मात्र, नागपूर हिवाळी अधिवेशनादरम्यान भाजपा आणि शिवसेनेच्या नेत्यांनी महायुतीच्या माध्यमातूनच निवडणुका लढवण्याचं जाहीर केल्यानं दोन्ही पक्षांच्या कार्यकर्त्यांचा संभ्रम दूर झाला. दुसरीकडे, ठाणे महानगरपालिका निवडणुकीत राष्ट्रवादी काँग्रेसनं मात्र, स्वबळावर लढण्याचा नारा दिला आहे.
याच्या उलट, महाविकास आघाडीतील काँग्रेस, शिवसेना (उबाठा) आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार) यांच्यासह महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना सोबत असल्याने सध्या तरी आघाडी भक्कम दिसते आहे. निवडणूक जाहीर होण्यापूर्वीच सोमवारी या चारही पक्षांच्या ठाण्यातील प्रमुख नेत्यांनी एकत्रित बैठक घेऊन रणनीतीवर चर्चा केली.
ठाण्यातील राजकीय वातावरण तापलं : दरम्यान, मंगळवारी सायंकाळी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेने शहनाई हॉलमध्ये तर एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वातील शिवसेनेनं टीपटॉप प्लाझा इथं भव्य मेळावा घेऊन शक्तिप्रदर्शन केलं. दुसरीकडे, भाजपाने विभागीय कार्यालयात बैठक घेतली. अर्थात, निवडणूक जाहीर होताच सर्व पक्षांच्या जोरदार बैठका आणि मेळावे सुरू झाल्यानं ठाण्यातील राजकारण ऐन थंडीतही चांगलंच तापल्याचं चित्र आहे.
महायुतीत जागावाटपाचा तिढा; अजित पवारांचा पक्ष नाराज : ठाणे महानगरपालिकेत सध्या शिवसेनेकडे जवळपास 87 तर भाजपाकडे 25 असे मिळून 112 माजी नगरसेवकांची ताकद आहे. महायुती झालीच तर या 112 जागांचं वाटप मुख्यतः शिवसेना आणि भाजपा यांच्यातच होईल, असं चित्र आहे. त्यामुळे महायुतीतील राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या पदरात काहीच पडणार नसल्याने त्यांनी स्वबळावर लढण्याचा नारा दिला आहे.
एकूण 131 जागांपैकी 112 जागांवर शिवसेना-भाजपा युती होत असली तरी उर्वरित जागांपैकी बऱ्याच जागा या कळवा-मुंब्रा-दिवा पट्ट्यातील आहेत. या भागात मुस्लिम बहुल मतदार असल्यानं जागावाटपाचा तिढा कायम राहण्याची शक्यता आहे.
...अन्यथा स्वबळावर लढू - नजीब मुल्ला : आगामी ठाणे महानगरपालिका निवडणुकीत महायुतीकडून योग्य मान-सन्मान न मिळाल्यास राष्ट्रवादी काँग्रेस स्वबळावर लढेल, असा इशारा देण्यात आला आहे.
ठाणे महानगरपालिकेत महायुतीमध्ये शिवसेना आणि भाजपाचं संख्याबळ जास्त असल्यानं राष्ट्रवादीची कोंडी झाल्याचे चित्र आहे. “योग्य मान-सन्मान न मिळाल्यास आम्ही स्वबळावर निवडणुकीला सामोरे जाऊ. आमच्याकडे 400 पेक्षा अधिक उमेदवारांचे फॉर्म आलेले आहेत. त्यामुळे 131 जागा स्वबळावर लढण्याची आमची तयारी आहे,” असा इशारा महायुतीतील राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते नजीब मुल्ला यांनी दिला आहे.
