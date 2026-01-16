ETV Bharat / state

एकनाथ शिंदे यांचा ठाण्याचा गड शिवसेनेनं राखला; आरक्षण सोडतीनंतर शिवसेनेचा महापौर बसणार

राज्यातील जवळपास सर्वच महापालिका निवडणुकांचे निकाल हाती आले आहेत. या निवडणुकीत भाजपाला मोठं यश मिळालं आहे.

Municipal Corporation Election Result
ठाण्यात शिवसेनेने गड राखला (ETV Bharat Reporter)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : January 16, 2026 at 8:44 PM IST

3 Min Read
ठाणे : ठाण्यात एकनाथ शिंदे यांच्या शिवसेनेनं गड राखला आहे. निवडणुकीच्या आधीच 6 जागी बिनविरोध नगरसेवक निवडून आले. त्याचवेळी त्यांनी आपलं राजकीय वजन दाखवून दिलं. यावेळी शिवसेनेनं भाजपासोबत युती केल्यानंतर निवडणुकीत 87 जागा लढून 60 जागा मिळाल्या. तर भाजपानं 40 जागा लढून 28 जागा मिळाल्या. उद्धव ठाकरेंची शिवसेना मनसेशी आघाडी करत 65 जागा लढून 2 जागा मिळवल्या. तर यावेळी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेला खातं उघडता आलं नाही. राष्ट्रवादीच्या फुटीनंतर अजित पवारांच्या राष्ट्रवादीला 8 जागा मिळाल्या तर शरद पवारांच्या राष्ट्रवादीला कळवा मुंब्र्यात 11 जागा मिळाल्या आहेत. मुंब्रा भागात एमआयएमला 5 जागा मिळाल्या आहेत तर एका जागी अपक्षाला विजय मिळाला आहे. या सर्व यशानंतर आरक्षण सोडत झाल्यावर आता शिवसेनेचा महापौर लवकरच ठाण्यात बसणार आहे.


एकनाथ शिंदे यांच्या आदेशानंतर युती : सर्वाधिक जगा जिंकून येण्याचा आत्मविश्वास आणि भाजपाची मदत न घेता महापौर बसवता येईल अशी शक्यता वाटत असल्यामुळं, शिवसेनेनं अनेक बैठकानंतर देवेंद्र फडणवीस आणि एकनाथ शिंदे यांच्या आदेशानंतर युती केली. त्यानुसार यावेळी महानगरपालिका निवडणुका लढवल्या. भाजपामधील कार्यकर्ते सर्वच्या सर्व जागा स्वबळावर लढण्याच्या तयारीत होते, मात्र युती धर्म म्हणून युती करून 40 जागा लढवून 28 जागा जिंकल्या. आता पूर्ण बहुमत मिळाल्यामुळं शिवसेनेला सत्ता स्थापन करण्यासाठी कोणाचीही आवश्यकता नाही.




महापौर पदावर शिवसेनेचा दावा : ठाण्यात सर्वात मोठा पक्ष आणि सर्वाधिक नगरसेवक असलेली शिवसेना महापौर पदावर दावा करणार आहे. महापौर पदासाठी अजूनही आरक्षण जाहीर न झाल्यामुळं नाव जाहीर करता येत नाही.


एमआयएमचे चार नगरसेवक आले निवडून : एकीकडं काँग्रेस, मनसे, रिपाईं, वंचित बहुजन या पक्षांना आपलं खातं उघडता आलं नाही. उद्धव ठाकरेंच्या शिवसेनेला देखील तीन जागेवर समाधान मानावं लागलं असताना, मुंब्रा भागातून प्रभाग 30 मधील एमआयएमचे चार नगरसेवक निवडणून आले आहेत.


काँग्रेसचा सुपडा साफ : पालिका निवडणुकीत काँग्रेस पक्षाचा चांगलाच धुव्वा उडाला आहे. एकेकाळी ठाणे जिल्हा हा बालेकिल्ला होता. त्यानंतर ठाण्यात काँग्रेसचा महापौर देखील होता. आता काँग्रेस स्वबळावर निवडणूक लढत नामशेष झाला आहे. यावेळी काँग्रेसने 66 उमेदवार निवडणुकीसाठी उभे केले होते.



बाळकूमचे देवराम भोईर कुटुंब शक्तिशाली : ठाण्यातील बाळकूम भागातील देवराम भोईर यांचं कुटुंब शिवसेनेतील सर्वाधिक शक्तिशाली कुटुंब म्हणून समोर आलं आहे. त्यांनी या निवडणुकीत 6 तिकीटं मागितली होती, मात्र त्यांना शिवसेनेनं 4 उमेदवार दिले आणि चारही जागा त्यांनी निवडून आणल्या आहेत. भोईर कुटुंबातील देवराम भोईर हे ज्येष्ठ नगरसेवक आहेत त्यांचा मुलगा संजय, त्यांची पत्नी उषा भोईर आणि भावजय सपना भोईर हे चौघे निवडून आले आहेत. देवराम यांचा दुसरा मुलगा भूषण भोईर हा उमेदवारी न मिळाल्यानं अपक्ष लढला होता, मात्र त्याचा शिवसेना उमेदवारासमोर पराभव झाला आहे.


पहिल्यांदा लढले पण दिग्गजांना पाडले : ठाण्यातील सर्वात महत्त्वाची आणि प्रतिष्ठेची अशी समजली जाणारी एकनाथ शिंदे यांचे निवासस्थान असलेली ठाण्यातील काजूवाडी ही जागा नवख्या अशा उद्धव ठाकरे यांच्या उमेदवारानं जिंकली आहे. शहाजी खुसपे यांनी शिवसेनेचे माजी महापौर अशोक वैती यांचा 600 मतांनी पराभव केला. या प्रभागात खुसपे यांनी पहिल्यांदाच निवडणूक लढली होती. दुसरा दिग्गजाचा पराभव हा जितेंद्र आव्हाड यांचे स्वीय सचिव राहिलेल्या अभिजीत पवार यांनी शिवसेनेच्या उमेश पाटील यांचा केला. उमेश पाटील आणि अभिजित पवार यांच्यात प्रचारादरम्यान अनेक खटके उडाले होते. एकनाथ शिंदे यांच्या निवासस्थान असलेल्या प्रभागात अनिल भोर या शिवसेनेच्या उमेदवाराला थोडक्यात विजय मिळाला आहे. त्यांनी माजी नगरसेवक संजय दळवी यांचा 243 मतांनी पराभव केला आहे. अनिल भोर हे पहिल्यांदाच निवडणूक लढत होते.


सर्वाधिक मत फरकाने विजय : कळवा भागातील युवा उद्योजक आणि बांधकाम व्यावसायिक मंदार केनी यांनी 15150 मताधिक्य मिळवले आहे. त्यांनी नुकताच शिवसेनेत प्रवेश केला होता. मात्र, त्यांच्या आई प्रमिला केनी यांना तिकीट न मिळाल्यानं अपक्ष निवडणूक लढवली होती. त्यांना शरद पवार यांच्या राष्ट्रवादीने पाठिंबा दिला होता. त्याचा देखील या प्रभागात विजय झाला आहे. मागील निवडणुकीत प्रमिला केनी या सर्वाधिक मताधिक्याने निवडणूक जिंकल्या होत्या.



सर्वात गरीब उमेदवार विजयी : ठाण्यातील पहिल्यांदाच निवडणूक लढलेल्या भाजपाच्या उषा वाघ या जिंकल्या आहेत. उषा यांचं घर हे कोळीवाडा भागात आहे, त्या अत्यंत हलाखीचं जीवन जगत आहेत. त्यांचं आचरण आणि मेहनती स्वभाव तसंच पक्षाबाबत असलेली प्रामाणिकता पाहून भाजपा आमदार संजय केळकर यांनी त्यांना उमेदवारी दिली होती. एकीकडं करोडो रुपयांची मालमत्ता असलेले उमेदवार त्यांच्या विरोधात निवडणूक लढत होते. त्यांना आरक्षणाचा फायदा झाला आणि आता उषा वाघ या ठाणे महानगर पालिकेत नगरसेविका झाल्या आहेत.

