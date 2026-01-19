'दोन वर्षे महापौर पद द्या, अन्यथा विरोधात बसून सत्तेवर अंकुश ठेवू'- ठाण्यात भाजपा आमदारांचा शिवसेनेला इशारा
निवडणुकीपुर्वी शिवसेना-भाजपाची महायुती झाली असली तरी ठाणे महापालिका निवडणुकीत शिंदेंच्या शिवसेनेनं एकहाती सत्ता मिळवली आहे. मुंबई पाठोपाठ आता ठाण्यातही महापौर पदासाठी भाजपानं दंड थोपटले आहेत.
Published : January 19, 2026 at 8:45 PM IST
ठाणे- मुंबई महापालिकेपाठापोठ ठाण्यातही महापौर पदावरून भाजपा आणि शिवसेनेत रस्सीखेच सुरू झाली आहे. त्यात भाजपाच्या दोन आमदारांनी थेट शिवसेनेला इशारा दिल्यानं ठाण्यातील राजकीय वर्तुळात खळबळ उडाली आहे.
" जागा वाटपात भाजपानं नमतं घेतलं होतं. आता भाजपाचा ठाण्यात १०० टक्के स्ट्राईक रेट आहे. तेव्हा जनतेला दिलेला शब्द पाळायचा असेल तर भाजपाला महत्वाची पदे मिळायला हवीत. नाही तर विरोधी बाकावर बसून सत्तेवर अंकुश ठेवू", असा इशारा भाजपाचे आमदार संजय केळकर आणि ठाणे निवडणुक प्रभारी आमदार निरंजन डावखरे यांनी दिला. त्यामुळे ठाणे महापालिका निवडणुकीत युतीत कुस्ती होण्याची चिन्हे दिसत आहेत.
आमदार डावखरे यांना भाजपा दोन वर्ष महापौर मागणार का ? असा माध्यमांनी प्रश्न केला असता त्यांनी निश्चितच असे उत्तर दिले. ठाणेकरांना भाजपानं निर्धारनाम्यातून अनेक आश्वासने दिली आहेत. त्यामुळे ठाणेकरांना दिलेला हा शब्द पूर्ण करण्यासाठी महापौर पदासह महत्वाची पदे आमच्या पक्षाला द्यावीत. अन्यथा, विरोधी बाकावर बसून पारदर्शक प्रशासनासाठी चौकीदाराची भूमिका बजावू, असा त्यांनी इशारा दिला. याबाबत पक्षाच्या वरिष्ठ नेत्यांनाही कळविलं असल्याचं आमदार डावखरे यांनी स्पष्ट केलं.
पदांसाठी नाही, ठाणेकरांच्या हितासाठी लढू-माध्यमांनी विचारलेल्या प्रश्नांना उत्तर देताना आमदार संजय केळकर म्हणाले," भाजपा आणि शिवसेना निवडणुकीत महायुती म्हणून आम्ही लढलो. त्यामुळे एकत्रच राहू. पण, पारदर्शक शहर विकास, नागरिकांच्या हिताच्या योजना, त्यांच्या गरजा याबाबत आम्ही कोणतीही तडजोड करणार नाही. प्रसंगी संघर्षही करू आणि अंकुश ठेवण्याचं कामही करू. २०१७ मध्ये आम्ही विरोधी बाकावरच बसलो होतो. त्यामुळे आम्ही नागरिकांच्या हितासाठी वेळ पडली तर यावेळीही विरोधी बाकावरही बसू", याचा पुनरुच्चार आमदार केळकर यांनी केला.
भाजपाच्या या पावित्र्यावर शिवसेनेचे खासदार नरेश म्हस्के यांना छेडले असता त्यांनी प्रतिक्रिया दिली. " आमदार निरंजन डावखरे हे भाजपाचे ठाण्यातील नेते आहेत. त्यामुळे त्यांच्या पक्षातील नगरसेवकांना जास्तीत जास्त पदे कशी देता येतील, हे पाहणं त्यांचं काम आहे. त्यानुसार त्यांनी महापौर पदाची मागणी करणं गैर नाही. तरीही, याबाबतचा निर्णय वरिष्ठ नेते घेतील", असेही म्हस्के म्हणाले.
महायुतीला १३१ पैकी १०३ जागांवर विजय- ठाणे महापालिकेच्या निवडणुकीत शिंदेंची शिवसेना आणि भाजपामध्ये अखेरच्या क्षणी युती झाली. बिनविरोध निवडीमुळे गाजलेल्या या निवडणुकीत शिवसेनेनं ८७ जागा लढवून ७५ जिंकल्या आहेत. भाजपानं ३९ लढवून २८ जागा जिंकत ठाण्यात १०० टक्के स्ट्राईक रेट राखला आहे. आधी जागावाटपात कमी जागा मिळाल्यानं भाजपाचे आमदार संजय केळकर यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली होती. निकालात ठाणे महापालिकेत शिंदेंची शिवसेना क्रमांक एकचा तर, भाजपा क्रमांक दोनचा पक्ष ठरला आहे. शिवसेना आणि भाजपा या दोन्ही पक्षांनी युतीत निवडणूक लढविली आहे. त्यांच्या १३१ पैकी १०३ जागा निवडून आल्यानं महायुतीचा महापौर होणार असल्याचं स्पष्ट झाले. शिवसेनेनं बहुमताचा आकडा पार करत ७५ जागा मिळविल्या असून त्यांचाच महापौर होईल, अशीदेखील चर्चा सुरू होती.
हेही वाचा-